ماكلين، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "كلاريتيف" ("كلاريتيف" أو "الشركة"، المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CTEV)، الشركة الرائدة عالمياً في تحليلات الرعاية الصحية وتحليل المطالبات، عن تنفيذ استثمار استراتيجي في شركة كلايم، وهي شركة متخصصة في حلول تسريع المدفوعات في قطاع الرعاية الصحية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وسيُسهم هذا الاستثمار في تمويل إطلاق خدمة تسريع المدفوعات المشتركة تحت علامة كلاريتيف وكلايم، والمُدمجة ضمن شبكة مزوّدي الخدمات الصحية الواسعة التابعة لشركة كلاريتيف، بما يتيح لمؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوصول السريع والفعّال إلى مستحقاتها المالية بشكل أكثر استقراراً وتوقعاً.

ويسهم هذا الاستثمار وهذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مسار التوسّع الطموح لشركة كلاريتيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يدعم نموّ شركة كلايم وتوسّعها في السوق الأمريكية. ومن خلال هذا التعاون، توحّد الشركتان نقاط قوّتهما عبر دمج البنية التحتية المتقدّمة التي تربط شركات التأمين بمزوّدي خدمات الرعاية الصحية لدى كلاريتيف ومنصّتها التحليلية ACE، مع التكنولوجيا المبتكرة التي طوّرتها كلايم لتسريع عمليات الدفع، بما يرسّخ معياراً جديداً في كفاءة التمويل والسيولة ضمن قطاع الرعاية الصحية.

وقد تم تصميم منصّة تسريع المدفوعات المشتركة بين كلاريتيف وكلايم لتمكين كل من مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المؤهلين في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحويل المطالبات التأمينية المعلّقة إلى سيولة شبه فورية، مما يقلّص دورة السداد المعتادة التي تتراوح بين 30 و120 يوماً.

وفي إطار هذا التعاون، ستستفيد كلايم من تكنولوجيا ACE (ترميز المطالبات الطبية) الخاصة بشركة كلاريتيف، والتي تعتمد على الذكاء التحليلي في ترميز المطالبات الطبية، لتمكين تقييم المطالبات المؤهّلة للتمويل بدقة وسرعة أكبر.

ومن المتوقع أن توفّر المنصّة المشتركة بين كلاريتيف وكلايم مجموعة من المزايا الأساسية الإضافية لمزوّدي خدمات الرعاية الصحية المشاركين، من أبرزها:

ضمان السداد للمطالبات المؤهّلة، مع تقليل مخاطر فجوات التدفق النقدي الناتجة عن الرفض أو التأخير في السداد.

مع تقليل مخاطر فجوات التدفق النقدي الناتجة عن الرفض أو التأخير في السداد. مرونة الاستخدام، حيث يمكن للمزوّدين اختيار حجم المطالبات التي يرغبون في تسريع سدادها وفقاً لاحتياجات رأس المال العامل لديهم.

حيث يمكن للمزوّدين اختيار حجم المطالبات التي يرغبون في تسريع سدادها وفقاً لاحتياجات رأس المال العامل لديهم. تخفيف الأعباء الإدارية، إذ تتولى كلايم مسؤولية التسوية والمتابعة مع شركات التأمين للمطالبات التي تم تسريعها.

إذ تتولى كلايم مسؤولية التسوية والمتابعة مع شركات التأمين للمطالبات التي تم تسريعها. القدرة على التوسّع، مما يجعل المنصّة مناسبة لمختلف فئات مقدّمي الرعاية الصحية، من العيادات الصغيرة إلى المستشفيات الكبرى وشبكات التخصّصات المتعددة.

وفي هذه المناسبة، قال ويل مينتز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة كلاريتيف: "إن استثمارنا في شركة كلايم يعكس التزام كلاريتيف بتحديث تدفقات السيولة لدى مزوّدي خدمات الرعاية الصحية وتعزيز مرونتهم المالية ضمن المنظومة الصحية بأكملها. ومن خلال الجمع بين شبكة علاقات كلاريتيف الراسخة مع مزوّدي الخدمات وتكنولوجيا ACE المتقدّمة وبين البنية التحتية المالية الرقمية لدى كلايم، فإننا بذلك نُسهم في تمكين مزوّدي خدمات الرعاية الصحية من الحصول على مستحقاتهم بشكل أسرع وإدارة عملياتهم بثقة أكبر".

ومن جانبه، قال كريم دقي، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة كلايم: "تتمحور هذه الشراكة حول تحرير السيولة على نطاق واسع لمزوّدي خدمات الرعاية الصحية. وبالتعاون مع كلاريتيف، نقدّم حلاً قائماً على البيانات يحوّل عمليات السداد المتأخرة إلى تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، مما يمكّن المؤسسات الصحية من التركيز على تقديم الرعاية بدلاً من متابعة عمليات التحصيل. كما يمثّل هذا الاستثمار بداية إعادة الهيكلة العالمية لشركة كلايم، والتي من المتوقع أن توحّد بين عمليات كلايم الشرق الأوسط (التابعة لشركة كلايم هولدينغز ليمتد) وشركة كلايم تحت كيانٍ عالمي واحد".

نبذة عن "كلاريتيف"

تُعد "كلاريتيف" شركة متخصصة في تقنيات وبيانات وتحليلات الرعاية الصحية، وتركز على تحسين القدرة على تحمل التكاليف، والشفافية، والجودة في منظومة الرعاية الصحية. يقود الشركة فريق من الخبراء المتمرسين وخبراء تحليل البيانات والمبتكرين، وتقدم حلولاً وخدمات معززة بالتقنية تستند إلى مصادر بيانات متعددة وخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال إعادة تسعير المطالبات. تعتمد "كلاريتيف" على تقنيات عالمية المستوى وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم منصتها المؤسسية القوية التي توفر تحليلات معمّقة ومؤثرة لزيادة القدرة على تحمل التكاليف ودعم شفافية الأسعار، وتحسين تصميم الشبكات والمنافع. وتهدف "كلاريتيف"، عبر تطوير حلول مصممة خصيصاً لدعم جميع الأطراف الرئيسية في القطاع، بمن فيهم الجهات الضامنة، وأصحاب العمل، والمرضى، ومقدمو الخدمات، والأطراف الأخرى ذات العلاقة، إلى جعل الرعاية الصحية أكثر سهولة وتيسيراً للجميع، لتحقيق منظومة صحية عادلة ومستدامة للجميع.

تخدم "كلاريتيف" أكثر من 700 جهة ضامنة في قطاع الرعاية الصحية، وما يزيد على 100 ألف من أصحاب العمل، و60 مليون مستهلك، و1.4 مليون من مقدمي الخدمات المتعاقدين معها، ما يعكس حجم انتشارها الواسع. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: claritev.com.

نبذة عن شركة كلايم

تُعد كلايم شركة تكنولوجيا مالية متخصّصة في قطاع الرعاية الصحية، أسّسها كريم دقي وأحمد غفور. وتسهم كلايم في تمكين مزوّدي خدمات الرعاية الصحية من تسريع استرداد المطالبات التأمينية وتحسين القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية، من خلال تقنيتها التمويلية الحصرية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال تحويل المطالبات المعلّقة إلى سيولة خلال 24 ساعة فقط، تساعد كلايم مزوّدي الخدمات الصحية على تقليل التأخيرات الإدارية وتعزيز مرونتهم المالية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: Klaim.com.

للاستفسارات الإعلامية:

باميلا ووكر

نائبة الرئيس، التسويق المؤسسي

كلاريتيف

781-895-3118

press@claritev.com

لعلاقات المستثمرين:

تود فريدمان

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين

كلاريتيف

866-909-7427

investor@claritev.com

-انتهى-

