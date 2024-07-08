دبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت كلارا، الشركة الرائدة في مجال توفير البرامج القانونية والإدارية الرقمية، وريموت باس، المنصة البارزة لإدارة فرق العمل عن بُعد وكشوف المرتبات، بعقد شراكة استراتيجية.

توحّد هذه الشراكة نظام تشغيل الشركة المبتكر من كلارا مع خبرة ريموت باس في إدارة القوى العاملة عن بُعد. ويعملان معًا على خلق تجربة سلسة للشركات التي تتعامل مع تعقيدات إنشاء كيانات أجنبية وإدارة فرق العمل عبر الحدود.

باستخدام منصة كلارا، يمكن للشركات تأسيس شركات رقمياً في نطاقات قانونية متعددة، وإدارة جداول رأس المال الخاصة بها، وإنشاء وتوقيع الاتفاقيات القانونية. ويتولى نظام الرواتب القوي لشركة ريموت باس معالجة المدفوعات متعددة العملات والامتثال للضرائب المحلية، مما يقلل العبء الإداري على الشركات ويضمن الامتثال للوائح المحلية في أكثر من 100 دولة. تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات من توسيع نطاق وجودها العالمي بكفاءة وامتثال.

من المتوقع أن ينمو سوق العمل عن بُعد في الشرق الأوسط بنسبة 30٪ بحلول عام 2025، يبرز هذا الطلب المتزايد على الحلول التي تعمل على تبسيط إدارة فرق العمل عن بُعد والرواتب العالمية.

علق باتريك روجرز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كلارا، قائلاً: "تكمن مهمتنا في كلارا في تبسيط المهام القانونية والإدارية للشركات. تتيح لنا الشراكة مع ريموت باس بتوسيع نطاق تواجدنا وتقديم حزمة متكاملة للشركات التي تسعى إلى بناء و إدارة فرق عمل عالمية. يستخدم المئات من عملائنا بالفعل ريموت باس لدعم احتياجات التوظيف لديهم، لذلك كان إنشاء هذه الشراكة خطوة منطقية إلى الأمام."

وأضاف كمال رقاد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ريموت باس: يسعدنا للغاية عقد شراكة مع كلارا. حيث يوفر نظام تشغيل شركتهم بالفعل الدعم لشريحة كبيرة من قاعدة عملائنا في كافة المجالات، بدءًا من تكوين وإدارة الشركة الرقمية بالإضافة إلى إدارة برامج تملك الأسهم للموظفين وجداول رأس المال. وبفضل هذه الشراكة، يمكننا تقديم دعم لا مثيل له للشركات التي تسعى إلى اجتياز تحديات التوظيف في الإمارات العربية المتحدة والعالم"

ستقدم كلارا وريموت باس معًا حلاً متكاملاً يعالج التحديات المتعددة للوثائق القانونية والامتثال والرواتب وإدارة فرق العمل عن بُعد.

عن كلارا:

كلارا هي شركة رائدة في مجال التقنيات القانونية، من خلال توفير الأدوات اللازمة للشركات الناشئة لإدارة شؤونها القانونية بكفاءة. ابتداءً من أتمتة المستندات القانونية وحتى ضمان الالتزام بالقوانين، تم تصميم منصة كلارا لدعم الشركات في كل مرحلة من مراحل نموها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كلارا.

عن ريموت باس:

ريموت باس هي منصة شاملة للموارد البشرية والرواتب لإدارة الموظفين المحليين في الإمارات العربية المتحدة والفرق العالمية في 150 دولة. من خلال تقديم منصة متكاملة للتوظيف من أي مكان، تساعد ريموت باس الشركات على جذب المواهب العالمية وتعزيز نموها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع ريموت باس.

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