[دبي] أعلنت ​كلارا​ ​عن​ ​إطلاق​ ​حل​ جدول رأس المال الجديد لمعالجة المشاكل الرئيسية التي يواجهها مؤسسو الشركات والمستثمرين والمحامين عند إدارة أسهم الشركات الناشئة.

كلارا هو نظام التشغيل القانوني المختص بتقديم الأدوات الرقمية لمساعدة مؤسسي شركات التكنولوجيا على تأسيس شركاتهم الناشئة وإدارتها وتطويرها.

ويمثل جدول رأس المال سجلاً خاصاً بملكية أسهم الشركة، ويتم تحديثه تلقائياً عند إضافة أي شهادة سهمية أو اتفاقية استثمار قابلة للتحويل أو منح خيار شراء الأسهم أو حتى تداول الأسهم أو تحويلها. ويجب على الجهات المعنية مثل المستثمرين وأعضاء الفريق التحقق من دقة كل معاملة في الجدول.

وتعمل كلارا منذ إنشائها على بناء مجموعة من المنتجات المصممة لدعم المنظومة العالمية للشركات الناشئة. يعتبر حل جدول رأس المال الجديد، أبرز ميزة أطلقتها كلارا حتى الآن. وتشمل حلول كلارا وضع الأسس للشركات الرقمية وخطط منح خيارات أسهم الموظفين وإنشاء الوثائق وإدارة غرف البيانات. وتستخدم أكثر من 5,000 شركة ناشئة حول العالم منصة كلارا لإدارة جميع عملياتها القانونية.

"تعمل كلارا على تأسيس البنية التحتية الرقمية التي تشغّل اقتصاد الشركات الناشئة في مختلف الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأدوات التي يحتاجها المؤسسون لتأسيس شركاتهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتتيح لنا الميزة الجديدة تعزيز الدعم المقدم للمستثمرين والمسرعين وشركات المحاماة التي تعمل مع الشركات الناشئة، كما تساهم في حل المشاكل التي لطالما واجهها المساهمون عند مساعدة المؤسسين على تنظيم جداول رأس المال الخاصة بهم".

وتدرك ​صناديق​ ​رأس​ ​المال​ المشاكل الناجمة عن الأخطاء التي يرتكبها المؤسسون عند تنظيم جداول رأس المال الخاصة بهم.

وأشار شين شن، الشريك المؤسس في شركة شروق بارتنرز، إحدى الشركات الرائدة في مجال رأس المال ​الجريء​ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، إلى أن معظم الشركات الناشئة لا تزال تنظم جداول ​رأس​ ​المال​ ​يدويا​​ً​ في برنامج الإكسل، والذي عادة ما ينطوي على العديد من الأخطاء، حيث قال: "يتم الاحتفاظ بنسخة أصلية من جداول رأس المال في جميع اتفاقيات الاستثمار وعمليات منح خيارات شراء الأسهم لأعضاء الفريق. وما لم يتم استخدام المصطلحات القانونية لتلك الاتفاقيات بدقة في جدول رأس المال، ستكون النتائج في النموذج المعتمد من الجدول خاطئة، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة للشركات الناشئة والمستثمرين والمحامين. ويسرنا اختيار الوقت المناسب لإطلاق حل جدول رأس المال من كلارا عبر الإنترنت".

ومن جانبه، قال كريستوفر روز، الشريك في شركة دنتونز، أكبر شركة محاماة في العالم، ومستشار صفقات التمويل للشركات الناشئة ومستثمري المشاريع في الأسواق الناشئة: "تحدث العديد من الخلافات بين المؤسسين والمستثمرين والمحامين حول جدول رأس المال في جميع الصفقات التي نجريها تقريباً. وعادة ما تنتج هذه الخلافات عن عدم تنظيم جدول رأس المال بشكل صحيح منذ البداية. ولا تقتصر نتيجة الخلاف على زيادة الرسوم القانونية على الشركات الناشئة، بل تصل أحياناً إلى تقليص نسبة ​الملكية​ التي يعتقد المؤسسون أنهم يمتلكونها في شركاتهم".

ويمكن استخدام جدول رأس المال من كلارا لنمذجة ومقارنة سيناريوهات التمويل المستقبلية، وإعداد عمليات منح أسهم الموظفين وتتبع جداول الاستحقاقات الخاصة بهم، بالإضافة إلى مشاركة ​وضع​ ​حقوق​ ​الملكية​ مع المستثمرين وأعضاء الفريق، حيث يقدم فريق العملاء لدى كلارا الدعم للشركات في جميع مراحل مسيرة نموهم. ويشكل الجدول أول حلٍ في العالم يتم بناؤه وفق صيغة ​جدول​ ​حصص​ ​الملكية​ ​المفتوح​ مع أخذ الشركات العالمية بعين الاعتبار.

ومن المتوقع أن يتيح الحل الجديد لشركة كلارا منافسة كبار مزودي جداول رأس المال في الولايات المتحدة، مثل منصتي كارتا و بولي. وبلغت قيمة كارتا مؤخراً 7.5 مليار دولار أمريكي، واستحوذت على حصة كبيرة من سوق جداول رأس المال الرقمية في الولايات المتحدة. لقد تم تصميم منصة كارتا ومنافسيها في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات الشركات الأمريكية، دون التفكير في الاحتياجات الفريدة للشركات الناشئة العالمية. وغالباً ما يجد المؤسسون الدوليون هذه الحلول صعبة الاستخدام، بالإضافة لكونها باهظة الثمن. وبالمقابل، تقدم شركة كلارا حل جدول رأس المال مجاناً للشركات في المراحل المبكرة، والتي لا تحتاج خلالها إلى مجموعة كاملة من الميزات.

وبدأت الشركات الناشئة بنقل جداول رأس المال الخاصة بها من المنصات المنافسة مثل "كارتا" إلى ​كلارا​. ​فمثلا​​ً ​​قامت​ شركة ”جرب تك“ مؤخراً نقل جدول رأس المال الخاص بشركته إلى ​كلارا​. ​وهي​ شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية ​ومقرها​ دولة الإمارات العربية المتحدة ولها حضور في 18 سوقًا عالميًا في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجمعت أكثر من 20 مليون دولار.

فقال عمر ​الرفاعي​ ​أحد​ مؤسسي شركة جرب تك، قامت شركة: " إن حلول جدول رأس المال التي تقدمها المنصات الأمريكية ليست مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للشركات الناشئة الدولية. وتعد كلارا اليوم المزود العالمي الوحيد لحلول جدول رأس المال المبنية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة، مما دفعنا للانتقال من كارتا إلى كلارا. كما تتيح لنا المنصة الاستفادة من جميع المزايا الأخرى، بدءاً من إنشاء خطة منح خيارات أسهم الموظفين ووصولاً إلى إدارة غرف البيانات".

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- انتهى -

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