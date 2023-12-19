دبي – الإمارات العربية المتحدة‏- تمثل كلابريو، الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة القوى العاملة في الشرق الأوسط، علامة فارقة في التزامها تجاه المنطقة من خلال تقديم تحليلات اتصالات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمقامة على بنية تحتية سحابية محليه في المنطقة. تم تصميم هذا العرض بشكل مفصل لتلبية المتطلبات المحددة لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم اللغة العربية، واستخدام تقنيات تخزين سحابيه محليه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الاستحواذ على شركة تلي أوبتي السويدية في عام 2019، عززت كلابريو مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة القوى العاملة ومراكز الاتصال في الشرق الأوسط. أعطت الشركة الأولوية باستمرار لفهم الاحتياجات الإقليمية للمنطقة وطرح الحلول المناسبة لتلك المتطلبات. يتجاوز هذا الالتزام مجرد الدعم اللغوي، ويمتد ليشمل نهجًا شاملاً لمواجهة التحديات والمتطلبات الفريدة لعملائنا بالمنطقة وتقديم تجربة سلسة ومناسبة لثقافة للمستخدمين.

مع الكشف عن تحليلات اتصالات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخذ كلابريو خطوة مهمه لتزويد مراكز الاتصال في الشرق الأوسط بأدوات تحليل مكالمات العملاء المتقدمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أن العديد من عملاء الشرق الأوسط قد تبنوا بالفعل حلول كلابريو المعتمدة على التكنولوجيا السحابية واستخدام التخزين السحابى من مناطق أخرى. يعزز إنشاء نسخة سحابية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بمتطلبات المؤسسات الخاصة بسيادة البيانات والخصوصية، مما يوفر منصة آمنة وموثوقة للعملاء الإقليميين.

تشمل الميزات الرئيسية لتحليلات اتصالات العملاء في الشرق الأوسط ما يلي:

1. تحويل المكالمات لنصوص باللغة العربية: توفر تحليل المكالمات من كلابريو نسخًا دقيقة للمكالمات باللغة العربية، مما يتيح لمراكز الاتصال الاستفادة من مجموعة شاملة من أدوات التحليل القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء.

2. السحابة المحلية للشرق الأوسط: من خلال إنشاء مثيل سحابي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن كلابريو استضافة بيانات العملاء محليًا. يلبي هذا متطلبات سيادة البيانات ولوائح الخصوصية في الشرق الأوسط مع الحفاظ على فوائد الحل السحابي الحقيقي، مثل قابلية التوسع والأمان والتحسينات المستمرة للبرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي.

3. رؤى متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يمكن لعملاء مراكز الاتصال في الشرق الأوسط الآن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتدريب الوكلاء لتحسين الأداء وتحقيق فهم أعمق لتفاعلات العملاء. يمكنهم تحديد الأنماط المعقدة في بيانات التفاعل، وتحليل إستراتيجيات المنافسين، واستخراج رؤى قيمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول متطلبات العملاء.

من المقرر أن تكون نسخة تحليل اتصالات العملاء في كلابريو للشرق الأوسط متاحة بشكل عام بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، بدءًا من 9 أبريل 2024. يتماشى هذا التوقيت الإستراتيجي مع نمط زيادة الأعمال في المنطقة، مما يمكّن المؤسسات من دمج هذه الأداة القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي بسلاسة في عملياتها.

قال “أولي دورنج"، نائب الرئيس الأول لشركة كلابريو إنترناشيونال: "تفخر كلابريو بتوسيع ريادتها في الشرق الأوسط من خلال تقديم تحليل اتصالات العملاء". "نعتقد أنه من خلال توفير دعم اللغة العربية وسحابة الشرق الأوسط المحلية، يمكننا تزويد مراكز الاتصال في المنطقة بالأدوات المتقدمة التي يحتاجونها لتعزيز أداء موظفين مراكز العملاء لديهم، وفهم سلوكيات العملاء، وتعزيز نجاح الأعمال بشكل عام".

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حول كلابريو

كلابريو شريك موثوق به للعلامات التجارية الرائدة. تساعد مجموعة أداء القوى العاملة "كلابريو ون"، وهي الأساس الرقمي لمركز اتصال بالتركيز على العملاء، وإثراء وفهم تفاعلاتهم، وتمكين مركز الاتصال الخاص بك من التمثيل الأمثل لعلامتك التجارية. نعمل على تحسين أداء موظفين مراكز الاتصالات، وتجاوز توقعات العملاء، وتعزيز كفاءة القوى العاملة عن طريق ربط البيانات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة القوى العاملة الآلية، والتدريب المخصص. يجمع "كلابريو ون" بين تحسين قطاعات القوى العاملة (WFO) وتمكين موظفين خدمة العملاء وحلول ذكاء الأعمال في مجموعة سحابية حقيقية ومتكاملة تمامًا متناسبة مع متطلبات العملاء والمؤسسات معاً.

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