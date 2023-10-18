يعد الطرح العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز الأكبر في تاريخ سلطنة عمان حيث بلغت قيمته أكثر من 748 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتز ككست سي إن سي، شركة الاستشارات الدولية الرائدة في مجال الاتصالات الاستراتيجية، بتعاونها مع كل من أوكيو لشبكات الغاز ومجموعة أوكيو في تقديم المشورة لشركة أوكيو لشبكات الغاز بشأن الاتصالات المالية العالمية لاكتتابها العام. وتمثّل دورها في وضع استراتيجية الاتصالات العالمية والإقليمية، وتقديم الدعم بشأن الترويج لأسهم الطرح بالتعاون مع البنوك والمستشارين القانونيين، بالإضافة إلى التدريب الإعلامي للفريق التنفيذي، وكتابة البيانات والخطابات التي تم إلقاؤها، والتجهيز لاجتماع المحللين / المستثمرين، وإعداد معلومات عن الشركة لنشرها على الموقع الإلكتروني وصفحة الاكتتاب، وبناء علاقات إعلامية استراتيجية مع وسائل الإعلام العالمية والوكالات الإخبارية المالية، ما منح الاكتتاب زخمًا إعلاميًا دوليًا غير مسبوق.

يأتي نجاح هذا المشروع انعكاسًا لما تتمتّع به ككست سي إن سي من كفاءة في تقديم المشورة بشأن الاتصالات المالية ضمن صفقات ضخمة تتطلب إفصاح منظّم. وقد عمل الفريق العالمي، الذي يضم كل من كيفن سوادي وكاثرين فينيل وجريجور ريمان وفيكتوريا دوجلاس وكريستوفر ديفوس وستيفان جوتيل، مع أو إتش أي ليو بيرنت، الوكالة الشريكة لككست سي إن سي التي قدّمت الدعم بشأن المحتوى الإبداعي، والتصميم، والدعم الإعلامي، وبناء العلامة التجارية. كما قدّم الفريق العديد من أشكال الدعم الميداني في مسقط والخدمات الاستشارية عن بعد من لندن وفرانكفورت ودبي، بالإضافة إلى تزويد أوكيو وأكيو لشبكات الغاز بمعلومات عن أفضل الممارسات الإقليمية والخبرات والمعارف العالمية.

يعتبر اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز مشروعًا معقدًا، سواءً من حيث اللغة أو تعدّد أصحاب العلاقة المعنيين، من بينهم بنوك رائدة، ومكاتب محاماة محلية / دولية، وجهات تنظيمية. كما أن التركيز على فئة المستثمرين الأفراد استدعى إطلاق حملة تسويقية متكاملة استهدفت المستثمرين في السلطنة ومن جميع أنحاء منطقة الخليج. ويرجع الفضل في نجاح هذه الصفقة إلى التنسيق الجيد بين ككست سي إن س وشركائها الذي أثمر عن وضع استراتيجية اتصالات عالمية متكاملة.

تعليقًا على ذلك، قال كيفين سودي، شريك لدى ككست سي إن سي: "نعتّز بالنجاح الذي حققناه في هذا المشروع الهام بالتعاون مع أوكيو لشبكات الغاز و أو إتش أي ليو بيرنت، ونتوقّع أن نتلقى المزيد من الطلبات لتقديم مثل هذا النوع من الدعم في ظل حرص جهاز الاستثمار العماني على طرح الشركات في الأسواق العامة، بما يتماشى مع الجهود التحولية التي تبذلها سلطنة عمان من خلال طرح العديد من الشركات للخصخصة، ولقد شرفنا بدورنا في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقة اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز."

تتميّز ككست سي إن سي، شركة الاستشارات الرائدة في مجال الاتصالات والصفقات المالية، بحضور قوي في المنطقة منذ عام 2005، ولديها أكثر من 30 موظف في منطقة الخليج العربي يشاركون في مشاريع في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان ومصر والمغرب والبحرين، كما انضمت الشركة إلى جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وحصدت مؤخرًا لقب ثاني أفضل شركة استشارات عالمية في الدمج والاستحواذ ضمن قائمة ميرجر ماركت لعام 2022.

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نبذة عن شركة ككست سي إن سي

شركة ككست سي إن سي هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال المؤسسي الاستراتيجي. يضم فريق الشركة أكثر من 300 مستشارًا موثوقًا من ذوي الخبرة يعملون من خلال 15 مكتبًا حول العالم ويستندون في أعمالهم على التمحيص والبحث ودراسة وتحليل البيانات. توظف ككست سي إن سي خبراتها في جميع القطاعات والمجالات، وتخص بالتركيز استراتيجيات تواصل الشركات، والمعاملات المختلفة مثل الاندماج والاستحواذ، ونشاط المساهمين وحوكمة الشركات، وإعادة هيكلة الشركات، والتحقيقات والقرارات التنظيمية، ودعم التقاضي، وعلاقات المستثمرين، والتواصل حول الإدراج والطرح العام الأولي، وإدارة الأزمات والسمعة، وإدارة التغيير وتحقيق الفاعلية الوظيفية وإشراك الموظفين، إضافةً إلى تعزيز التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر أن شركة ككست سي إن سي تابعة لمجموعة بابليسيز العالمية. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة www.kekstcnc.com.