من المقرر أن تكشف الروسية للمروحيات، وهي جزء من Rostec، عن تشكيلة جديدة من الطائرات المدنية في معرض دبي للطيران. وسيمثل هذا الحدث أول عرض خارجي على الإطلاق لطائرة Kamov Ka-32А11М، وهي نسخة مطورة من طائرة هليكوبتر متعددة الاستخدامات المصممة خصيصا لمكافحة الحرائق. وستشمل المعروضات الجديدة أيضا طراز Mil Mi-171А3، وهو نموذج شائع باستمرار لدى العملاء الدوليين، ونسخة Ansat للرعاية الطبية الطارئة. إلى جانب ذلك، سيشهد الحدث الإماراتي العرض العالمي الأول لنظام الطائرات بدون طيار BAS-200.

وللمرة الأولى على الإطلاق، ستتاح الفرصة للجمهور الدولي لاستكشاف القدرات الجديدة لمركبة Kamov Ka-32A111M المطورة لمكافحة الحرائق والإنقاذ. سيساعد التصميم الروسي الجديد لنظام مكافحة الحرائق، SP-32، في ملء الخزان بأربعة أطنان من المياه في أقل من دقيقة. ميزة أخرى بارزة هي مدفع المياه، والتي سوف تكون مفيدة في حالات الأبراج العالية في المناطق الحضرية في حالة احتدام النيران في الطوابق العليا وتعيق عمليات مكافحة الحرائق بسبب الدخان الكثيف.

في معرض دبي للطيران، نكشف النقاب عن مجموعة فريدة من طائرات الهليكوبتر المدنية ذات الإمكانات التصديرية العالية. واحدة من هذه هي Ka-32А11М كاموف. وقد حظيت بكفاءة عائلة طائرات Ka-32 بالفعل بإشادة دولية تستحقها عن جدارة. في الواقع، لقد أصبحت لا غنى عنها عندما يتعلق الأمر بعمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ في جميع أنحاء العالم. يتم تشغيل أكثر من 180 طائرة هليكوبتر من هذه الطائرات في 20 دولة حول العالم. طائرة هليكوبتر أخرى تستحق الكشف الدولي الكبير هي Mil Mi-171А3, تجذب مواصفات المروحية الفريدة من نوعها الانتباه الواجب لشركائنا في الخارج جنبًا إلى جنب مع الموثوقية الفائقة، والتي ترمز إلى عائلة Mi-8. تمتثل Mi-171А3 Mil امتثالا تاما للمعايير الدولية، بما في ذلك سلامة العمليات فوق سطح الماء. وقال أنطون كوروليف، نائب المدير العام لطائرات الهليكوبتر الروسية لمبيعات طائرات الهليكوبتر، إن قدرات النقل لهذا الطراز فريدة من نوعها لأنها يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 24 راكبًا، وهي سعة قياسية لطائرات الهليكوبتر البحرية.

وسيضم المعرض أيضا نسخة من الرعاية الطبية الطارئة من طائرة هليكوبتر Ansat. تأتي الطائرة العمودية مع المقصورة الأكثر اتساعا التي يمكن أن تقدمها هذه الفئة من الطائرات، مما يؤدي إلى مرفق سهل لوحدة الرعاية الطبية التي تستوعب مريضا واثنين من المسعفين. وقد أثبتت كفاءة هذا الإصدار في كل من روسيا والخارج. علاوة على ذلك، تستمر أسواق تصدير Ansat في التوسع. على سبيل المثال، هذا العام، أصبحت مروحية الرعاية الطبية الرئيسية في زيمبابوي. ساعدت الطائرات العمودية الروسية الموثوقة البلاد الرائدة في مجال الخدمات الطبية الجوية في أفريقيا.

كما ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة الظهور الدولي الأول لنظام الطائرات بدون طيار BAS-200. تتكون BAS-200 من وحدة من نوع طائرة هليكوبتر مزدوجة بدون طيار، ومحطة تحكم أرضية، ومقصورة الشحن. نظام الطائرات بدون طيار BAS-200 قادر على حمل حمولة قصوى تبلغ 50 كيلوغراما مقابل وزن أقصى للإقلاع يبلغ 200 كيلوغراما. نطاق الاتصال هو 100 كم، ويمكن تمديده عن طريق نقل التحكم عبر المحطات. تستغرق رحلة الحمولة ما يصل إلى أربع ساعات. وتشمل استخدامات النظام التنقيب ومراقبة خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى وتسليم الشحنات وعمليات البحث والإنقاذ.

تعد شركة المروحيات الروسية (جزء من Rostec) واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع طائرات الهليكوبتر على مستوى العالم والشركة الوحيدة لتصميم وإنتاج طائرات الهليكوبتر في روسيا. تم إنشاء الشركة القابضة في عام 2007، ومقرها في موسكو. وتضم خمسة مصانع لطائرات الهليكوبتر ومركز وطني للطائرات العمودية مع قدرات مدمجة لمكتبي تصميم بالإضافة إلى مرافق إنتاج وصيانة قطع الغيار ومحلات تصليح وشركة خدمات تقدم الدعم بعد البيع للعملاء الروس والدوليين على حد سواء.

Rostec State Corporation هي أكبر شركة تكتل صناعي في روسيا. وتضم أكثر من 800 منشأة للبحث والإنتاج في أنحاء 60 منطقة في البلاد. والشركة هي المورد الرئيسي للأسلحة وكذلك المعدات العسكرية وذات الأغراض الخاصة بموجب عقود الدفاع الحكومية. تمتد مجالات التركيز الرئيسية المدنية للشركة على مجالات التكنولوجيا الفائقة ذات الأهمية الاستراتيجية، بما في ذلك إنتاج الطائرات، ومعدات النقل ومحطات الطاقة، ومعدات التكنولوجيا الطبية، والأدوية، والمواد المبتكرة، وما إلى ذلك وتجاوزت الإيرادات الإجمالية لعام 2022 2.1 تريليون روبل، حيث بلغ الإنتاج للأغراض المدنية 44.5%.

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