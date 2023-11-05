الرياض، المملكة العربية: أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة "هامات القابضة"، الشركة الرائدة في صناعة العقارات التجارية في المملكة. وتهدف هذه الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز التعاون في مجال التنقل وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها تحسين تجربة العملاء.

تمت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور عبدالله بن علي التميمي، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة هامات، وأحمد عرّابي، المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة "كريم" في المملكة العربية السعودية.

وأعرب عبدالله بن علي التميمي عن أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: "تتمحور مهمتنا حول تطوير تجربة التسوق في مراكز التسوق الذكية التي نمتلكها ونشغلها، وتقديم خدمات مميزة للمتسوقين وخلق قيمة لعملائنا وموظفينا وشركائنا من خلال الابتكار الرقمي. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الرؤية لتقديم تجربة فريدة لزوار مراكز هامات التجارية. نتطلع إلى تعزيز التعاون مع "كريم" لتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا والابتكار في خدمة عملائنا."

وأضاف أحمد عرّابي، المدير العام لخدمات نقل الأفراد في شركة "كريم" في المملكة العربية السعودية: "نفخر بالشراكة مع هامات القابضة، ونؤمن بأن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية في تجربة التنقل داخل المراكز التجارية. نسعى دائمًا لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وستكون هذه الاتفاقية بداية لمزيد من المشاريع المشتركة المستقبلية بين شركتينا".

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستركز "كريم" على تعزيز تجربة الزائر في مراكز هامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير حلول مخصصة، تشمل قفل جغرافي للمركز التجاري لتوجيه العملاء إلى أقرب مدخل، وتوفير ملاحظات اتجاهية للتنقل داخل المركز، وتنفيذ نظام إدارة الطابور لكباتن "كريم" لضمان الاعتمادية.

كما ستخصص هامات مناطق محددة لركوب ونزول "كريم"، وسيتم وضع شعار "كريم" بوضوح لمساعدة الكابتن والعملاء على تحديد المكان الصحيح.

ووفقًا للاتفاقية، سيعمل الطرفان على وضع إطار عمل تكاملي من شأنه أن يُسهّل عملية النقل والتنقل من وإلى جميع مراكز هامات التجارية بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تفعيل بعض العروض الترويجية والتسويقيه لكافة زوار المراكز التجارية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة والتعاون بين هامات و"كريم" لتحسين ورفع جودة الحياة لزوار المراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

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نبذة عن شركة "كريم":

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com



نبذة عن شركة هامات القابضة:

هامات القابضة هي شركة رائدة في صناعة العقارات التجارية في المملكة. تمتلك وتدير مجموعة من أفضل مراكز التسوق ذات المعايير الدولية في جميع أنحاء المملكة. تفتخر الشركة بأماكنها المفضلة للتجار والعملاء على حد سواء. تسعى هامات جاهدة لتطوير تجربة التسوق من خلال مراكز التسوق المصممة بذكاء وتقديم خدمات مميزة. تحمل رؤية هامات تزويد العملاء بتجربة تسوق فائقة بالتكنولوجيا وقيمة استثنائية لشركائها. لمزيد من المعلومات عن هامات، يرجى زيارة [الموقع الإلكتروني. www.hamat.sa