عجمان، الإمارات العربية المتحدة: تتغنّى إمارة عجمان بالعديد من الوجهات التي يرغب باكتشافها المقيمون والزوّار على حدّ سواء. فقد أصبحت خدمة "كريم رايدز" الخيار المفضّل للتنقل اليومي داخل الإمارة وخارجها، سواء لتنقلات طلاب الجامعات، للعائلات التي ترتاد الشواطئ يومياً، للزوّار الذين يقصدونها من إمارات أخرى أو لمن يرغبون بزيارة مراكز التسوّق المحلية. نستعرض أدناه نبذة عن أبرز الوجهات التي يرتادها مستخدمي "كريم رايدز" في عجمان خلال عام 2024*.

منطقة جامعة عجمان: تُعدّ منطقة جامعة عجمان من المناطق المفضّلة لدى الكثيرين منذ فترة طويلة، إذ إنها من الوجهات التي يرتادها الطلاب والزوّار على حدّ سواء، لما تضمّه من مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم التي تقدّم وجبات سريعة والمنتزهات العامة ومجمّع رياضي حديث، مما يجعل من هذه المنطقة وجهةً للتواصل الاجتماعي وممارسة الرياضة واستراحات الدراسة.

منطقة الراشدية (وسط مدينة عجمان): بدءاً من سوق السمك في عجمان وصولاً إلى مركز "دانا" التجاري الذي يعجّ بالزوّار والفنادق الملائمة للعائلات، تُعدّ هذه المنطقة الحيوية المفعمة بالحياة وجهة بارزة تقدّم الكثير من الخدمات للمقيمين والسوّاح على حد سواء.

مركز "سيتي سنتر" عجمان: أحد أكثر مراكز التسوّق ازدحاماً في عجمان، وغالباً ما يشهد ازدحاماً كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع. احرص على حجز رحلتك مع "كريم رايدز" مسبقاً أو قبل فترات الازدحام.

كورنيش عجمان (النخيل 1 و 2): يُعدّ كورنيش عجمان الذي يبلغ طوله أربعة كيلومترات واجهة بحرية مفضلة للعائلات ومحبّي الشاطئ وكلّ مَن يرغب بالاسترخاء على مقربة من البحر. ويمكنكم أيضاً الاستمتاع بالمسار المخصّص للركض وركوب الدراجات الهوائية مع إطلالات خلابة على البحر، أو حتى الاسترخاء على مشهد غروب الشمس إذا وصلتم في وقت متأخر من بعد الظهر!

مرسى عجمان: لأولئك الذين يبحثون عن بديل هادئ للكورنيش، تُعدّ "عجمان مارينا" الغنية بأشجار النخيل وجهةً مفضلة لدى الكثيرين اليوم. وغالباً ما يتوجه الزوّار إلى هذا الممشى الذي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر، للاستمتاع بأجواء رائعة والمقاهي والمناظر الخلابة للمرسى.

تمتاز إمارة عجمان بالوجهات السياحية التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها. ويمكن للمقيمين والزوّار من خلال خدمة "كريم رايدز" استكشاف كافة أنحاء عجمان في الوقت الذي يناسبهم، وبضغطة زر واحدة من خلال تطبيق "كريم" الشامل الذي يتيح لهم اختيار وسيلة التنقل الأنسب لهم.

وكالخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة عبر تطبيق كريم المتعدد الخدمات، توفر "كريم رايدز" مجموعة متنوّعة من خيارات التنقل التي تلبي الاحتياجات المحلية. ويمكن للعملاء الاختيار من بين عدد من خيارات التنقل،والتي تضم سيارات أجرة عجمان "Taxi" لحجز رحلاتهم اليومية بأسعار منتظمة، والسيارات الاقتصادية الحديثة "Economy" بأسعار معقولة، أو خيار "Comfort" لرحلات مميزة مع كباتن بتقييم عالي.

عن كريم رايدز

كريم رايدز هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Uber Inc، تسهل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، من خلال مجموعة خيارات للتنقل عبر تطبيق كريم المتعدد الخدمات. منذ انطلاقتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2012، تتوفر خدماتنا اليوم في أكثر من 70 مدينة في 9 دول حول المنطقة، لنُسهم في توفير فرص اقتصادية مرنة لملايين الكباتن، وتيسير ملايين الرحلات لمستخدمين التطبيق داخل المدن وحولها.

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