خلال معرض ومؤتمر "سيملس السعودية 2023"

المدير العام لـ "كريم فود" في شركة "كريم" في المملكة العربية السعودية رالف شويري، ينضم إلى حلقة نقاش حول مستقبل تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية خلال معرض ومؤتمر"سيملس السعودية 2023" الذي أقيم بمدينة الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: انضم رالف شويري، المدير العام لـ "كريم فود" في شركة "كريم" في المملكة العربية السعودية إلى مجموعة من المديرين وقادة القطاع لمشاركة أفكاره حول استراتيجيات لتعزيز تجربة "تسليم الميل الأخير" ضمن قطاع تجارة التجزئة في المملكة وبالتالي تلبية احتياجات العملاء وتجاوز توقعاتهم. وسلط شويري الضوء خلال حلقة النقاش على التحديات والفرص الفريدة في قطاع "تسليم الميل الأخير" في السعودية، وتطرّق إلى كيفية تعامل شركة "كريم" مع هذا السوق الحيوي والمتنامي. و يشير "تسليم الميل الأخير" إلى المرحلة النهائية لعملية التوصيل، حيث يتم نقل الطعام من المطعم/المطبخ السحابي إلى باب العميل.

قال رالف شويري، المدير العام لـ "كريم فود" في شركة "كريم" في المملكة العربية السعودية: "يعتبر التخصيص مفتاح التجربة المتميزة. ويتطلب السوق السعودي استراتيجيات توصيل مخصصة، لذلك تستثمر "كريم" بعدة طرق لتعزيز تجربة توصيل الطعام إلى العملاء. ويضم ذلك توفير أوقات التوصيل وخيارات سلسة مبنية على تفضيلات العملاء والأهم من ذلك أننا نعمل باستمرار على تحديث تطبيقنا وتصميمه ومزاياه لتوفير تجربة فريدة وممتعة للمستخدم في كل مرة".

وتعمّق رالف شويري في الموضوع وذلك خلال مقابلة فردية أجريت مع د. أحمد الجيزاني، المستشار الأول لإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد لدى الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية وسلط الضوء على خطط "كريم" للاستفادة من مبادرة "العنوان الوطني" التي أطلقتها الحكومة والتي من شأنها أن تعزز بشكل كبير من دقة العناوين وأن تنشر الوعي وتحسّن الأوقات التقديرية لمواعيد التوصيل.

وأضاف رالف شويري قائلاً: "كجزء من التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات التي نعمل ضمنها، نستكشف اليوم بالتعاون مع ما يزيد عن 15 ألف مطعم على تطبيقنا الطرق التي يمكننا من خلالها توفير الخيارات المستدامة لتوصيل الطعام والخدمات ذات الصلة. ويضع نهجها الشامل معياراً عالياً للتميز في توصيل الطلبات إلى وجهاتها النهائية في المنطقة.

كما يجدر بالذكر أن تم إطلاق خدمة "كريم" لتوصيل الطعام الصحي عند الطلب في المملكة العربية السعودية مؤخراً. وتعمل الخدمة في الرياض وجدة، وتقدم مجموعة من الأطباق الصحية المختارة بعناية وتوفر الملصقات الغذائية والمحتوى التثقيفي الصحي بالإضافة إلى التحديات الصحية الشهرية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "كريم"

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.