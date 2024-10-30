دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عن إضافة خدمة "Careem Beach" إلى تطبيق كريم، كأبسط طريقة لطلب الطعام والوجبات الخفيفة والمزيد على شواطئ الإمارات العربية المتحدة بكل راحة ويسر.

وستمكّن هذه الخدمة، التي ستنطلق في عام 2025، مستخدمي التطبيق من طلب مظلات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مباشرة على الشاطئ، ليتم توصيلها إلى موقعهم المحدد بسرعة وسهولة. وتتوفر هذه المظلات في محطات محددة بالقرب من مداخل الشواطئ الشهيرة في الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن استخدام المظلات بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة "QR Code" عبر تطبيق كريم. ويمكن إعادة المظلات إلى أماكنها بكل بساطة. كما تمكن خدمة "Careem Beach" مستخدمي التطبيق من طلب الطعام، والوجبات الخفيفة، والمزيد دون مغادرة أماكنهم على الشاطئ.

وفي هذا الصدد، علق توم سورد، المدير الأول للعلامة التجارية والإبداع في كريم، قائلاً: "تحظى الشواطئ الجميلة في الإمارات العربية المتحدة بشعبية كبيرة بين ملايين السكان والسياح. ولكن، ليس من السهل دائمًا طلب ما تحتاجه لموقعك، حيث يصعب تحديد المعالم عبر أميال من الشاطئ، وقد يعاني نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من انقطاع في الخدمة بالقرب من المياه، مما قد يؤدي إلى تأخر أو حتى فساد الطعام. وبذلك، ستوفر خدمة "Careem Beach" الراحة المباشرة لعملائنا أينما كانوا على الشاطئ".

من جهته، علق غلاوكو مارتينز، المدير الإبداعي في كريم، قائلاً: "هناك حاجة ملحة لهذه الخدمة في الإمارات. حيث يواجه رواد الشواطئ اليوم نقصًا في خيارات الأطعمة والمشروبات المتاحة على الشواطئ، مما يضطرهم إلى إعداد وجباتهم الخاصة وحملها ذهابًا وإيابًا، أو البحث عن أماكن قريبة للطعام والشراب، مما يستلزم ارتداء ملابسهم، والمشي إلى المطعم، ثم تقديم الطلب، والانتظار، قبل أن يعودوا سيرًا على الأقدام إلى أماكنهم. هذه العمليات تكشف عن نقص واضح. وهنا تأتي أهمية خدمة "Careem Beach"، والتي نسعى من خلالها لتقديم تجربة سلسة ومريحة تجعل الاستمتاع بالشاطئ أكثر سهولة وراحة."

ومن خلال دمج خاصية تتبع المواقع مع بنيتها التحتية الراسخة للتوصيل، ستوفر خدمة "Careem Beach" للعملاء طريقة مريحة للاستمتاع بالطعام والوجبات الخفيفة أثناء وجودهم على الشاطئ.

وستكون الخدمة متاحة في عدة شواطئ شهيرة في الإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع لتغطية المزيد من المواقع في الإمارات بحلول عام 2025.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقًا من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان. للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة موقعنا الإلكتروني: www.careem.com

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