

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت كريم حملة "بذور لغزة"، وهي حملة تبرعات مجتمعية تهدف إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية على الأرض والمساهمة في إعادة الإعمار في غزة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

ومن خلال تطبيق كريم، يمكن للعملاء دعم الحملة بعدة طرق. حيث تتيح منصة "التبرعات" داخل التطبيق إمكانية التبرع المباشر بخطوات بسيطة لشركاء موثوقين يعملون على تقديم الدعم الإنساني في غزة. كما يتم التبرع بنسبة 100% من عائدات كل عملية شراء للبطيخ عبر خدمة "كريم كويك" لصالح الحملة. ويمكن للعملاء أيضاً شراء تي شيرت "بذور لغزة"، حيث يتم التبرع بكامل العائدات لدعم غزة، إلى جانب تخصيص جزء من عائدات طلبات المطاعم المشاركة لدعم جهود الإغاثة مثل الصفدي، ومايز تاكوز، وجازيبو، وبيت الختيار.

وتستند الحملة إلى فكرة مستوحاة من اللغة العربية، حيث يمكن لنقطة واحدة أن تغيّر معنى الكلمة. وقد أعادت الحملة تخيّل هذه النقاط على هيئة بذور بطيخ، وهو رمز معروف للصمود والهوية الفلسطينية. وتتجاوز هذه البذور كونها عنصراً بصرياً، لتعكس معاني الاستمرارية والأمل والالتزام الجماعي بإعادة بناء الحياة على الأرض. ومن خلال حملة "بذور لغزة"، تقوم كريم بتحويل هويتها البصرية إلى رمز واضح للتضامن، حيث أدرجت بذور البطيخ مباشرة في شعارها عبر جميع منصاتها، في تعبير علني عن الدعم المقرون بخطوات عملية.

وعلق مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لكريم: "تنطلق مبادرة ’بذور لغزة‘ من شعورنا العميق بالمسؤولية تجاه شعوب منطقتنا. ومن خلال هذه المبادرة، نتيح لعملائنا وشركائنا من المطاعم والعلامات التجارية في مختلف أنحاء المنطقة فرصة المساهمة بشكل مباشر في دعم جهود الإغاثة على الأرض وإعادة الإعمار على المدى الطويل في غزة. نحن نؤمن بأن توفير طرق بسيطة وواضحة للمساعدة يدفع الناس إلى المبادرة، وأن هذه الجهود مجتمعة قادرة على إحداث أثر حقيقي."

وتدعو "بذور لغزة" المؤسسات والعلامات التجارية في المنطقة إلى تبنّي هوية الحملة ودعم جهود الإغاثة من خلال تقديم تبرعات مباشرة. وقد أثمرت المبادرة بالفعل عن شراكات قوية مع "مؤسسة القلب الكبير"، فيما بادرت علامات تجارية مثل تابي، وجست لايف، وواشمن، ووامدا كابيتال، وفنتشر سوق، وفيت ريبابليك إلى دمج رمز البذور في شعاراتها وتواصلها الإعلامي، مقرونةً بمساهمات مالية ملموسة لدعم الحملة.

ومن الجدير بالذكر أن الحملة تأتي امتداداً لالتزام كريم بتمكين الأثر المجتمعي عبر منصتها. ففي عام 2025, ساهمت كريم في جمع أكثر من 700 ألف دولار أمريكي من التبرعات في مختلف أنحاء المنطقة، دعماً لجهود الإغاثة الطارئة والتعليم والمبادرات المجتمعية.

وتتوفر مبادرة "بذور لغزة" حالياً عبر جميع منصات كريم، حيث يمكن للعملاء والشركاء والمؤسسات المشاركة من خلال التطبيق أو عبر الإنترنت لدعم جهود الإغاثة المستمرة.



