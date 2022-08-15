الرياض - أعلنت شركة كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية مع بنك البلاد، لتسهيل عملية تحويل إيرادات كباتن النقل الموجه في المملكة وبرسوم أقل بنسبة تزيد عن 80%.

وقد أطلقت كريم مرحلة أولية لتجربة نظام الدفع السريع بالتعاون مع مجموعة من الكباتن من مناطق مختلفة من أنحاء المملكة. ويتيح نظام الدفع السريع للكباتن خيار استلام الدفعات في نفس اليوم. كما يتميز النظام بالتنفيذ الفوري للحوالات طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، حتى خلال أيام العطل الرسمية. وتخطط كريم إلى زيادة عدد الحوالات اليومية للكباتن خلال الفترة القادمة إلى 3 مرات يومياً.

وتقوم كريم بتنفيذ ما يقارب الـ 22700 حوالة بنكية في الأسبوع لأكثر من 75000 كابتن سعودي حول المملكة، ممن يعملون في المنصة لتحقيق أرباح خلال ساعات عمل مرنة.

وتعليقاً على الشراكة مع بنك البلاد، قال الأستاذ غيث الجهني المدير العام لكريم في المملكة العربية السعودية: "يسرنا أن نتعاون مع أحد أبرز البنوك في المملكة لتوفير حلول تسهل من عملية الحوالات لكباتن كريم. وسيمكن نظام التحويل الفوري الذي نقدمه بالتعاون مع بنك البلاد، الكباتن الحصول على أرباحهم بشكل يومي ورسوم تحويل أقل، وبالتالي تقديم حلول جديدة توفر المزيد من المرونة للكباتن". وأضاف الأستاذ غيث الجهني: "يأتي تبنينا لنظام الدفع الفوري للكباتن من منطلق حرصنا على تسهيل الحوالات المالية لهم، بالإضافة دعمنا لاستراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي التي تهدف إلى زيادة التعاملات الإلكترونية في المملكة."

ويدعم حل الدفع الآلي الذي تقدّمه كريم مع بنك البلاد، استراتيجية مؤسسة النقد العربي السعودي التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ عمليات الدفع الفوري للحوالات بين البنوك المحلية من خلال نظام الدفع الفوري ، ساري ، وتمكين البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية في المملكة لدعم رؤية 2030.

وقد أطلقت شركة كريم عملياتها في المملكة عام 2013، وباشرت عملياتها في الرياض وجدة والدمام والظهران والخبر قبل أن توسع حضورها إلى 29 مدينة في المملكة. كما شهدت الخدمات التي تقدمها منصة كريم تحولاً كبيراً لتتجاوز خدمات التنقل،

حيث تقدم الآن خدمات توصيل الطعام والنقل بين المدن وخدمة حجز مواعيد لقاح كوفيد-19 مع التوصيل للموعد ، وخدمة حجز موعد اختبار PCR، كلها من خلال تطبيق واحد.

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لمحة حول كريم

تقدّم منصة كريم الإلكترونية التطبيق الشامل لجميع الخدمات اليومية 'Super App' الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب دوراً بارزاً في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من الخدمات التي يحتاجها الأشخاص للتنقل وطلب الأشياء وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين. تأسست كريم في يوليو 2012 وتعمل الآن في أكثر من 95 مدينة منتشرة في 10 دولة، كما أنها توفّر أكثر من مليوني فرصة عمل في المنطقة. وقد أصبحت كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية في يناير 2020. www.careem.com