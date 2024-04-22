دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أبريل 2024: أعلنت "كريم باي"، ذراع التكنولوجيا المالية لدى شركة "كريم" وإحدى المحافظ الرقمية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق خدمتها الجديدة لإنجاز عمليات التحويل المالية السريعة إلى المملكة المتحدة للمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة مباشرةً عبر تطبيق "كريم".



تتيح منصة "كريم باي" للعملاء والكباتن وأصحاب الأعمال إدارة أموالهم وتسوية الفواتير وإجراء معاملات سلسة داخل التطبيق وخارجه. واستمراراً لنجاحها في تسهيل التحويلات المالية إلى الهند وباكستان، ستقدم "كريم باي" تحويلات شبه فورية إلى المملكة المتحدة، ما يوفر الراحة والسرعة والأمان لعملاء "كريم". ويمكن للمتعاملين في دولة الإمارات الآن إرسال الأموال إلى المملكة المتحدة في غضون 15 دقيقة باستخدام رقم حسابهم المصرفي ورمز الفرز. وسيتمكّن المستخدمون بفضل أسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية من تحويل ما يصل إلى 45 ألف درهم إماراتي في معاملة واحدة وما يصل إلى 135 ألف درهم شهرياً. والجدير بالذكر انه قام أحد العملاء بإرسال مبلغًا قدره 93،217 دولارًا إلى باكستان في عام 2023.



قال محمد السعدي، نائب رئيس "كريم باي": "تم إطلاق خدمة "كريم باي"، بهدف تسهيل وتبسيط إجراء المعاملات المالية. وقدمنا في البداية خدمة التحويلات المالية إلى باكستان والهند من الإمارات العربية المتحدة في عام 2023، لتمكين عملائنا والكباتن من إرسال الأموال إلى وطنهم في غضون دقائق، ويسعدنا الآن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل شريحة كبيرة أخرى من سكان دولة الإمارات، ما يسمح بإجراء تحويلات مالية شبه فورية إلى العملاء في المملكة المتحدة الذين يقومون بتحويل الأموال باستمرار إلى المملكة المتحدة لدعم عائلاتهم هناك أو سداد أقساط الرهن العقاري، ويمكنهم الآن القيام بذلك بسلاسة وسهولة من خلال خدمة "كريم باي".



ومع وجود ما يقرب من 240 ألف وافد بريطاني يقيم في دولة الإمارات اعتباراً من عام 2023، وحصول المملكة المتحدة على أكثر من 2.9 مليار دولار أمريكي خلال ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية من دولة الإمارات، أصبح يعتبر إطلاق خدمات التحويلات المالية السريعة خطوة مهمة نحو تسهيل المعاملات المالية بين الدولتين.

ولبدء تحويل دولي، يحتاج العملاء إلى تحميل تطبيق "كريم" واختيار زر التحويل العالمي Global transfer ضمن خدمة "كريم باي". ويمكن للعملاء فتح تطبيق "كريم أو تحميله من متاجر App Store أو Google Play أو عبر التحميل المباشر لأجهزة Android.

نبذة عن شركة "كريم":

تعمل شركة كريم على تطوير التطبيق الأكثر شمولية لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في الشرق الأوسط، لتسهيل التنقل وطلب الطعام والبقالة وإدارة المدفوعات وغيرها الكثير. ويتمثّل الهدف الأسمى للشركة في تبسيط حياة الناس وتحسينها وبناء شركة متميزة تكون مصدر إلهام للآخرين. وانطلاقاً من هذا الهدف، وفّرت شركة كريم منذ عام 2012 وحتى الآن فرص عمل لأكثر من 2,5 مليون كابتن، ويسّرت حياة أكثر من 50 مليون عميل، لتصبح بذلك منصة تحتضن أفضل المواهب في المنطقة وتساعد رواد الأعمال على توسيع أعمالهم وتنميتها. وتعمل شركة كريم في أكثر من 70 مدينة في 10 دول، من المغرب وحتى باكستان.

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