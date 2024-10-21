دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "كريم"، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط، عبر محفظة "كريم باي" لخدمات المدفوعات الرقمية، عن إطلاق حملة حصرية تتيح لعملائها فرصة مميزة للحصول على جرام واحد من الذهب عيار 24 قيراطاً عند تحويل 50 ألف درهم إماراتي أو أكثر إلى الهند، وذلك احتفالاً بعيد "ديوالي".

ويبدأ العرض من ٢٠ أكتوبر، حيث سيتمكن العملاء الذين يقومون بالتحويلات المالية عبر خدمة "كريم باي" من الاستفادة من هذا العرض والحصول على قسيمة خاصة تمكنهم من استلام جرام واحد من الذهب عيار 24 قيراطاً من "Tanishq Middle East"، أحد أبرز بائعي الذهب في المنطقة.

استوحت "شركة كريم" هذه المبادرة من روح عيد "ديوالي" الشهير، حيث يعد إهداء الذهب في هذا العيد تقليدًا قديمًا يعكس الرمزية الثقافية العميقة لهذا المعدن الثمين. ويتيح هذا العرض لعملاء "كريم باي" فرصة المشاركة في هذا العيد الهام من خلال تحويلات مالية كبيرة لأحبائهم في الهند، مع مكافأتهم بهدية تعبر عن تلك الأهمية الخاصة للذهب بالنسبة لهم.

وفي هذا السياق قال محمد السعدي، نائب رئيس كريم باي: "أردنا أن نقدم شيئًا مميزًا لعملائنا الذين يحتفلون بعيد "ديوالي" هذا العام يتجاوز العروض الترويجية المعتادة. فالذهب يحتل مكانة فريدة في قلوب الكثيرين من المحتفلين بـ"ديوالي"، ونحن فخورون بالمساهمة في تعزيز هذا التقليد الخاص بهم." وأضاف: "نعتز بالثقة التي يضعها الآلاف من عملائنا في خدماتنا للتحويلات المالية الدولية، ونقدّر دعمهم من خلال هذه الهدية الرمزية التي تجمع بين التقدير الثقافي والاحتفال العائلي في عيد ديوالي."

كما تشهد التحويلات المالية من الإمارات العربية المتحدة إلى الهند ارتفاعًا ملحوظًا خلال عيد "ديوالي"، إذ ترسل العائلات الهندية المقيمة في الإمارات مبالغ مالية كبيرة لدعم أسرهم وأحبائهم في الهند. كما تشهد مشتريات الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال يوم "Dhanteras"، وهو اليوم الأول من عيد "ديوالي"، مقارنة بباقي أيام السنة.

وتوفر خدمة التحويلات المالية من "كريم باي" للعملاء في الإمارات العربية المتحدة إمكانية إجراء تحويلات فورية إلى باكستان، الهند، المملكة المتحدة، والفلبين، وهي من أكبر مسارات التحويلات المالية في المنطقة.

تعد الإمارات العربية المتحدة من أبرز المراكز المالية التي تصدر التحويلات إلى الهند، حيث تلقت الهند في عام 2024 ما يقارب 135 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية، وكانت الإمارات من أكبر مصادر التحويلات. كما تعتبر الإمارات العربية المتحدة موطنًا لأكبر عدد من المغتربين الهنود، حيث يقيم ويعمل أكثر من 3.5 مليون شخص في الدولة.

ويجدر بالذكر أن "كريم باي" تخطط لتوسيع خدماتها للتحويلات المالية الدولية لتشمل ممرات تحويلات مالية مهمة أخرى في الأشهر المقبلة، مما يعزز من مكانتها في هذا القطاع الواعد.

نبذة عن كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 50 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

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