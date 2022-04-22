-شراكة قوية بين كريستوفل وإكسكلوزيبل، برعاية مجموعة شلهوب

-أول علامة أدوات مائدة فاخرة في العالم تدخل غمار ويب 3.0

- برمز غير قابل للاستبدال عبارة عن قطعة فنية ثلاثية الأبعاد تعكس مدينة افتراضية خيالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تدخل كريستوفل، العلامة الباريسية المرموقة لصناعة الفضة، مضمار الميتافيرس مع مجموعتها الأولى من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بعنوان "925 جنيسيس مود" “925 Genesis MOOD” التي من المخطط إطلاقها في 7 مايو 2022 والتي تعكس مدينة رائعة خيالية اسمها باللاتينية "كريستوفل أوريفابر سيتاتيس" Christofle Aurifaber Citatis أي "مدينة كريستوفل لصنع الفضة".

استحوذت مجموعة شلهوب في عام 2017 على علامة كريستوفل التي تشتهر بأدوات المائدة والأطباق الفضية والأكسسوارات المنزلية الاستثنائية المعدة بغاية من الأناقة والحرفية والدراية. ويتوج دخول كريستوفل عالم ويب 3.0 التعاون المثمر ما بين كريستوفل وشركة إكسكلوسيبل، الرائدة في مجال تطوير وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال والعقارات الرقمية الفاخرة، تحت رعاية وحدة الابتكارات في مجموعة شلهوب. لم تتوقف كريستوفل عن الابتكار منذ أن أنشأ شارل كريستوفل العلامة عام 1830 وتأتي هذه المجموعة الآن لتعزز طموح العلامة بإشراك عملائها في هذه الحقبة الجديدة عبر بناء علاقات طويلة الأمد معهم.

وتستقي مجموعة "925 جنيسيس مود" هذه وحيها من قطعة "مود" (MOOD) الشهيرة التي أطلقتها علامة كريستوفل عام 2015 والتي شكلت واحدة من القطع الأكثر مبيعًا لها. والمجموعة أشبه بمدينة حلم من الفضة والذهب تأخذ فيها العمارة الزائر في رحلة غامرة عبر الزمان والمكان لتكشف له التصاميم التي تميز العلامة.

وفي تعليق عن إطلاق المجموعة، قالت إميلي ميتج، الرئيسة التنفيذيةلكريستوفل: "نحن متلهفون للانضمام إلى حقبة الميتافيرس مع مجموعتنا الأولى هذه من رموز الـ NFT بما يتماشى مع قيم علامتنا المبنية على الجرأة، والأناقة، والتميز والشمولية. وبهذه الخطوة الجريئة والحديثة، نحن نترجم حرفيتنا بدخولنا عالم الويب الجديد الذي يتمحور حول المجتمع وحس التملك، فنسعى بذلك إلى تزويد جماعة كريستوفل بوسيلة لاختبار قطعنا الفريدة والتمتع بها".

وأضاف مايكل شلهوب، رئيس شؤون المشاريع المشتركة وشؤون الاستراتيجية والنمو والابتكار والاستثمار في مجموعة شلهوب: "أشعر بفخر عارم لرؤية إطلاق أول مجموعة رموز NFT تحت مظلة مجموعتنا، علمًا أن كريستوفل كانت أول علامة فاخرة أدخلناها إلى منطقة الشرق الاوسط منذ أكثر من 65 عامًا. فالابتكار لا يكمن في صلب استراتيجيتنا فحسب، بل هو مترسخ في قيم التميز والروح الريادية لدينا. وسنبقى على التزام بالتجدد المتواصل والابتكار في علاماتنا عبر تزويد عملائنا بتجارب جديدة والاستفادة من الاتجاهات التي نعتقد أنها ستعود بالفائدة على علاماتنا".

وفي السياق عينه، قال أوليفييه موانجون، الشريك المؤسس لشركة إكسكلوسيبل: "يسرّنا ويحمسنا التعاون مع مجموعة شلهوب وكريستوفل لدخولهما في غمار الويب 3.0. تتمثل فرص كثيرة أمام العلامات التجارية في الويب 3.0 ويلقى هناك الترف الحقيقي تقديرًا كبيرًا وتجري تنمية المجتمعات والاستفادة من الطلب والإقبال. ولا بد للعلامات التجارية أن تطأ قدمها في هذه الأرض وأن تدخل هذا المجال الجديد من الثقافة وأشكال التعبير الرقمية. وتُعد كريستوفل علامة رائدة تستعين بالتراث الباريسي الكلاسيكي فيما ترتكز في الوقت عينه على الروح الإبداعية للحركة الجديدة في المجال الإبداعي".

وسيتوفر 529 رمز NFT على موقع www.exclusible.com مقابل 0.1 إيثريوم للرمز الواحد بدءًا من السبت 7 مايو 2022، على أن يكسب حاملو الرموز منافع حصرية وفريدة بالإضافة إلى إمكانية استكشاف عالم كريستوفل من خلال تحفة فنية رائعة ثلاثية الأبعاد.

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