جدة: وقَّعت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مع «هيئة تطوير المدينة المنورة»، مذكرة تفاهم برؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المجال السياحي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في إطار تحقيق تأثير مجتمعي إيجابي على المستوى المحلي، وعلى مستوى المملكة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

لدى كل من «هيئة تطوير المدينة المنورة» و«كروز السعودية» رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الوصول إلى المدينة المنورة وإثراء تجربة الزوار، وكذلك تطوير المنطقة وتوسعة المرافق لاستقبال أعداد أكبر من السياح. كما تتطلع هذه المذكرة إلى تضافر جهود الطرفين وتوظيف إمكانياتهما وخبراتهما لتحقيق أهداف الرؤية المشتركة.

وُقّعت المذكرة ضمن فعاليات "ملتقى السياحي السعودي" بالرياض، الحدث السنوي الذي يُبرز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة، مما أتاح للطرفين الفرصة المثالية للتأكيد على التزامهما بتحسين وتطوير الخدمات السياحية في منطقة المدينة المنورة.

تتميز منطقة المدينة المنورة بتراثها الثقافي العريق، وهي ثاني مدينة مقدسة في الإسلام، وتشتهر بمعمارها الفني الفريد، ومن أبرز معالمها المسجد النبوي الشريف وقبته الخضراء، بالإضافة إلى مواقع تاريخية أخرى مثل بئر غرس وجبل أحد والمعالم الطبيعية من مزارع ووديان. كما تزخر بالعديد من المعالم المتنوعة الغنية التي لم تُكتشف بعد، بما في ذلك السواحل الفريدة لمدينة ينبع. وستقوم «كروز السعودية» بتسهيل زيارة ركاب السفن السياحية (الكروز) لمنطقة المدينة عبر البحر الأحمر.

وبهذه المناسبة، ذكر المدير التنفيذي للتجارب السياحية في «كروز السعودية»، مشهور باعشن: "تتميز المدينة المنورة بتاريخها وثقافتها العريقة، وتُعد وجهة مثالية للسياح الراغبين في استكشاف التراث السعودي الأصيل. وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا في استعراض أبرز المواقع الأثرية في المملكة من خلال مجموعة متكاملة وفريدة من التجارب السياحية".

يهدف التعاون بين «كروز السعودية» و«هيئة تطوير المدينة المنورة» إلى إثراء تجربة الزوار، إضافةً إلى توفير فرص العمل، وتطوير المرافق، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، إلى جانب دعم مستهدفات المملكة في استقبال 150 مليون زائر سياحي بحلول عام 2030.

كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

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