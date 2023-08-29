أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع الشركة الألمانية الرائدة «هاينمان Gebr. Heinemann» بموجب عقد تشغيل أسواق خط «أرويا كروز» للرحلات البحرية بشكل حصري. ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية «كروز السعودية» للتعاون مع الموردين الرائدين عالميًا لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في المرافق العامة لسفينة «أرويا كروز» وتجارب فريدة لركابها.

وتُعد شركة «هاينمان» من الشركات الرائدة في الأسواق الحرة ومتاجر تجزئة في قطاع السفر عالميًا؛ حيث تقوم بإمداد أكثر من 50 شركة طيران وتشغيل متاجر البيع بالجملة والتجزئة في أكثر من 90 دولة، إلى جانب توريد وتشغيل المتاجر على متن 240 سفينة سياحية (كروز) وعبّارة،

ويأتي هذا التعاون في سياق التزام «أرويا كروز» بتقديم خدمات فريدة من نوعها عالية الجودة على متن سفينتها، وبموجب هذا التعاون، ستعمل شركة «هاينمان» مع أبرز العلامات التجارية العالمية الفاخرة، لتشمل ضمن منتجاتها أفخر أنواع العطور ومستحضرات التجميل والأزياء والمجوهرات والساعات بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات المتنوعة.

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "نحرص على تقديم تجارب استثنائية لا تُنسى لركاب أرويا كروز، وجزء حيوي من هذه التجارب هو عروض التسوق على متن السفينة، ويسعدنا أن نتعاون حصريًا مع هاينمان لتحقيق ذلك".

ومن جانبها، أضافت المديرة التنفيذية لقسم العلاقات التجارية للسفن السياحية في شركة «هاينمان»، كِرستين شيبرس: "نتطلع بحماس إلى تواجدنا على متن سفينة أرويا كروز، ونلتزم بتقديم تجارب تسوق استثنائية ومبتكرة للركاب، من خلال فريقنا المتميز ومجموعتنا الفاخرة من المنتجات".

تهدف «أرويا كروز» للرحلات البحرية السياحية إلى تقديم خدمات وتجارب فريدة صُممت خصيصًا لتتناسب مع الأسواق العربية، وقد أُخذ في الاعتبار أثناء تصميمها وتخطيط مرافقها ومساراتها ما يبحث عنه السياح المحليين والإقليميين أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، ومن المتوقع أن تبدأ رحلاتها في العام المقبل 2024. وتسعى إلى دعم أهداف «كروز السعودية»، بما يتوافق مع رؤية 2030 للمملكة، الرامية إلى توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز يمكنكم زيارة المواقع الآتية:

www.aroyacruises.com

www.cruisesaudi.com

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كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية والشركاء الاستراتيجيين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk