جدة: أعلنت «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز في المدينة المنورة. تأتي هذه الخطوة في إطار الالتزام المشترك بين الطرفين بتطوير برامج تدريبية متخصصة ومناهج تعليمية تُواكب المتطلبات المتجددة لقطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة.

وبموجب هذه المذكرة، التي أُبرمت في 15 ديسمبر بمقر شركة «كروز السعودية» في جدة، ستقدّم «كروز السعودية» توصيات استراتيجية ومعلومات متخصصة تسهم في تطوير المناهج الأكاديمية والبرامج التدريبية التي تقدمها جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات قطاع السياحة البحرية.

من جهتها، ستعمل جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز على تسخير إمكاناتها الأكاديمية وخبراتها المتنوعة لتطوير برامج تدريبية متخصصة تزود الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة للدخول بنجاح في قطاع الرحلات البحرية السياحية. وسيتيح هذا التعاون أيضًا فرص تدريب ميدانية للطلاب ضمن فريق عمل «كروز السعودية»، مما يمنحهم خبرات عملية مباشرة ويعزز التكامل بين القطاع الأكاديمي والصناعي، فضلاً عن إسهامه في توفير فرص عمل جديدة.

تأتي هذه المذكرة امتدادًا للشراكة المثمرة بين «كروز السعودية» وجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، التي بدأت بتوقيع أول مذكرة تفاهم بين الطرفين في عام 2021. وقد لعبت الجامعة دورًا محوريًا في نجاح "برنامج السفراء"، حيث شارك 56 طالبًا وطالبة من كلية الضيافة والسياحة في تدريب عملي على متن سفينة "أم أس سي كروز "MSC Cruise وقد أتاح لهم هذا البرنامج فرصة اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة تحت إشراف خبراء عالميين في مجال السياحة البحرية، بما يواكب تطلعات المملكة لتعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كروز السعودية»، لارس كلاسن: "يُمثل هذا التعاون مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز خطوة نوعية نحو تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توفير فرص جديدة للشباب السعودي والمساهمة في تعزيز قطاع السياحة".

من جانبه، قال رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، معالي الدكتور بندر بن محمد حجار: "تُعد قطاعات السياحة والضيافة من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كونها عنصرًا محوريًا في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. نؤمن بأهمية تأهيل جيل متميز من الكفاءات الوطنية لقيادة هذا التحول، وتأتي شراكتنا مع كروز السعودية تجسيدًا لهذه الرؤية، نسعى من خلالها إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة تعتمد على الابتكار والتدريب العملي، مع تعزيز التكامل مع القطاع الصناعي لتمكين طلابنا من الإسهام بفاعلية في منظومة السياحة المزدهرة في المملكة".

وتعليقًا على هذا التعاون، قال المهندس أيمن الغامدي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة «كروز السعودية»: "تساهم شراكتنا مع جامعة الأمير مقرن في تعريف الكفاءات السعودية بصناعة الرحلات البحرية السياحية؛ حيث تهدف البرامج التدريبية إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة والتي ستمكّنهم من المنافسة والنجاح في هذه الصناعة الواعدة".

تلتزم «كروز السعودية» بتطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، مع التركيز على تأهيل الكفاءات الوطنية. وتهدف إلى توفير 50,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة السعودي بحلول عام 2035، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التعاون في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع السياحة وفتح آفاق مستقبلية واعدة للشباب السعودي.

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