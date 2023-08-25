جدة: أعلنت شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحريّة السياحيّة (الكروز) في المملكة، عن توقيع عدة اتفاقيات مع شركات رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والابتكار لإطلاق أول خط عربي للرحلات البحرية الفاخرة في المملكة، أرويا كروز.

وفي هذا السياق، أعلنت مُؤخّرًا عن تعاونها مع «كولومبيا بلو»، المجموعة الرائدة في مجال الخدمات الترفيهية، وعلاماتها التجارية «كولومبيا» لخدمات السفن السياحية المتخصصة في الحلول التقنية، و«كولومبيا سيجناتشر» المتخصصة في مجال خدمات الضيافة الفاخرة.

تُعرف مجموعة «كولومبيا بلو» بتميزها في مجال إدارة السفن السياحية المُخصّصة للرحلات الاستكشافية، وخدماتها لأشهر العلامات التجارية عالميًا في خطوط الرحلات البحرية السياحية، وستتولى المجموعة كافة الخدمات الفندقية التي ستُقدَّم على متن سفينة «أرويا كروز»، لضمان تقديم الجودة العالية في خدمة العملاء وخدمات التدبير الفندقي، إضافةً إلى توفير الأطعمة والمشروبات، وإدارة طاقم السفينة إلى جانب خدماتها في إدارة المرافق ومحركات السفينة.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«كروز السعودية»، لارس كلاسن: "تُعتبر كولومبيا بلو مجموعة من الشركات الرائدة على الساحة العالمية في مجال خدمات إدارة السفن، وهي تُمثل شريكًا استراتيجيًا هامًا في إدارة أرويا كروز، وخطوة مهمة لضمان تقديم أفضل التجارب لركابها".

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«كولومبيا بلو»، نورمان ستشميدل: "نفخر بالتعاون مع أرويا كروز لتقديم تجارب عربية استثنائية لركابها، وسنعمل على تكريس خبراتنا الممتدة على مدار 40 عامًا في مجال إدارة السفن السياحية لضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة ومستدامة لأرويا كروز".

الجدير بالذكر أن كروز السعودية قد أعلنت في شهر يونيو 2023 عن إطلاق أول خط عربي في المملكة باسم «أرويا كروز» للرحلات البحرية السياحية الفاخرة، مصمم خصيصًا لتقديم تجارب فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار الإقليميين، حيث تم تصميم السفينة خصيصًا لتناسب الأسواق العربية، بالإضافة إلى دعمها لمستهدفات كروز السعودية بما يتوافق مع رؤية 2030، لتوفير 50,000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة في مجال السياحة البحرية، والترحيب بـ 1.3 مليون زائر سنوي عن طريق الرحلات البحرية بحلول عام 2035.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية وأرويا كروز يمكنكم زيارة المواقع التالية:

www.aroyacruises.com

www.cruisesaudi.com

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كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

للمزيد من المعلومات حول كروز السعودية والشركاء الاستراتيجيين، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk