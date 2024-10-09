جدة : أعلنت «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن توقيع عقد مع شركة «مشروعات للخدمات البحرية» لتطوير جزيرة خاصة في البحر الأحمر لتصبح وجهة حصرية لاستقبال ركاب السفن السياحة البحرية، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر شركة «كروز السعودية» بمدينة جدة.

ويمثل تطوير الجزيرة الخاصة من قبل «كروز السعودية» خطوة استراتيجية مبتكرة ضمن رؤية الشركة لتعزيز قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وتُعد شركة «مشروعات للخدمات البحرية» من الشركات الرائدة في مجال تنفيذ المشاريع البحرية، وقد أشرفت على العديد من المشاريع الحيوية، بما في ذلك تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أُبحر في جدة، وتحسين وتطوير أرصفة السفن السياحية في موانئ جدة، وينبع، والدمام.

سوف تتسم الجزيرة بتصاميم وتجارب مستوحاة من التراث السعودي الأصيل، مما يعزز مكانتها كأول جزيرة من نوعها في البحر الأحمر مخصصة لاستقبال ركاب السفن السياحية. وسيتمكن السياح من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية – سواء الساحلية أو المائية – وعدد من المرافق والخدمات المميزة لضمان تجربة لا تُنسى للجميع، بما في ذلك مركز استقبال، ومنطقة مخصصة للمطاعم، ونادٍ شاطئيٍ، وفلل خاصة، ومنطقة تشمس، وغيرها من المرافق. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للجزيرة في مرحلتها الأولى إلى 2,000 ضيف.

وبهذه المناسبة، قال مدير التطوير التجاري والأعمال لشركة «كروز السعودية»، مشهور باعشن: "نسعى لتقديم وجهة سياحية جديدة في البحر الأحمر مخصصة لرحلات السفن البحرية، حيث يُمثل هذا المشروع خطوة نوعية تعزز من جهود شركة كروز السعودية في دعم تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. نتطلع لاستقبال زوارنا قريبًا في الجزيرة التي ستوفر لهم تجارب لا مثيل لها تجمع بين الترفيه والاستكشاف".

وأضاف رئيس شركة «مشروعات للخدمات البحرية»، عدنان الشريف، قائلاً: "نفخر باختيارنا كمقاول رئيسي لمشروع الجزيرة الخاصة، ونُدرك أهمية هذه الفرصة الاستثنائية التي تتيح لنا الإسهام بفعالية في تطوير البنية التحتية البحرية للمملكة. ومن خلال شراكتنا المثمرة مع كروز السعودية، نسعى لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، ونؤكد التزامنا بدورنا في تعزيز نمو قطاع السياحة البحرية في المملكة".

من المتوقع أن تكون الجزيرة الخاصة جاهزة لاستقبال الزوار بحلول ديسمبر 2024.

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حول كروز السعودية

كقناة بين البر والبحر، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتنظيم الرحلات البرية، والتي ستحول سواحل المملكة إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. تطمح كروز السعودية إلى توفير رحلة سلسة ومريحة لا تُنسى للضيوف، من لحظة الوصول إلى المغادرة.

تم إطلاق كروز السعودية رسميًا في عام 2021 لتطوير البنية التحتية والخدمات المطلوبة لتوسيع نطاق سوق الرحلات البحرية المتكاملة في المملكة العربية السعودية. إنّ الشركة مسؤولة عن تطوير وتشغيل الموانئ في الوجهات السعودية الرئيسية بالإضافة إلى توسيع نطاق خدمات الرحلات البحرية، من التسويق إلى التنسيق على الشاطئ وعمليات السفن. كروز السعودية هي شركة مملوكة بنسبة 100٪ لصندوق الاستثمارات العامة ومقرها جدة وتعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارات والهيئات التنظيمية لبناء نظام الرحلات البحرية والبرية بهدف جعل المملكة العربية السعودية وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. أكملت كروز السعودية موسمين ناجحين حتى الآن، حيث استقبلت أكثر من 50.000 مسافر وخمس خطوط رحلات بحرية دولية رئيسية.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء المملكة، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

ترحب كروز السعودية بمرتاديّ الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم للارتقاء بالمملكة كوجهة في مسارات الرحلات العالمية وإضافة وجهات جديدة ومثيرة في جميع أنحائها حيث تتميز بالتراث الثقافي الغني والتاريخ والطبيعة الساحرة. المملكة العربية السعودية هي موطن لستة مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والتي نادرًا ما يزورها السائحون الدوليون ولم يسبق أن تم عرض أي منها على الإطلاق في مسارات الرحلات البحرية من قبل - وثلاثة منها يمكن الوصول إليها الآن عن طريق البحر: واحة الأحساء، وموقع الحِجر الأثري في العلا وجدة التاريخية، وبوابة مكّة.

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