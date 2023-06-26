جدة: أعلنت شركة "كروز السعودية" – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن تعيين الأستاذ طه ناظر في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ليضيف للشركة خبراته القيادية المتميزة التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من 16 عاماً في مجال إدارة الشؤون المالية والمخاطر، وإدارة علاقات المستثمرين.

وبهذا الصدد، أشار الرئيس التنفيذي لـ شركة "كروز السعودية"، لارس كلاسن إلى النمو والتطور السريع الذي تشهده الشركة، مما أدى الى استقطاب الكفاءات الوطنية ضمن أعضاء القيادة التنفيذية. كما أعرب عن ثقته بأن وجود طه ناظر ضمن الإدارة التنفيذية سيسهم في تمكين الشركة للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية لتوفير المزيد من الفرص النوعية والواعدة في مجال السياحة البحرية في المملكة.

يذكر أن طه ناظر اكتسب خبرته القيادية الواسعة في الإدارة والشؤون المالية من خلال عمله لمدة تتجاوز عشر سنوات في شركة أرامكو السعودية، حيث عمل في عدة إدارات وتولى مسؤوليات متنوعة وكان من بينها إعارته في عام ٢٠١٤ إلى شركة موتيفا في الولايات المتحدة، لمدة ثلاث سنوات، أشرف خلالها على مهام الرقابة المالية والامتثال للوائح وأنظمة الحوكمة. وفي عام ٢٠٢١ انتقل طه ناظر للعمل في الشركة السعودية للخدمات الأرضية حيث تولى مناصب قيادية متعددة، أشرف من خلالها على الشؤون المالية، وإدارة المخاطر، وتقنية المعلومات، وقد نجح في تأسيس إجراءات مستدامة لضمان الاستقرار المالي وأتمتة العمليات المالية والتجارية، بالإضافة إلى مراقبة المخاطر الاستراتيجية والحد منها.

يحمل طه ناظر درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "ستراثكلايد" في اسكتلندا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة والإدارة المالية من جامعة "هال" في إنجلترا. وشارك في العديد من البرامج القيادية العالمية.

يشغل طه ناظر حاليًا - بالإضافة الى منصبه في شركة كروز السعودية - منصب رئيس لجنة التدقيق في شركة تي إل دي العربية لخدمات المعدات، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية ومجموعة "تي إل دي" الفرنسية.

وفي الختام، ترحب شركة كروز السعودية بالأستاذ طه ناظر ضمن ادارتها التنفيذية، وتتطلع ‎للعمل معه لتحقيق أهدافها الاستراتيجية..

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كروز السعودية

تعمل كروز السعودية -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – في المملكة، يداً بيد مع الجهات الحكومية لبناء النظم البيئية البرية والبحرية للرحلات البحرية، وقد أكملت مؤخراً موسمها الثالث بنجاح حيث استقبلت أكثر من 300.000 راكب على متن سفن بحرية مختلفة.

بصفتها الجسر البحري بين العالم والمملكة، تعد كروز السعودية مزودًا استراتيجيًا وشريكًا موثوقًا به للمؤسسات المحلية والدولية العاملة، وتعمل في مجال تطوير الخدمات والبنى التحتية، بما في ذلك أحدث الابتكارات في موانئ الرحلات البحرية، والتدريب في العمليات الأرضية، وتصميم وتنسيق الجولات السياحية، والتي ستحول سواحل البلاد إلى وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية.

تستقبل كروز السعودية خطوط الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم في الموانئ التي قامت بتطوير البنية التحتية لها، والتي تتضمن حتى الآن ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري على البحر الأحمر، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على الخليج العربي وهي تعمل على وضع المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية العالمية، لتقديم بوابات بحرية للسياح الدوليين لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها المتنوعة.

تهدف كروز السعودية إلى تطوير المزيد من الموانئ في جميع أنحاء البلاد، وفتح المزيد من الوجهات في المملكة للسياحة البحرية، مع خطط لاستقبال 1.3 مليون زائر سياحي عبر السفن السياحية بحلول عام 2035. وتعمل كروز السعودية ضمن السياق الأوسع لخطة رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وخلق صناعات جديدة لزيادة الإيرادات مثل السياحة وتوفير المزيد من الفرص للأجيال القادمة.

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