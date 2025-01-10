● يتوفر خيار الرحلات الصديقة للبيئة "Eco-friendly" بدعم من الهيئة العامة للنقل، ويتيح للعملاء فرصة المساهمة في مساعي تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مبادرات زراعة الأشجار من وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر برنامج "سدرة".

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت كربون صفر "CarbonSifr"، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا المناخ وإحدى الجهات المشاركة في برنامج الأعمال "سدرة" الأول من نوعه والتابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، و كريم رايدز، الخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة عبر تطبيق كريم المتعدد الخدمات، عن إطلاق خيار الرحلات الصديقة للبيئة "Eco-friendly" في المملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من الهيئة العامة للنقل و برنامج "سدرة" من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتتوفر الرحلات الصديقة للبيئة "Eco-friendly"، التي يجري إطلاقها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل وبرنامج "سدرة" من وزارة البيئة والمياه والزراعة، في الرياض أولاً. وسيحصل العملاء الذين يختارون خيار "Eco-friendly" على تجربة كريم رايدز للتنقل اليومي الموثوقة والسهلة نفسها، مع المساهمة في مساعي تعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال برنامج زراعة الأشجار التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بدعم من "سدرة".

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال صالح إبراهيم الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل: "نلتزم في الهيئة العامة للنقل بدعم حلول التنقل الصديقة للبيئة والتي تدعم أهداف رؤية المملكة 2030. ونحرص أيضاً على الإقرار بأهمية المبادرات ذات الأثر الملحوظ والتي تؤكد على دور الابتكار في دعم الأهداف البيئية وسعينا نحو بناء مستقبل مستدام للجميع."

ومن جانبه، قال وائل إبراهيم، مدير عام "كريم رايدز" في المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين: "يأتي هذا الإعلان كجزء من جهودنا المستمرة للابتكار وإحداث أثر إيجابي على المجتمعات التي نتواجد فيها. ويسرّنا اليوم توفير خيار الرحلات الصديقة للبيئة "Eco-friendly" في المملكة، مما يتيح للعملاء فرصة المساهمة في الحدّ من التأثير الكربوني لرحلاتهم اليومية من خلال دعم مشاريع زراعة الأشجار التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة أنحاء المملكة."

ويأتي خيار الرحلات الصديقة للبيئة "Eco-friendly" الجديد في إطار التزام شركة كربون صفر بدعم رؤية المملكة 2030 والأهداف البيئية، ويُمثل خطوة بارزة نحو الإسهام في الحدّ من انبعاثات الكربون تماشيا مع الأهداف الوطنية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها. وستتركّز جهود زراعة الأشجار من خلال هذه المبادرة ضمن مواقع تحدّدها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، مما يؤثر بشكل مباشر على جهود الاستدامة المحلية. ومن التركيز على إعادة التشجير في المناطق البيئية الرئيسية، تهدف المبادرة إلى تعزيز المرونة البيئية على المدى البعيد، مما يساعد في الحد من تداعيات التغيّر المناخي والحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.

وقال يزيد الشمّري، مدير برنامج "سدرة": "تُعدّ شركة "كربون صفر" إحدى أبرز الشركات الناشئة ضمن برنامج مسرّعة الأعمال "سدرة"، حيث التزمنا بتزويدها بما يلزم من الدعم للنجاح في المملكة. وتعكس شراكتنا الواعدة اليوم مع "كريم رايدز" النهج المبتكر الذي تتبنّاه المملكة في تحوّلها نحو مستقبل قائم على الحدّ من انبعاثات الكربون."

وأضاف: "تساهم هذه المبادرة، القائمة على الاستفادة من التكنولوجيا للحد من الانبعاثات من خلال الخدمات اليومية مثل التنقل، في دعم أهدافنا الوطنية المرتبطة بالاستدامة وخفض انبعاثات الكربون بشكل مباشر. وأنا فخور لرؤية ثمرة تعاوننا، وأتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على الجهود البيئية للمملكة."

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال أونور إلجون، الرئيس التنفيذي لشركة كربون صفر: "نعرب عن امتناننا لما حصلنا عليه من دعم من شركائنا في كريم رايدز وبرنامج سدرة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة. لقد ساعدتنا أفكارهم المبتكرة وطموحهم للريادة في هذا المجال في تنفيذ هذه المبادرة الرائعة في المملكة".

وأضاف: "نوفر للأفراد من خلال شراكتنا مع كريم رايدز طريقة بسيطة وفعّالة للتوجّه نحو ممارسات صديقة للبيئة، عبر الحدّ من تداعيات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ظلّ دعم مشاريع زراعة الأشجار التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة. وتنطوي هذه المبادرة التي نقدّمها بالتعاون مع كريم رايدز على تحويل ممارساتنا اليومية إلى حلول مناخية هادفة. ونحن متحمسون لإطلاق هذه المبادرة في المملكة ونتطلع للمزيد في المستقبل."

للراغبين بحجز رحلة كريم رايدز الصديقة للبيئة في الرياض، قم بتنزيل تطبيق "كريم" عبر "آب ستور" و"جوجل بلاي" أو من خلال التحميل المباشر على نظام "أندرويد" والبحث عن حجز "سيارة" ثم اختيار"Eco-friendly".

نبذة عن شركة كربون صفر:

كربون صفر هي شركة متخصصة في تكنولوجيا المناخ مدعومة من خلال برنامج "سدرة" التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة. تحرص الشركة على دمج العمل المناخي في الحياة اليومية، وتوفر حلولاً تكنولوجية لقياس وتقليل وإزالة البصمة الكربونية للشركات. تُعرف كربون صفر بجهودها المكرّسة، وتُعد أحد محاور تعزيز الوعي بالمناخ وتسريع العمل المناخي في الشرق الأوسط. كربون صفر هي شركة معتمدة من توف رايلااند ألمانيا. www.carbonsifr.com

نبذة عن كريم رايدز:

كريم رايدز هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Uber Inc، تسهل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، من خلال مجموعة خيارات للتنقل عبر تطبيق كريم المتعدد الخدمات. منذ انطلاقتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2012، تتوفر خدماتنا اليوم في أكثر من 70 مدينة في 9 دول حول المنطقة، لنُسهم في توفير فرص اقتصادية مرنة لملايين الكباتن، وتيسير ملايين الرحلات لمستخدمين التطبيق داخل المدن وحولها.

نبذة عن الهيئة العامة للنقل:

هي السلطة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل، حيث تتولى مسؤولية تنظيم وترخيص ومراقبة جميع أشكال النقل البري، البحري، والسككي. وتسعى الهيئة لخلق بيئة نقل متكاملة تتسم بالكفاءة، والجودة العالية، والكُلفة الملائمة، عبر تبني أحدث التقنيات وتعزيز فرص الاستثمار في صناعة النقل، لننطلق معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

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