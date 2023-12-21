خدمة كراود سترايك فالكون XDR توفر حماية رائدة للمستخدمين والبيانات عبر منصّة موحّدة خفيفة سهلة الاستخدام

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة كراود سترايك، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CRWD)، اليوم، عن توفر خدمة كراود سترايك فالكون لحماية البيانات Falcon® Data Protection لتخليص العملاء من أساليب منع فقدان البيانات القديمة (DLP) عبر نهج حديث وسهل لأمن البيانات يمنع اختراقات الخصوم وتسرب البيانات. ومع هذا العرض الجديد من منصّة كراود سترايك فالكون الأصلية لخدمات الكشف والاستجابة المدارة الممتدة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي CrowdStrike Falcon XDR يُمكن للعملاء دمج منتجات نقاط فقدان البيانات القديمة المكلفة وغير الفعالة عبر واجهة كراود سترايك الموحّدة والخفيفة والمبتكرة.

وتواجه المؤسسات صعوبة في التعامل مع حلول منع فقدان البيانات القديمة التي يصعب نشرها، فهي معقدة الإدارة وغير قادرة على تتبع البيانات بشكل شامل في عصر السحابة والذكاء الاصطناعي الحديث. وينتج عن هذا عمليات نشر محفوفة بالمخاطر في وضع مراقبة فقط؛ حيث تفشل في إيقاف سرقة البيانات. وتعمل منصة كراود سترايك فالكون لحماية بيانات على تمكين رؤية شاملة وحماية رائدة على مستوى مراكز الإنتاج والمخاطر في النهايات الطرفية لتأمين البيانات المهمة من التهديدات الداخلية واختراقات الخصوم. وبفضل خدمة كراود سترايك فالكون لحماية البيانات يمكن للشركات الآن:

· نشر حماية فورية للبيانات من وكيل فالكون الحالي لدمج منتجات نقاط فقدان البيانات القديمة والحدّ من التعقيدات وتمكين الحصول على القيمة في الوقت الفعلي تقريبًا.

· توسيع نطاق رؤية تدفقات البيانات عبر المؤسسة على الفور لتحديد وإيقاف اختراق البيانات المتعمد أو التسرب العرضي بسرعة.

· تسريع الكشف والاستجابة باستخدام منصّة تحكم واحدة ونمط عمل موحّد يوفر الوقت لمحللي الأمان في التحقيق في السرقة المحتملة للبيانات.

وقال راج راجاماني، رئيس المنتجات في كراود سترايك: " يمر سوق منع فقدان البيانات الحالي بمرحلة مشابهة لما كانت عليه برامج مكافحة الفيروسات التقليدية عندما انطلقت كرواد سترايك وكانت مستعدة لإحداث نقلة كبيرة. ومع هذا الإصدار، نقدم الجيل الجديد من منتجات حماية البيانات ضمن منظومة أساسية موحّدة ومتماسكة. ونفخر بالتعاون مع بعض أكبر المؤسسات في العالم لإنشاء استراتيجية مبتكرة لحماية البيانات. حيث يعمل هذا النهج على تمكين العملاء من وقف الخروقات مع تسهيل استخدام أدوات منع فقدان البيانات القديمة. ويمكن تطبيق خدمة فالكون لحماية البيانات على الفور عبر الوكيل المحلي بحدّ أدنى من متطلبات الإعداد".

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول خدمة فالكون لحماية البيانات وطلب عرض توضيحي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.crowdstrike.com/products/data-protection

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لمحة عن شركة "كراود سترايك"

استطاعت شركة "كراود سترايك"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (CRWD)، إعادة صياغة وتعريف الأمن السيبراني الحديث من خلال تقديم أكثر المنصات القائمة على السحابة تقدماً وتطوراً لتوفير حماية طرفية للمجالات الحساسة للمخاطر، وحماية أعباء العمل السحابية والهوية والبيانات.

وتستخدم منصة 'كراود سترايك فالكون' المدعومة بالمنصة السحابية الأمنية CrowdStrike Security Cloud والذكاء الاصطناعي عالمي المستوى، مؤشرات الهجوم في الوقت الفعلي، وذكاء التهديدات، والتطورات الاحترافية للجهات المعادية، ونظام معزز للقياس عن بُعد للقيام بعمليات كشف فائقة الدقة، وتوفير حماية ومعالجة مؤتمتة، وصد قوي للتهديدات المكتشفة وإمكانية مراقبة نقاط الضعف ذات الأولوية.

وتستطيع منصة 'فالكون' التي تم تصميمها استناداً إلى السحابة مع بنية وحيدة خفيفة تنفيذ عمليات نشر سريعة وواسعة النطاق وتقديم أداء وحماية فائقتين، وتقليل التعقيدات، وتوفير القيمة للعملاء بشكل فوري.

كراود سترايك: نوقف الخروقات.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.crowdstrike.com