أول بورصة تداول عالمية تحصل على تصريح مالي كامل للتداول بالدرهم الإماراتي

تعد "كراكن" أول بورصة عالمية لتداول الأصول الافتراضية تحصل على تصريح مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي

توفر "كراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وصولاً سهلاً إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم والتداول وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي

سوق أبوظبي العالمي هو أكبر سلطة تنظيمية لأنشطة تداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم، الترحيب ببورصة "كراكن" إلى مجتمعه المتنامي لتداول الأصول الافتراضية. وتعد "كراكن" أول منصة عالمية لتداول العملات المشفرة تحصل على تصريح مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي، لخدمة احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد استوفت "كراكن" جميع شروط الموافقة من "سلطة تنظیم الخدمات المالیة" في سوق أبوظبي العالمي للسماح لها الآن بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات "الحافظ الأمين" للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

وتأكيدًا على التزامها تجاه إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، اتخذت شركة "كراكن" من سوق أبوظبي العالمي مقراً رئيسياً لها في الشرق الأوسط. ويدير مكتبها فريق من كبار المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة لقيادة أعمالها وخططها في دولة الإمارات. وستكون "كراكن" أول بورصة عالمية لتبادل الأصول الافتراضية يتم التصريح لها في دولة الإمارات حيث ستبدأ في تقديم خدماتها للمستثمرين وإمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية (البيتكوين والإيثريوم) مباشرة بعملة الدرهم الإماراتي المحلية.

وكان سوق أبوظبي العالمي قد قدم أول إطار تنظيمي شامل لتداول الأصول الافتراضية في العالم في عام 2018، ومنذ ذلك الحين رسخ مكانته كمحور عالمي رائد ومنصة أعمال أساسية لأنشطة الأصول الافتراضية للشركات المحلية والإقليمية والدولية. ويشتهر الإطار التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي بعالمية مستواه وذلك لما يقدم من أنظمة وتطبيقات شاملة. وبذلك يعد سوق أبوظبي العالمي أكبر سلطة تنظيمية لتداول الأصول الافتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كيرتس تينج، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "كراكن": "تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر سلطات التنظيمابتكارًا في القطاع المالي على مستوى العالم، حيث يتمتع سوق أبوظبي العالمي بمعدلات مشاركة رائدة في مجال تنظيم العملات المشفرةعلى مستوى المنطقة من طرف كل من المستهلكين والمستثمرين المختصين. ويعد سوق أبوظبي العالمي والسلطة التنظيمية التابعة له من رواد تنظيم أسواق العملات الرقمية العالمية. ويسعدنا أن نحصل على الموافقة المالية الكاملة، وأن نطلق قريبًا سوقنا المنظمة لتداول مباشرة بالدرهم الإماراتي ضمن هذه البيئة التنظيمية الرائدة لمنتجات ال المشفرة والتي تتضمن تداول العملات المشفّرة، وأسواق سلع الدفع الفورية عبر أكثر من 120 من أصول التشفير والعقود الآجلة المنظمة والسوق الصاعدة للرموز غير القابلة للاستبادل. ونحن متحمسون لتوسيع منتجاتنا وخدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر والسنوات المقبلة."

ومن جانبه، قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "نتوجه بالتهنئة لفريق عمل "كراكن" لحصولهم على تصريح "سلطة تنظیم الخدمات المالیة" في سوق أبوظبي العالمي، ونحن سعداء بالترحيب بهم في مجتمعنا لتداول الأصول الافتراضية الدولي سريع النمو في سوق أبوظبي العالمي. وكمركز مالي دولي وممكّن للأعمال، يضاعف سوق أبوظبي العالمي جهوده لتسريع فرص النمو والاستثمار الجديدة التي يوفرها قطاع الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى دعم جهود الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي."

وأضاف المهيري: "يعد تنظيم "كراكن" ضمن سلطتنا التنظيمية شهادة على قوة إطارنا التنظيمي في سوق أبوظبي العالمي وثقة العملاء فيه وذلك لما يمتلك من سجل حافل في دعم نمو تداول الأصول الافتراضية المحلية والعالمية ومقدمي الخدمات. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع "كراكن" لتعزيز نزاهة السوق وتنميته والمساهمة في جهود تطور النظام البيئي الشامل لسوق المالي في أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام."

تأسس مجموعة "كراكن" في عام 2011، كأول بورصة عالمية تحصل على ترخيص لتداول العملات وتقدم خدماتها لقاعدة عملاء تزيد عن 9 ملايين عميل في 60 دولة.

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نبذة عن كراكن:

تعد "كراكن" هي واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية العالمية، وتتمع بالريادة فيما يخص حجم وسيولة اليورو. وعلى الصعيد العالمي، تتداول قاعدة عملاء "كراكن" في أكثر من 100 أصل تشفير و7 عملات ورقية مختلفة، من بينها الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي، واليوم في الدرهم الإماراتي.

يعمل في "كراكن" تأسست في عام 2011 نحو 3000 موظف، وكانت واحدة من أولى منصا التداول التي تقدم خدمات التداول الفوري بالهامش ومزادات الباراشين والمشتقات الخاضعة للرقابة وخدمات المؤشرات. ويثق في منصة "كراكن" أكثر من 8 ملايين متداول ومؤسسة حول العالم حيث تقدم لهم دعمًا احترافيًا على مدار الساعة عبر الإنترنت.

وتحظى منصة "كراكن" بدع المستثمرين ومن بينهم ترايب كابيتال و سكاي بريدج و هامنج بريد فينتشرز و بلوك تشين كابيتال و ديجيتال كارانسي جروب وغيرها.

ويمكن متابعة الأسواق والتداول في المنصة من خلال تطبيقات كراكن لأنظمة iOs و أندرويد، ومن خلال تطبيقات Cryptowatch المتوفر لأنظمة iOS و أندرويد و الحواسيب المكتبية.

لمزيدمن المعلومات حول "كراكن"، يرجى زيارة www.kraken.com

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أليكس رابوبورت

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

للاستفسارات: media@adgm.com

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ايدلمان الشرق الأوسط

رامي فهمي

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