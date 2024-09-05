أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة كراكال الشركة الرائدة إقليميًا في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء، وشركة أسلحة ليوا، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأسلحة المبتكرة، وشركة "ريمنجتون آرمز"، وهي شركة أمريكية شهيرة للأسلحة مملوكة لشركة "ريم آرمز" منذ عام 2020،اليوم توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتملة وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية .

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة للشركات الثلاث بهدف تطوير المنتجات وتعزيز قدرات التصنيع للوصول إلى الأسواق المرجوة. وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة، ستتمكن شركة" ريمنجتون آرمز" إنتاج وبيع بنادق الصيد " CHAYEH " من أسلحة ليوا.

يمكن لحضور معرض ADIHEX زيارة كراكال CARACAL في القاعة 3، المنصة 15، حتى 8 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC).

نبذة عن كراكال

تأسست في عام 2007، تعد كراكال من الشركات العالمية المتميزة في تصنيع الأسلحة الخفيفة حيث يمتد تاريخ إنتاجها إلى أكثر من خمسة عشر عاماً في تصميم وتصنيع وتجميع الأسلحة عالية الدقة. تقوم الشركة بتصميم وهندسة وابتكار وتصنيع الأسلحة النارية التي أثبتت مهمتها وجودتها لقطاعات عدة مثل إنفاذ القانون وقوات الأمن والقوات العسكرية. تشمل مجموعة منتجات CARACAL المسدسات ومدافع الرشاشات والبنادق الهجومية وبنادق القناصة عبر مجموعة من العيارات. تنعكس تجربة CARACAL في جودة وأداء وموثوقية مجموعة أسلحتها المتزايدة، والتي تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية، والتي تم تطويرها لتلبية الطبيعة المتطورة والصعبة للحرب وكذلك متطلبات المهام المتنوعة للعملاء في الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

تعتبر كاراكال جزء من مجموعة الصواريخ والأسلحة التابعة لمجموعة EDGE، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع : https://caracal.ae

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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