القاهرة: إنطلاقًا من التزامه تجاه المجتمع وجهوده في مجال المسؤولية المجتمعية يواصل "كايرو فستيفال سيتي مول"- الوجهة الرائدة في مجال الترفيه والتسوق - تعاونه مع مؤسسة مصر الخير لدعم مختلف فئات المجتمع، وخاصة السيدات، لدعم الأمهات الغارمات من خلال المبادرة الجديدة للمؤسسة.



يأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من الشراكات التي يقوم بها "كايرو فستيفال سيتي مول" مع الجهات المختلفة والمجتمع المدني ضمن برنامج "Festival Cares" وهو المظلة الخاصة بجميع أنشطة المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها المول، للمساهمة في سداد ديون ما يقرب من 100 أم غارمة بهدف لم شملهم مع أسرهن، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، و شهر المراة خلال شهر مارس الجاري.



صرحت هبة عبدالله مديرة قطاع التسويق بكايرو فستيفال سيتي مول، أن هذه المبادرة هي واحدة من المبادرات التي نفخر بالمشاركة فيها، مع مجموعة من الفعاليات التي نتبناها في إطار دورنا ومسؤوليتنا المجتمعية، لافتة إلى أن التعاون مع مؤسسة مصر الخير يمتد لعدد كبير من المجالات، إلا أن سداد ديون الغارمات هو أولوية خاصة بالنسبة لنا، لأننا نؤمن أن المرأة هي عصب المجتمع والركيزة الأساسية للأسرة، إذ لابد من وجودها وسط أسرتها وبالتالي فهناك أولوية للعمل على لم شملهن مع أسرهن، لافتة إلى أن الهدف أيضا هو تحويلهن لنساء منتجات يساهمن في دعم الاقتصاد وتوفير احتياجات أسرهن بشكل مُنتج وفعال.



و قالت المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أن "كايرو فستيفال سيتي مول" يعتبر من الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة مصر الخير في العديد من المشروعات التى تستهدف الأسر الأكثر إستحقاقاً في جميع ربوع مصر . وأكدت مبدى أن فك كرب الأمهات الغارمات وعودتهن إلى أسرهن بمناسبة عيد الأم وقبل حلول الشهر الكريم يعتبر إعادة إحياء لتلك الأسر وحماية الأطفال من عواقب كثيرة كانت قد تحدث إن أستمرت تلك الأسر بدون أم . وأضافت المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير أننا مستمرين فى التعاون مع كايرو فستيفال سيتي مول في إطار المسئولية المجتمعية للشركات لأننا نستهدف الوصول مع شركائنا الإستراتيجيين إلى أبعد مدى لتحقيق التنمية والوصول لحياة كريمة لكل المصريين



جدير بالذكر أن "كايرو فستيفال سيتي مول" يُولي اهتماماً كبيراً بملف تمكين السيدات ودعمهن عن طريق تسديد ديون الغارمات، وللسنة الثالثة على التوالي يدعم الأمهات الغارمات، واستطاع المول خلال هذه الفترة دعم ما يقرب من 100 أم غارمة للم شملهن مع أسرهن، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع مؤسسة مصر الخير فقد سبق وتعاونوا معاً في بداية جائحة كورونا في إطلاق مبادرة "دعم العمالة الخدمية في مستشفيات الحميات والحجر" على مستوى الجمهورية تحت شعار "فاكرينهم بالخير"، والتي استهدفت نحو 20 ألف فردًا من مسؤولي الأمن وعمال النظافة لمدهم بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية خلال الشهر الكريم، كما تم التعاون لرفع كفاءة المبنى التعليمي لإحدى المدارس، وتوفير الأثاث المدرسي اللازم، والأدوات المدرسية لكل طالب، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للميسرات والداتا شو لتحسين جودة التعليم، والتدريب المهني للمعلمات.

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