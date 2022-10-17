القاهرة: قامت كايرو فستيفال سيتي، التابعة لمجموعة الفطيم العقارية، إحدى شركات مجموعة الفطيم، بالرعاية الرسمية لفعاليات مبادرة "مانحي الأمل العالمية "Hope Givers"، والتي تعمل على نشر الأمل وتحدى اليأس وقهر المستحيل، في ١٤ دولة حول العالم. وذلك في اليوم المفتوح المُقام في مسرح “The Marquee”، التابع لمجموعة الفطيم، يوم ١٥ أكتوبر. وتأتي تلك الرعاية في إطار حرص المجموعة على تأدية دورها المجتمعي وتوفير الدعم لمثل هذه المبادرات والمؤسسات التي تتميز ببصمتها الفعالة في المجتمع.

وتعتبر مبادرة "مانحي الأمل" هي مبادرة عالمية أسسها البطل الرياضي أنور الكموني، بطل مصر في رياضة التنس وقاهر مرض السرطان. وتدعو المبادرة إلى أهمية نشر الأمل لدى ملايين الأشخاص، بما في ذلك ذوي الهمم ومرضى السرطان، وكبار السن ومرضى القلب والأيتام، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون التشرد والأشخاص المصابين بأمراض نفسية، وأولئك الذين فقدوا الأمل في تحقيق أحلامهم بوجه عام، وكذلك من تعرضوا لصدمات في حياتهم بعد مواجهة حادث صادم أو مرض خطير. علاوة على ذلك، تقوم أهداف المبادرة على ٥ محاور، تشمل السرطان، والرياضة والفنون، والقدرات الخاصة، والتنمية المستدامة، والمشاريع الإنسانية.

وبهذه المناسبة، أشاد المهندس/أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، بدور حملة "مانحي الأمل" ومجهوداتها المشهودة نحو دعم جميع المرضى حول العالم ومساندتهم في تحدي الظروف القاسية التى قد يمر بها أي انسان، قائلا: " نفخر برعاية فعاليات حملة "مانحي الأمل" مما يؤكد حرص المجموعة على المشاركة في الأنشطة ذات الأهداف النبيلة التي تعود بالنفع على المجتمع، وهو ما يتماشى تمامًا مع استراتيجية المجموعة واضطلاعها بمسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في جعل حياة الناس أفضل وأكثر سعادة وصحة في مختلف أنحاء مصر. كما أننا نعي تمامًا أهمية الدور الذي نلعبه في سبيل إسعاد جميع قاطني ومرتادي مشروع كايرو فستيفال سيتي المتكامل. لهذا، نحرص على استضافة الأحداث التي تنشر السرور بينهم، وتترك آثر إيجابي في ذات الوقت."

ومن جانبه، عبر الكابتن أنور الكموني، لاعب التنس المصري ومؤسس حملة "مانحي الأمل"، عن مدى امتنانه بمشاركة كايرو فستيفال سيتي ورعايته للحملة، مُضيفًا: " أفخر برؤية كيان رائد كمجموعة الفطيم العقارية يولي اهتمامها بدعم المؤسسات والمبادرات المجتمعية، فمثل هذه المساهمات تدفعنا نحو التوسع بشكل أكبر في دورنا تجاه المجتمع والناس. وحتى الآن، أصبح لدى الحملة مليون ونصف متابع، كما انها ضمت ٢٤٠٠ مشارك، إلى جانب المشاركين والداعمين في ١٤ دولة على مستوى العالم. ونتطلع إلى الحفاظ على الاستمرارية ودعم مختلف الفئات، من خلال العديد من الأنشطة والحملات. ونضع أمامنا شعار"الأمل هو ما يجعلنا وحدة قوية تستطيع عبور أي حدود".

ومن ضمن الفعاليات، قامت حملة "مانحي الأمل" بتدشين العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة لرفع معنويات كافة الحضور، مما جعلهم أكثر إيجابية وإيمانًا بقدرتهم على الوصول لأهدافهم مهما كانت. وشملت الأنشطة حلقات نقاش بهدف مشاركة خبرات الحضور مع بعضهم البعض وأحلامهم وأهدافهم نحو مستقبل أفضل، وكذلك مسابقات ثقافية تضمنت معلومات تاريخية وفنية وعلمية. وبالإضافة إلى ذلك، أقيمت مباراة تنس طاولة وشارك فيها لاعبين من "مؤسسة الحسن" والحضور. وفي السياق ذاته، استمتع الحضور بفقرة السحر المميزة مع المصري اللبناني مصطفى برجاوي. وأقيمت الفعاليات بحضور نخبة من الشخصيات المؤثرة والشخصيات العامة، الذين قاموا بإلقاء كلمة تحفيزية للحضور مثل كابتن أحمد حسن لاعب كرة القدم المصري السابق، والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، وكابتن أحمد عبد اللطيف، لاعب منتخب مصر وبطل العالم في الكونغ فو والكيك بوكس والدكتورة فادية عبد الجواد، أول طبيبة صماء في العالم تلتحق وتتخرج من كلية الطب وجيانا فاروق، الحاصلة على الميدالية الأولمبية، والإعلامي هاني حتحوت، و أحد نجوم السوشيال ميديا عبدالرحمن إبراهيم الشهير بـــ"عبدول"، ومطربة فريق النور والأمل وسفيرة "حياة كريمة" مريم النجدي، وصانع المحتوى وليد مصطفى. هذا، وقد شهدت الفعاليات تكريم جميع المشاركين من مؤسسة الحسن ومؤسسة بهية والأطفال الأيتام بمنحهم جوائز سخية كحافز تشجيعي لهم.

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عن مشروع كايرو فستيفال سيتي:

يعد مشروع كايرو فستيفال سيتي التابع لمجموعة الفطيم العقارية طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، حيث تضم أكبر مول تجاري "كايرو فستيفال سيتي مول" المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية ومدرسة دولية و مجمع رياضي. وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهوماً جديداً للرفاهية والحياة الراقية.