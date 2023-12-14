القاهرة : أعلنت مجموعة كايرو ثري أيه-أكبر كيان وطني بقطاع الصناعات الغذائية- عن المشاركة في النسخة الثامنة من المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا 2023"، والمقام خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك لطرح باقة من منتجاتها الزراعية والداجنة على المشترين والمستوردين المشاركين بالمعرض لفتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص مجموعة كايرو ثري أيه، على المشاركة بكبرى المعارض الدولية داخل وخارج مصر، لعرض التشكيلة الواسعة من منتجاتها الزراعية والداجنة والتصنيع الغذائي، والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وكذلك الترويج والتسويق لهذه المنتجات للشركات ورواد المعارض بهدف إبرام تعاقدات لتصدير منتجاتها لأسواق جديدة بهدف دعم زيادة الصادرات المصرية.

ويبرز جناح مجموعة كايرو ثري أيه-وهو أحد أكبر الأجنحة بمعرض فوود أفريكا- منتجات شركة كايرو ثري أيه من الدواجن المجمدة "شهد" و"بدرية"، والتي تستحوذ على حصة سوقية مرتفعة في السوق المصري، وكذلك منتجات شركة كايرو ثري أيه الزراعية من الخضروات والفاكهة "قطوف"، والتي يتم تصديرها للعديد من الأسواق حول العالم وتتواجد في كبرى السلاسل التجارية العالمية.

في هذا الصدد قال علي الجميل، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه الزراعية، إن الشركة نجحت في زيادة حجم صادراتها من الحاصلات الزراعية لأكثر من 60 دولة حول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والهند وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، لتصبح واحدة من أكبر 5 شركات مصرية مصدرة، وتستهدف من المشاركة بالدورة الثامنة من معرض "فوود أفريكا" إبرام تعاقدات جديدة لزيادة الصادرات المصرية، معتمدة على ما تقدمه من منتجات زراعية متعددة تنتج وفقًا لأعلى معايير الجودة.

من جانبه قال إبراهيم وجدي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو ثري أيه للدواجن، إن الشركة حرصت على المشاركة بمعرض "فوود أفريكا 2023" لعرض أحدث منتجاتها من الدواجن المجمدة والمبردة ومصنعات الدواجن، والتي لاقت نجاحًا واسعًا في السوق المصري خلال الفترة الماضية محققة مبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال أول 11 شهرًا من العام الجاري إضافة إلى التشاور مع شركات الإنتاج الداجني لتحقيق التكامل بين أطراف الصناعة، بهدف زيادة حجم الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبحث فتح أسواق تصديرية.

وتنتج مجموعة كايرو ثري أيه، عددًا كبيرًا من المنتجات الغذائية الأساسية على مائدة المستهلك أبرزها دواجن "شهد" و"بدرية"، وزيوت روتس و السلطان، وشاي زمان، إضافة إلى منتجات النشا والجلوكوز التي تستخدمها كبرى شركات الأغذية في مصر، وتصدر المجموعة منتجاتها لأكثر من 60 دولة حول العالم، علاوة على ذلك تمتلك المجموعة أكبر مزرعة للإنتاج الداجني في الشرق الأوسط على مساحة 27 ألف فدان بإجمالي استثمارات 3 مليارات جنيه لإنتاج 60 الف طن لحم.

نبذة عن مجموعة كايرو ثري أيه:

تعد مجموعة كايرو ثري أيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وشركة الأهرام للدواجن، والشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.

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