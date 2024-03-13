المنامة، مملكة البحرين: في خطوةٍ لتعزيز قدرات المهنيين في قطاع البناء والتشييد وغيره من المجالات الصناعية بمملكة البحرين، أعلنت شركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية، إحدى شركات إبراهيم خليل كانو، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "ماكيتا" العالمية الرائدة في مجال أنظمة الأدوات الكهربائية الاحترافية. حضر مراسم التوقيع من جانب شركة إبراهيم خليل كانو كل من عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد طلال فؤاد كانو، والرئيس التنفيذي السيد مايك برايتمور، ورئيس قسم المعدات وحلول الطاقة السيد سوديندرا كاليبات، ومدير المبيعات بشركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية السيد غانيشا ساداشيفا، ومن جانب شركة ماكيتا الخليج م.م.ح. حضر كل من العضو المنتدب السيد ميزوكوشي توشيميتشي، ومدير المبيعات والشؤون الفنية السيد ك. ر. سيفاكومار، والمسؤول الأول لتطوير الأعمال بشركة ماكيتا في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية السيد عادل كوشالي.

من خلال هذه الشراكة، ستتيح شركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية لعملائها في البحرين ميزة الوصول إلى محفظة "ماكيتا" الواسعة، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الأدوات المتطورة والمبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المحددة للمهنيين في مختلف المجالات. ويشمل ذلك معدات الثقب والنشر والصقل لتلبية شتّى احتياجات المهنيين في مجالات التشييد والنجارة والأشغال المعدنية وغيرها.

وفي تعليق له حول هذه الشراكة، قال السيد سوديندرا كاليبات: "يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة (ماكيتا) الرائدة عالميًا، والتي تأتي في إطار التزامنا بتوفير أفضل المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائنا. كما أن التزام شركة (ماكيتا) بأعلى معايير الجودة والابتكار وتميز الأداء يعكس القيم نفسها التي نتبناها في شركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية."

من جانبه، قال السيد ميزوكوشي توشيميتشي: "تتمتع شركة كانو لمعدات المركبات والمعدات الصناعية بخبرة واسعة وثرية في السوق البحرينية، لذا فإننا على يقين أن هذه الشراكة ستمكننا من توسيع نطاق خدمات ما بعد البيع لدينا وتعزيز حضورنا في المملكة، بالإضافة إلى تقديم قيمة استثنائية للمهنيين البحرينيين."

من الجدير بالذكر أن شركة "ماكيتا" تتميز بتاريخ حافل بالابتكار يمتد لأكثر من 100 عام، وتقدّم مجموعة واسعة من الأدوات عالية الجودة التي تلبي احتياجات مختلف قطاعات التشييد والنجارة والأشغال المعدنية وغيرها. كما تزاول أنشطتها في أكثر من 160 دولة وتوظّف أكثر من 19,000 شخص على مستوى العالم.

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