حملة كانون "رؤية بلا حدود" تعزز الشراكة الاستراتيجية مع IPS في معرض الأنظمة المتكاملة في أوروبا، مما يحفّز نمو قطاع التصوير الاحترافي في المنطقة.

الشركة استضافت خلال المعرض وفداً من العملاء الإقليميين الرئيسيين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.

الجناح استعرض الحلول المبتكرة الخاصة بصناعة المحتوى والتي تسلط الضوء على دمج بروتوكول XC من كانون في القطاعات المؤسسية والتعليمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت كانون أحدث حلولها في مجال التصوير الاحترافي خلال مشاركتها في "معرض الأنظمة المتكاملة في أوروبا 2025" ISE بمدينة برشلونة؛ واستضافت خلال المعرض وفداً من عملائها الرئيسيين من قطاعات البث والإنتاج والترفيه والحكومة من السعودية والإمارات وقطر وتركيا. وأعلنت الشركة خلال المعرض، الذي يعتبر الأكبر عالمياً في مجال تكامل الأنظمة السمعية والبصرية، عن عقدها شراكة استراتيجية مع IPS، الموزع الرائد للمعدات السمعية والبصرية المتطورة في المملكة العربية السعودية وذلك لتقديم حلولها المبتكرة في مجال صناعة المحتوى لقطاعي الشركات والتعليم.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع IPS خطوةً مهمة تتماشى مع حملة كانون "رؤية بلا حدود" للنهوض بواقع التصوير الاحترافي وتقديم منظومة متكاملة من حلوله المتطورة. ويجمع هذا التعاون - الذي انبثق عن مشاركة IPS في فعالية إطلاق حملة كانون "رؤية بلا حدود" العام الماضي - بين التغطية الشاملة لسوق IPS عبر قطاعات التعليم والحكومة والأنظمة السمعية والبصرية والشركات مع منظومة التصوير المبتكرة من كانون. وتؤكد هذه الشراكة التزام كانون بتقديم عملياتٍ سلسة وحلول متطورة تهدف إلى تمكين صانعي المحتوى في جميع أنحاء المنطقة.

وتحت شعار "التميّز ببساطة"، قدمت كانون ورشةً تقنيّة متخصصة لمزودي خدمات دمج الأنظمة؛ حيث استعرضت قدراتها التكاملية الشاملة إلى جانب حلول الطرف الثالث، بما في ذلك التكامل السلس لكاميرات PTZ من خلال بروتوكول XC، مع التركيز على تنوعها وقيمتها في التطبيقات السمعية والبصرية الاحترافية.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال بينوج ناير، مدير إدارة التسويق في وحدة أعمال العملاء في كانون الشرق الأوسط وتركيا: "يشكل حضورنا في ’معرض الأنظمة المتكاملة في أوروبا 2025‘ خطوةً مهمة نحو تعزيز حملة "رؤية بلا حدود" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا. وتؤكد شراكاتنا الاستراتيجية، وخاصة مع IPS، التزامنا بدعم الابتكار في مجال التصوير الاحترافي والارتقاء به إلى مستويات جديدة. ومن خلال الجمع بين خبرتنا التكنولوجية والشراكات الإقليمية القوية، نعمل على إنشاء منظومة تُمكّن العملاء في قطاعات البث والأمن والإنتاج من تحقيق طموحاتهم الإبداعية".

من جهته قال خالد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة IPS: "نفخر بشراكتنا مع كانون التي ستتيح لنا الارتقاء بتجربة التصوير الاحترافي في المملكة. ولا شك أن بنيتنا التحتية الشاملة - بما في ذلك مركز التجارب الجديد، ومنشأة التدريب، ومركز الخدمة المحلي - إلى جانب تكنولوجيا كانون المتطورة سيمكننا من تقديم قيمة استثنائية لعملائنا الكرام في قطاعات الحكومة والتعليم والشركات. ونحن ملتزمون ببناء منظومةٍ شاملة تدعم صناعة التصوير الاحترافي في المملكة العربية السعودية".

استعرضت كانون ضمن جناحها في المعرض حلولاً متكاملة في مجالات صناعة المحتوى، وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، والتعلّم الهجين. ومن خلال تعاونها مع أبرز مزوّدي حلول القطاع في هذه المجالات بمن فيهم مثل Get Your Studio وStack Control وTracking Master، استعرضت الشركة دور الأتمتة في تحويل عمليات الإنتاج المعقدة إلى عملياتٍ سلسةٍ ومبسّطة. وشكّل جناح كانون مركزاً ديناميكياً للتواصل بين الصناعات الإقليمية مفسحاً المجال أمام فرص التواصل بين مزودي خدمات دمج الأنظمة، واستشاريي الأنظمة السمعية والبصرية، وخبراء التكنولوجيا الذين اطّلعوا على محفظة الحلول الشاملة المخصصة للشركات من كانون. كما أثرى تواجد العملاء الرئيسيين من المنطقة النقاشات حول توجهات القطاع واحتياجات السوق، مما أدى إلى تشكيل منظور فريد للمنطقة حول الابتكارات العالمية في مجال الأنظمة السمعية والبصرية.

ويُرسي نجاح كانون في "معرض الأنظمة المتكاملة في أوروبا 2025" الأساس لطموحاتٍ مستقبلية، حيث تواصل الشركة تعزيز حضورها الإقليمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

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