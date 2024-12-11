مبادرة لتوفير التدريب الشامل على إنشاء المحتوى والتصوير الفوتوغرافي والطباعة

إطلاق برنامج مكثف لمدة أسبوعين بالشراكة مع عبدالواحد (AAW)، تاجر التجزئة المفضل لدى كانون في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت كانون الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في حلول التصوير والطباعة، مبادرة "تمكين المرأة" Women Who Empower في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية النهضة، وهي منظمة غير ربحية رائدة تأسست عام 1963 لتمكين المرأة السعودية. وستوفر المبادرة دورات تدريبية متخصصة لما يصل إلى 15 امرأة سعودية، مما يسهم بدعم أهداف رؤية السعودية الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30% بحلول عام 2030.

وتأتي هذه المبادرة في الوقت الذي يشهد فيه قطاع إنشاء المحتوى نمواً كبيراً في المملكة العربية السعودية، حيث يصل نشاط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 93%. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركات بالمهارات الأساسية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو والطباعة والإضاءة، لتمكينهنّ من اللاستفادة من الاقتصاد الإبداعي المتنامي في المملكة.

سيستمر البرنامج المكثف لمدة أسبوعين من 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر، وسيتم إطلاقه بالتعاون مع عبدالواحد (AAW) تاجر التجزئة المفضل لدى كانون في المملكة العربية السعودية. وستحصلن المشاركات على التدريب النظري والعملي باستخدام معدات التصوير والطباعة المهنية ومن ثم سيقدمن عرضاً لمهاراتهن المكتسبة ورؤيتهن الإبداعية.

قالت مَي يوسف، مديرة شؤون الاتصالات المؤسسية وخدمات التسويق لدى كانون في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا: "تستمر المملكة العربية السعودية بمسيرتها التحولية المتسارعة تلبيةً لأهداف رؤية السعودية 2030. وتفخر كانون بتمكين النساء السعوديات في قطاعات الإبداع والطباعة بما يتماشى مع تلك الرؤية، وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز قدرات المواهب المحلية وتساعد في تسريع وتيرة هذا الاتجاه الإيجابي من خلال توفير التدريب والتوجيه المتخصصين".

يستفيد البرنامج من خبرة كانون الواسعة في حلول التصوير وسيقدم ورشات بقيادة خبراء القطاع، ومنهم مصورين مشهورين ومبدعين في إنشاء المحتوى. وستحصلن المشاركات على تدريب شامل على تقنيات الطباعة الحديثة وتقنيات التصوير المهني وطرق إنشاء المحتوى الرقمي، وسيتم إعدادهن للمهن الإبداعية في هذه القطاعات سريعة التطور.

أنشئت جمعية النهضة عام 1963 وتم اعتمادها رسمياً من قبل EcoSoc (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة) في يونيو 2019، لتكون في طليعة التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية. وتهدف رؤية الجمعية إلى جعل النساء شريكات فاعلات في تنمية وتطوير المجتمع السعودي، مما يجعلها الشريك المثالي لمبادرة كانون لتمكين المرأة Women Who Empower.

من جانبها قالت الدكتورة مزنة بنت عمير العمير، الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة: "نؤمن في جمعية النهضة بإنشاء مسارات ناجحة لمشاركة المرأة بنشاط في تحول المملكة العربية السعودية. ويزود هذا التعاون مع شركة كانون عضواتنا بالخبرة الرائدة والمهارات العملية في القطاع الإبداعي. وقمنا على مدار ستة عقود بتطوير قدرات المرأة، لذلك تتوافق هذه المبادرة تماماً مع مهمتنا لتعزيز إمكاناتها ومنح النساء فرص الوصول إلى مناصب قيادية في جميع القطاعات".

ينعكس التزام كانون الشرق الأوسط بالتنوع والإدماج في إنجازاتها الإقليمية، حيث أنّ 28.6% من موظفيها من النساء السعوديات و62.5% من تلك النساء يعملن في مناصب إدارية. وتستمر مبادرة Women Who Empwer في هذه المسيرة، فتوفر المهارات العملية وفرص التواصل التي قد تؤدي إلى مشاريع في ريادة الأعمال وفرص توظيف في القطاع الإبداعي.

سيتم اختتام المبادرة بمعرض لأعمال المشاركات، يليه حفل تخرج للاحتفال بأبرز الأعمال وتقديم الجوائز الخاصة من كانون.

توضّح حملة كانون اهتمام الشركة بالارتقاء بـ"مستقبل الناس" والتزامها بالإدماج والتنوع. وبنيت هذه الحملة على خمسة عناصر أساسية هي: القيادة الشاملة للجميع والموظفين ومكان العمل والأعمال والتدابير المتخذة. وتعكس المبادرة فلسفة كانون الأساسية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة والعمل من أجل الصالح المشترك. ويضمن هذا النهج الشامل الأثر المستدام في تطوير المواهب الأنثوية وتوفير الفرص في قطاعات التصوير والطباعة في المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات حول مبادرة Women Who Empower والتزام كانون بالتنوع والإدماج، يرجى زيارة https://ar.canon-me.com/women-who-empower/

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