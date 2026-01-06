جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت كانا، العلامة التجارية سعودية المنشأ، عن إطلاقها الرسمي كمنصة رقمية للبيع المباشر إلى المستهلك، موجّهة لجيل جديد من المتسوّقين في المملكة. وتهدف المنصّة إلى إعادة صياغة تجربة الاكتشاف والتسوّق عبر منظومة رقمية متكاملة تشمل فئات متنوّعة، من الألعاب والكتب والقرطاسية، إلى الألعاب الإلكترونية والرياضة والأنشطة الخارجية.

وجرى تطوير منصّة كانا لتواكب تطلّعات المتسوّق السعودي العصري، عبر تجربة شراء سريعة وسلسة وتفاعلية، تجمع بين انتقاء المنتجات بعناية وتوظيف التقنيات المتقدّمة. وتأتي هذه المقاربة استجابةً للطلب المتنامي على السرعة والبساطة والقيمة، من خلال أساليب تسوّق مبتكرة تتجاوز الإطار التقليدي للتجارة الإلكترونية.

ويمثّل هذا الإطلاق محطة استراتيجية محورية لمجموعة النهلة، إحدى أعرق وأكبر المجموعات الاستثمارية المتنوّعة في المملكة، إذ يشكّل دخولها الأوّل إلى قطاع تجارة التجزئة الموجّهة مباشرة إلى المستهلك. وانطلاقاً من إرثها الراسخ في قطاعات السيارات والعقارات والتجارة والشحن والمنتجات البحرية، تضع مجموعة النهلة خبراتها العميقة في التميّز التشغيلي، والقوّة المالية، والحوكمة الرشيدة في خدمة علامة كانا، بما يعزّز ثقة المستهلكين بعلامة تقوم على الموثوقية ورؤية طويلة الأمد. وبصفتها وجهة رقمية تُعنى بأسلوب الحياة، لا تكتفي كانا بدور منصّة التسوّق التقليدية، بل تقدّم تجربة منسّقة بعناية تنطلق من فهم عميق لاحتياجات المستهلك، مدعومة بأدوات ذكية قائمة على البيانات، تُسهّل عملية اتخاذ القرار وتمنح تجربة تسوّق أكثر سلاسة ورقياً. تتضمّن المنصّة أدوات اكتشاف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب خدمات مبتكرة تشمل التأجير والاستبدال وتجارب تسوّق رقمية تفاعلية، لترتقي بالتجربة إلى مستوى أكثر ذكاءً ومرونة ومتعة.

تضع كانا تجربة العميل في صميم استراتيجيتها، عبر باقة من المزايا المصمّمة لتسهيل اتخاذ القرار وبناء الثقة، تشمل التوصيل في اليوم نفسه داخل المدن الرئيسية، وضمان أفضل سعر، وسياسة إرجاع تمتد لـ30 يوماً، إضافة إلى الشحن المجاني وقسيمة تسوّق بقيمة 100 ريال سعودي للعملاء الجدد، بما يقلّل العوائق ويعزّز الثقة منذ اللحظة الأولى.

وانطلاقاً من جذورها الثقافية السعودية، وبالاستناد إلى معايير عالمية في التصميم والتنفيذ، تعكس كانا طموح الجيل الرقمي الجديد في المملكة وإبداعه وكفاءته. تمّ تطوير كل عنصر من عناصر العلامة بعناية، من البنية التقنية إلى تصميم الخدمات، ليواكب تطلّعات الشباب واليافعين السعوديين ويستجيب لاحتياجاتهم المتغيّرة.

وفي تعليقهم على الإطلاق، صرّح الفريق الإداري لكانا قائلاً: "تمثّل كانا مساحة التقاء بين التكنولوجيا المتقدّمة، والتميّز في قطاع التجزئة، وروح ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وبالاستناد إلى الإرث الراسخ لمجموعة النهلة، نعمل على بناء منظومة مستقبلية تضع حرية الاختيار، والراحة، والقيمة في صميم تجربة العميل. وما هذه إلا الخطوة الأولى في مسار طموح لإعادة صياغة نموذج البيع المباشر إلى المستهلك في المملكة."

تطمح كانا، عبر تركيزها العميق على تجربة العميل وتطوير حلول مبتكرة، إلى ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة للجيل الجديد من المتسوّقين، ممن يبحثون عن الراحة والموثوقية وتجربة رقمية متقدّمة تعيد تعريف مفهوم تجارة التجزئة.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة

الموقع الإلكتروني: www.thekanaa.com/en-sa/

انستقرام: thekanaaofficial

نبذة عن مجموعة النهلة:

يقع المقرّ الرئيسي لمجموعة النهلة في مدينة جدة، وهي مجموعة استثمارية متنوّعة تُقدَّر أعمالها بمليارات الدولارات، وتتمتّع بثقل استثماري واسع في قطاعات السيارات والعقارات والتجارة والشحن والمنتجات البحرية. وتُعرف المجموعة بنهج راسخ في الحوكمة ورؤية بعيدة المدى تضع الاستدامة وصناعة القيمة في صميم استراتيجيتها. ومع إطلاق كانا، تفتح مجموعة النهلة فصلاً جديداً في مسيرتها، موسّعة حضورها إلى عالم التجارة الرقمية المباشرة مع المستهلك، في خطوة تعكس تطوّر إرثها وتجدّده.

-انتهى-

#بياناتشركات