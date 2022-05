الكويت: لعبت كامكو إنفست، شركة مالية إقليمية غير مصرفية، دور مستشار البيع الحصري والمستشار المالي الحصري في عملية بيع حصة أغلبية في جلوبال كورب للخدمات المالية ("جلوبال كورب")، وهي شركة رائدة في الخدمات المالية غير المصرفية في جمهورية مصر العربية.

وشهدت الصفقة التخارج الكامل لصندوق ازدهار مصر (Ezdehar Egypt Mid-Cap Fund Cooperatief) ولصندوق سند (Equity sub-Fund (ESF I) of the SANAD Fund for MSME) من حصتيهما في الشركة. وسيستمر حاتم سمير، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب، في قيادة الشركة نحو جولة جديدة من نمو الأعمال جنباً إلى جنب مع المستثمرين الجدد.

تأسست جلوبال كورب في عام 2015، وهي مؤسسة مالية غير مصرفية في جمهورية مصر العربية تركز على حلول التأجير التمويلي والتخصيم للمؤسسات وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحولت جلوبال كورب إلى مؤسسة مالية غير مصرفية كاملة من خلال حصولها على رخصة لمزاول العمل في التمويل الاستهلاكي. تشمل الاصول الممولة خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمركبات والعقارات التجارية / الصناعية، مع مجموعة منتجات تغطي عدد من حلول التمويل قصيرة الأجل. منذ إنشائها وفرت جلوبال كورب تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه مصري (715 مليون دولار أمريكي) لأكثر من 800 عقد تأجير تمويلي وتخصيم تغطي أكثر من 30 قطاعاً مع أكثر من 25% من محفظتها لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأخضر. كما رتبت الشركة أول وأكبر عملية تخصيم جماعي في مصر وانتهت من أول توريق لها في نهاية عام 2021.

تم بيع الحصة في جلوبال كورب الي مجموعة من المستثمرين تضم أميثيس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإس بي إي كابيتال. تهدف المجموعة إلى العمل بشكل وثيق مع حاتم سمير وفريق إدارة شركة جلوبال كورب العالي الكفاءة لتوسيع نطاق محفظة الشركة والتوسع في قطاعات أعمال جديدة.

وقال عبدالله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: “تمثل هذه العملية صفقة اندماج واستحواذ ناجحة أخرى بقيادة كامكو إنفست في عام 2022، مؤكدة قدرة الفريق على تحقيق استراتيجيات العميل وأهدافه. خلال العام الماضي، قدمت كامكو إنفست استشارات لعدد من صفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية الرئيسية. واخرها قامت كامكو إنفست بدور المستشار المالي لشركة الاتصالات الكويتية (STC Kuwait)، المزود الإقليمي الرائد للاتصالات والحلول الرقمية، في عملية الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة، إحدى الشركات الكويتية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

بدوره قال شريف عبد العال، استشاري أول – مكتب الرئيس التنفيذي في كامكو إنفست: "سعدنا بتقديم خدماتنا الاستشارية والتعامل مع شركات استثمارات خاصة رائدة مثل ازدهار وسند، وحاتم سمير أحد المخضرمين المعروفين في صناعة التأجير التمويلي. تمثل هذه الصفقة علامة بارزة أخرى لسجل كامكو إنفست، مما يعزز من تواجدها الإقليمي وقدرتها على تنفيذ الصفقات في مناطق جغرافية مختلفة مع تقديم خدمات استشارية عالمية المستوى. وتعكس الجهات الشارية ثقة وشهية المستثمرون الدوليون في الاقتصاد المصري المرن والقطاع المالي غير المصرفي وإدارة جلوبال كورب، بالإضافة إلى استراتيجيها وأداءها. نفخر بالدور الرئيسي الذي لعبناه في هذه الصفقة وبمساهمتنا في جذب لاعبين جدد إلى السوق المصرية؛ تمثل هذه الصفقة أول استثمار من قبل أميثيس في مصر، وأول استثمار في رأسمال مؤسسة مالية غير مصرفية مصرية من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإس بي إي كابيتال."

وباستكمال 22 صفقة في عام 2021، يرتفع إجمالي صفقات الاستثمارات المصرفية التي نفذتها الشركة منذ تأسيسها إلى أكثر من 29.2 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس مال الأسهم، وأسواق رأس مال الدين وعمليات الدمج والاستحواذ.

وقدم فريق الاستثمارات المصرفية استشارات لعدد من الصفقات في الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن والبحرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى كون كامكو إنفست مستشار البيع الحصري والمستشار المالي الحصري للصفقة، عمل مكتب معتوق بسيوني كمستشار قانوني للبائعين فيما عمل حلمي وحمزة وشركاه - عضو في شركة بيكر آند ماكنزي الدولية كمستشار قانوني للمشتريين.

نبذة عن كامكو إنفست:

تعد شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) "كامكو إنفست" قوة مالية إقليمية غير مصرفية تتخذ من دولة الكويت مقراً لها وتتواجد في الأسواق المالية الإقليمية الرئيسية تأسست في عام 1998 ومدرجة في بورصة الكويت منذ العام 2003. كامكو إنفست هي شركة تابعة لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" مستقلة إداريا وتطبق أعلى معايير الحوكمة وخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

يبلغ حجم الأصول المدارة حوالي 16 مليار دولار أمريكي (كما في 31 مارس 2022) في فئات أصول وأسواق مختلفة مما يجعلها من أكبر مدراء الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع كامكو إنفست بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 29.2 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها وحتى 31 مارس 2022 في أسواق رأس مال الأسهم وأسواق رأس مال الدين والدمج والاستحواذ.

نبذة عن جلوبال كورب:

تأسست شركة جلوبال كورب في عام 2015، تعمل الشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية على توفير حلول التأجير التمويلي والتخصيم للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلول مالية رائدة ومبتكرة بما في ذلك التمويلات المشتركة بالشراكة مع الشركات والبنوك الأخرى.

نبذة عن ازدهار:

ازدهار مدير صندوق استثمار مباشر مقره في مصر ويدير أصول بقيمة أكثر من 250 مليون دولار. تستثمر أموال الشركة في شركات متوسطة الحجم ذات إمكانيات نمو عالية، وتعمل في القطاعات الدفاعية التي تستفيد من محركات النمو الاقتصادي الكلي والديمغرافي. يشمل المستثمرون في الصندوق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD”، وبنك الاستثمار الأوروبي "EIB”، وبنك التنمية الهولندي "FMO"، الاستثمار الدولي البريطاني "BII"، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، والمؤسسة المصرية الأمريكية “EAEF”، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية “BIO” وكبار رجال وسيدات الأعمال المصريين بمن فيهم نجيب ساويرس.

نبذة عن سند:

صندوق SANAD Fund for MSME وهو صندوق استثماري مؤثر تقدم له الاستشارات شركة فاينانس إن موشن، يمول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان مختارة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا من خلال مقرضين محليين مؤهلين. ومن بين المستثمرين في سند بنك التنمية الألماني "KfW" الذي أطلق الصندوق، الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية “BMZ”، الاتحاد الأوروبي، أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "SECO"، بنك التنمية النمساويOeEB" " ، بنك “GLS” الألماني و”GLS Treuhand”، بنك التنمية الهولندي “FMO” و “Calvert Impact Capita”

نبذة عن أميثيس:

هو صندوق استثمار تأسس في عام 2012 من شراكة مع ادمون دي روتشيلد (Edmond de Rothschild Group)، الشركة التاريخية الرائدة في القطاع المالي العالمي. يستثمر صندوق اميثيس في أفريقيا وأوروبا وله مكاتب في باريس والدار البيضاء وأبيدجان ونيروبي ولوكسمبورغ، وقدرة استثمارية تتجاوز 810 مليون يورو.

نبذة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية:

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو بنك متعدد الأطراف يعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص ومبادرات ريادة الأعمال في 38 اقتصادًا عبر ثلاث قارات. والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مملوك لـ 71 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. استثمر البنك أكثر من 164 مليار يورو منذ عام 1991 في أكثر من 6300 فرصة.

نبذة عن إس بي إي كابيتال:

تأسست إس بي إي كابيتال في عام 2016 كصندوق استثماري يستثمر في إفريقيا والشرق الأوسط. يقود إس بي إي كابيتال فريق استثمار ذو خبرة ويتمتع بمعرفة محلية قوية وسجل حافل من الاستثمارات في الشركات النامية. تتمتع إس بي إي كابيتال بفهم شامل للأعمال التجارية في المنطقة وتسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية ومعايير الحوكمة ولها مكاتب في القاهرة، تونس، الدار البيضاء، باريس، وأبيدجان.