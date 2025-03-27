دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كامدار للتطوير العقاري" عن افتتاح مقرها الرئيسي الجديد في دبي ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع وتعزيز حضورها في سوق العقارات. يتميز المقر الجديد بتصميم حديث يضم مساحات عمل متطورة، إلى جانب مركز تجربة متكامل لتعريف الشركاء والضيوف برؤية الشركة وإرثها، بالإضافة إلى جناح مبيعات مخصص لمشاريعها الحالية والمستقبلية.

تواصل "كامدار للتطوير العقاري"، التي تمتلك إرثًا عريقًا في التطوير العقاري، تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، حيث أطلقت مؤخرًا مشروع "105 ريزيدنسز" من كامدار في قرية جميرا الدائرية. كما وضعت الشركة خطة استثمارية للاستحواذ على عدة أراضٍ سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير مشاريع عقارية متميزة.

وفي إطار تعزيز محفظتها العقارية، بدأت الشركة أعمال البناء في مشروع سكني فاخر جديد في ميدان ديستريكت 1، يضم مجموعة حصرية من الفلل الفاخرة التي تتميز بحدائق خاصة، ومسابح، وتراسات على السطح، ومساحات داخلية رحبة. كما تعمل الشركة على مشاريع عقارية مخصصة في كل من “جميرا جولف إستيت” ودبي هيلز، ضمن خطتها لابتكار مجتمعات سكنية ذات قيمة عالية.

تعتزم "كامدار للتطوير العقاري" دعم نموها المتسارع عبر توسيع فريق عملها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، مع الحفاظ على ثقافتها المؤسسية القائمة على القيم العائلية، والتي شكّلت الأساس لنجاحها على مدى العقود الأربعة الماضية.

وفي هذا السياق، صرّح تازمين كامدار، الرئيس التنفيذي لشركة "كامدار للتطوير العقاري"، قائلة: "نسعى إلى تحقيق نمو مستدام، حيث يشكّل استقطاب الكفاءات وتعزيز فريق العمل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. يتمتع العديد من قادتنا التنفيذيين بخبرة تتجاوز 20 عامًا معنا، وباعتبارنا شركة عائلية، نحرص على ترسيخ بيئة عمل تعاونية رغم توسعنا المستمر. يشهد قطاع العقارات في الإمارات تطورات ديناميكية، ونحن ملتزمون بالإسهام في تطوير مجتمعات سكنية تعزز جودة الحياة."

بعد أكثر من 20 عامًا من العمل في بر دبي، انتقلت "كامدار للتطوير العقاري" إلى مقرها الجديد في المنطقة اللوجستية في القوز، الذي تم تصميمه خصيصًا لدعم طموحاتها التوسعية وتعزيز كفاءتها التشغيلية. كما دخلت الشركة في شراكة مع "سافيلز الشرق الأوسط"، إحدى أبرز شركات الاستشارات العقارية، لدعم مشروع "105 ريزيدنسز"، مما يرسّخ التزامها بتقديم مشاريع عقارية متكاملة وفق أعلى المعايير.

لمعرفة المزيد عن فرص العمل في "كامدار للتطوير العقاري"، يُرجى زيارة: kamdardevelopments.com

وللاطلاع على "105 ريزيدنسز" من كامدار، يمكنكم زيارة مركز تجربة "كامدار للتطوير العقاري" وجناح المبيعات في المنطقة اللوجستية في القوز، أو التواصل مع "سافيلز" على الرقم: +971 4 885 9549

حول شركة كامدار للتطوير العقاري

تُعد شركة كامدار للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، مطوراً عقارياً وشركة استثمارية عائلية تتميز بالالتزام بتقديم عقارات عالية الجودة تُثري النسيج العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تتمتع الشركة بإرث وخبرة تمتد لما يقارب أربعة عقود، حيث تضع التميز والجودة في صميم كل مشروع، مع الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد.

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