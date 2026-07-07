القاهرة، أعلنت شركة كاف للتأمين، واحدة من شركات التأمين الأسرع نموًا في مصر والمتخصصة في تقديم حلول تأمينية رقمية، والتي أُسِّسَت بموجب شراكة استراتيجية بين إي اف چي فاينانس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وشركة جي بي كورب، اليوم عن تجاوز الأصول المدارة ضمن منتجها للمعاشات التقاعدية حاجز المليار جنيه مصري، وذلك بعد ما يزيد قليلًا عن عام من الإطلاق الرسمي للمنتج.

ويعكس هذا الإنجاز تنامي الطلب في السوق المصري على حلول التقاعد وخاصةً التي تتسم بالشفافية وتعتمد على التكنولوجيا، في وقت تعيد فيه الشركات النظر بشكل متزايد في دور الأمان المالي ضمن حزمة المزايا المقدمة للموظفين. كما يشير إلى تحول جوهري في السوق، حيث تنتقل خطط المعاشات الخاصة من كونها مجرد استقطاعات شهرية سلبية إلى أداة ادخار أكثر وضوحًا وسهولة في المتابعة، وأساسية في تحقيق الأمان المالي طويل الأجل.

ومنذ إطلاقه، حقق منتج المعاشات من كاف للتأمين انتشارًا ملحوظًا بين الشركات والموظفين، من خلال معالجة فجوة الوعي والمشاركة التي لطالما شهدها قطاع المعاشات الخاصة في مصر. فمن خلال المنصة الرقمية للشركة، يمكن للموظفين متابعة مساهماتهم ومساهمات شركتهم لمعاشهم الخاص، ورصد عوائد استثماراتهم عبر فئات الأصول المختلفة، مما يعزز تقديرهم للقيمة التي يقدمها المنتج من تعظيم مدخراتهم طويلة الأجل. وفي المقابل، تتيح المنصة لأصحاب الأعمال إدارة عمليات التسجيل والإدارة والإشراف الاستثماري عبر لوحة تحكم مخصصة لإدارات الموارد البشرية.

كما أصبح نشاط المعاشات أحد المحركات الرئيسية لنمو شركة كاف، حيث بلغت الإيرادات من هذا النشاط 600 مليون جنيه مصري خلال عام 2025، فيما تجاوزت الإيرادات الإجمالية للشركة1.2 مليار جنيه مصري خلال العام ذاته. ونجحت الشركة في تحقيق معدل نمو سنوي مركب تجاوز90% خلال السنوات الخمس الماضية، معززاً بالتوسع المستمر في تبني حلولها التأمينية والادخارية المدعومة بالتكنولوجيا، مما يجعلها واحدة من أسرع شركات التأمين نموًا في السوق المصري.

وفي هذا السياق، قال سهيل علي، الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين:"يمثل تجاوز الأصول المدارة لمنتج المعاشات حاجز المليار جنيه مصري محطة مهمة في مسيرة كاف للتأمين، كما يعكس في الوقت ذاته تحولًا أوسع في كيفية تقديم حلول التقاعد وتجربة الاستفادة منها في مصر. فعند إطلاق هذا المنتج، كان هدفنا الأساسي هو جعل المعاشات أكثر شفافية وتفاعلًا وارتباطًا باحتياجات الموظفين، مع تزويد أصحاب الأعمال بأداة أكثر فاعلية لدعم الرفاه المالي طويل الأجل لموظفيهم."

وأضاف سهيل: "تؤكد وتيرة النمو التي شهدناها أن أصحاب الأعمال والموظفين كانوا على استعداد لهذا التحول. والأكثر أهمية بالنسبة لنا ليس فقط نمو الأصول المدارة، بل أيضًا مستوى التفاعل الذي نلمسه من الموظفين الذين يتابعون مدخراتهم ويفهمونها بصورة أكبر. ويعد هذا التفاعل عنصرًا أساسيًا إذا ما أردنا أن تلعب حلول المعاشات الخاصة دورًا أكبر في دعم الاستقرار المالي على المدى الطويل في مصر."

واستنادًا إلى هذا الزخم، تستعد كاف للتأمين لإطلاق النسخة الثانية من منتج المعاشات (Pension V2)، والتي سيتيح للموظفين إمكانية إجراء مساهمات إضافية بشكل مباشر عبر المنصة لتعزيز مدخراتهم ، إلى جانب توفير خيارات جديدة للاستثمار والحماية التأمينية، بما في ذلك التأمين على الحياة.

ومن جانبه، قال يوسف شقير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاف للتأمين: "لا يزال تركيزنا منصبًا على تطوير تجربة المعاشات الخاصة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتعزيز مكانتها كأحد أهم المزايا المقدمة للموظفين في مصر. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرتنا، إلا أننا نرى فرصًا كبيرة لمواصلة النمو مع ارتفاع مستويات الوعي المالي وتزايد الطلب على حلول الادخار والحماية المالية طويلة الأجل."

وتتوقع كاف للتأمين أن تقترب الأصول المدارة ضمن نشاط المعاشات من ملياري جنيه مصري بنهاية عام 2026، مدفوعة بالابتكار المستمر في المنتجات، والتوسع في قاعدة الشركات المتعاقدة، والطلب المتزايد على حلول الحماية المالية الميسرة.

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عن شركة كاف للتأمين:

كاف هي شركة تأمين مصرية مرخصة لتقديم منتجات التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي. تأسست الشركة في عام 2021 بالتعاون بين كل من شركة إي اف چي فاينانس، وهي منصة الخدمات المالية غير المصرفية التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وشركة جي بي كابيتال، وشركة طوكيو مارين. وتلتزم كاف ببناء منصة تأمين محلية مؤثرة لتقديم قيمة حقيقية للأفراد والشركات في مجالات التأمين على الحياة والادخار والتأمين الصحي. كما تهدف الشركة إلى مواصلة تقديم حلول تأمينية ابتكارية لتعزيز الطلب في أسواق التجزئة والشركات، والمساهمة في سد "فجوة الحماية التأمينية" في مصر.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

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مي الجمال

رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة

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عمر سلامة

رئيس الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة

osalama@efgholding.com

قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة

PublicRelations@efgholding.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.