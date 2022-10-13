الرياض، المملكة العربية السعودية: وقع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" الوجهة الرئيسية للأعمال في المملكة العربية السعودية مع شركة "هانيويل" التي تعد من أكبر الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الإلكترونية مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات المدن الذكية في "كافد" بتشييد مبان تبنى بالتقنيات المتقدمة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة ومساعدتها على إيجاد تجربة عالمية المستوى فيما يخص استدامة المدن مما تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم ستوفر "هانيويل" استشارات تقنية طويلة الأجل لـ "كافد" بالاعتماد على الحلول لتحسين الكفاءات التشغيلية وتقديم الدعم الفني المباشر للمدن الذكية وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال نشر مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى أصولها ومنشآتها.

والجدير بالذكر أن مركز الملك عبد الله المالي "كافد" من أبرز المشروعات الطموحة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ويعتبر وجهة الأعمال ويقع في قلب العاصمة الرياض، ويلعب دورًا رئيسيًا في تنمية وتنويع اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس مرافق عالمية المستوى للترفيه والتسوق والضيافة، لدعم حيوية مجتمعه.

ومن جهته، قال عبدالله الجفالي، الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل في المملكة العربية السعودية والبحرين: "تضع المملكة العربية السعودية اليوم معايير جديدة في مجال تطوير المدن المستدامة والذكية، ويشرفنا أن تتاح لنا فرصة التعاون في هذا المشروع الرائد، وتقديم حلولنا المتقدمة لتعزيز تجربة المدن المستدامة في "كافد".

ويؤكد توقيع هانيويل لمذكرة التفاهم اليوم، التزامها بدعم أهداف الاستدامة، وذلك بناءً على تاريخ الشركة الممتد لنحو 70 عامًا في المملكة، وجهودها في نشر مفهوم وتقنيات المباني الذكية. واليوم تعود هانيويل مرة أخرى لنشر تقنيات المدن الذكية في المملكة، ودعم متطلباتها التقنية، لتمكين "كافد" من تأسيس مكانته الراسخة كوجهة عالمية مستدامة ومتكاملة ومتعددة الاستخدامات."

ستطبق "كافد" إستراتيجية المدن الذكية في التحول الرقمي عبر عمليات التشغيل وتجربة العميل كأحد أبرز المشاريع الواعدة بالمملكة، حيث سيساهم التعاون بين "كافد" وهانيويل على تنفيذ خارطة طريق "كافد" بالإضافة إلى ترشيح أعضاء من اللجنة التوجيهية المشتركة للإشراف على مختلف المشاريع الجارية.

وبهذه المناسبة قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لكافد:" تعد كافد أول مدينة عامودية في المملكة لذلك ندرك دورنا الهام في مواجهة التحديات العالمية بما فيها تحديات التغير المناخي فعلى الصعيد العالمي المدن مسؤولة عن 80% من الطاقة المستهلكة وتولد ما يقارب 70% من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. ولهذا تأتي الاتفاقية مع هانيويل التي تتوافق حلولها المتقدمة والرائدة بشكل وثيق مع أهداف "كافد" فيما يخص ترشيد استهلاك الطاقة. حيث نلتزم في كافد على تحقيق الإستدامة وتحسين جودة الحياة وتوفير تجربة أعمال ومعيشة مستدامة لجميع الفئات المستفيدة ".

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