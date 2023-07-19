دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أن برج "كافالي تاور" قد حقق تقدماً ملحوظاً على مستوى أعمال البناء، من خلال انتهاء مرحلة الصب الأولى لأساسات الحصيرة الخرسانية للبرج الواقع في منطقة مرسى دبي "دبي مارينا".

استُخدم في عملية الصب أكثر من 2,000 طن من حديد التسليح و4,500 متر مكعب من الخرسانة، وتم إنجازها بنجاح في غضون 25 ساعة.

تم تصميم الجزء السفلي لبرج الحفر "الإنشاء القاعدي" تحت إشراف الفريق التقني في داماك، بينما نفذت الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية العمل بالتنسيق المباشر مع فريق إدارة المشروع في داماك.

يمثل بناء القاعدة مرحلة مهمة في عملية تشييد هذا البرج السكني الفاخر المكون من 71 طابقاً، والذي من المنتظر أن يشكل إضافة هامة إلى أفق دبي المذهل.

يتألق البرج من الداخل بتصاميمه الأنيقة التي تحمل توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة "روبرتو كافالي"، كما يتميز بإطلالاته الخلابة على نخلة جميرا الشهيرة في دبي. هذا ومن المتوقع أن تستكمل أعمال بناء البرج بحلول النصف الثاني من عام 2026.

تعليقاً على ذلك، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك: "ما تم إنجازه حتى الآن ضمن عملية تشييد برج كافالي تاور يعد تجسيداً للتخطيط الدقيق والتفاني في العمل والتزامنا بإنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد. مع اكتمال بناء أساسات البرج، نحن واثقون بأننا نمضي قدماً في بناء واحدٍ من أجمل المباني وأكثرها فخامةً في دبي".

ويضم برج "كافالي تاور"، الذي تبلغ قيمته التطويرية نحو 2 مليار درهم إماراتي، على 436 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة أقسام، حيث تُراعي الطوابق الأولى أرقى لمسات الفخامة، بينما تبرز المفاهيم رفيعة المستوى في القسم الأوسط من البرج، وتزخر الطوابق العلوية بمزايا وتشطيبات فائقة الفخامة والروعة.

وسيتمكن القاطنين في الطوابق الأولى والمتوسطة من البرج، من الاستمتاع بأحواض سباحة خاصة وحدائق على الأسطح، فيما تمتاز الطوابق العلوية ذات الفخامة الفائقة بأحواض سباحة "إنفينيتي" وردهة سيجار فاخرة، فضلاً عن جناحاً خاصاً متاح للاستخدام من قبل سكان البرج لإقامة مختلف المناسبات الخاصة بهم.

وتمتاز جميع الوحدات السكنية، سواء كانت شقة بغرفتي نوم أو شقق الدوبلكس المؤلفة من 5 غرف نوم، بأسقف عالية وإطلالات على البحر عبر شرفات خاصة. كما تشتمل الميزات الأخرى الرائعة للبرج، وجود ردهة استقبال رئيسية بارتفاع أربعة طوابق ومسبح شاطئي مستوحى من "ماليبو باي" وسط الحدائق، إضافة لخدمات متميزة وخاصة مثل خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، وخدمة تنظيف الغرف، إلى جانب المزيد من الخدمات والمزايا.

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نبذة عن داماك

تتبوأ "داماك العقارية" و"داماك إنترناشونال" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنتا خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية وفق أفضل المعايير العالمية. بفضل هذا النجاح، وسعت داماك أعمالها في الشرق الأوسط، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم نحو 43,700 وحدة سكنية. كما عززت من مكانتها في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال الدخول في شراكات مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرةً على مستوى العالم في مجال الموضة والأزياء، لتقدم بذلك مفاهيم جديدة عن نمط المعيشة الفاخر. تضمنت هذه الشراكات منازل فاخرة بالتعاون مع فيرساتشي، و كافالي، وجست كافالي، وزهير مراد، ودي جريسوغونو، وروتانا وفنادق ومنتجعات باراماونت ومجموعة فنادق راديسون. ضمن رؤية ثابتة وزخم قوي، تعمل داماك العقارية وداماك إنترناشونال على بناء الجيل القادم من نمط الحياة الفاخر في الشرق الأوسط.

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وليد المجذوب

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