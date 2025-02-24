دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كاش ترانس" (CashTrans)، المزود الرائد لخدمات إدارة النقد المتكاملة والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، عن إبرامها شراكة استراتيجية مع مصرف الشارقة الإسلامي لتزويده بمجموعة من خدمات إدارة النقد المتكاملة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وآليات تقديم الخدمات المالية في المصرف.

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بتحسين عمليات إدارة النقد وتعزيز مستويات الأمان، والارتقاء بكفاءة إدارة تدفق النقد لصالح مصرف الشارقة الإسلامي ومتعامليه.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم "كاش ترانس" حلول آمنة ومخصصة لنقل السيولة النقدية (CIT)، مصمَّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للمصرف، مع التركيز على أمان وسرعة وكفاءة عمليات نقل النقد بالاعتماد على شبكة "كاش ترانس" اللوجستية المتطورة، وموظفيها المؤهلين وأسطولها الكبير من السيارات المصفحة.

وتشمل الشراكة أيضاً مجموعةً متكاملة من الخدمات، منها عمليات النقل الآمنة للسيولة النقدية والمعالجة الفعالة للنقد، من خلال منشأة مركز النقد المتكاملة التابعة لشركة "كاش ترانس"، والتي ستتولى مهمة معالجة العملات وتوفير خزائن آمنة للأوراق النقدية نيابة عن مصرف الشارقة الإسلامي.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال حكم أبو زعرور، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف الشارقة الإسلامي: "نسعى في المصرف إلى تبسيط عملية دورة النقد من خلال النقل اليومي السلس للنقد وفقاً لأعلى معايير الأمان والموثوقية. وتتيح لنا شراكتنا الاستراتيجية مع "كاش ترانس" تحسين تدفق النقد بين فروعنا، وتقليل الخسائر والمخاطر، وتعزيز الرقابة على الودائع النقدية".

من جانبه، قال محمد هارون، مدير إدارة العمليات لدى "كاش ترانس": "تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية الرؤية المشتركة لكل من شركة كاش ترانس ومصرف الشارقة الإسلامي لتقديم حلول إدارة نقدية سلسة وعالية الجودة وفق أعلى المعايير المعمول بها في هذا المجال. ونفخر بدعم مصرف الشارقة الإسلامي في تعزيز كفاءة عملياته لإدارة النقد".

ومن خلال هذه الشراكة، يهدف كل من "كاش ترانس" ومصرف الشارقة الإسلامي إلى تعزيز مكانتهما الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، مع توسيع نطاق تبني الابتكار لتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء أفراداً وشركات.

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