في إطار إحداث ثورة في طريقة الحصول على الائتمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت منصة كاشيو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاونها مع المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف إحداث ثورة في عروض الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر هذه الشراكة الاستراتيجية حلاً مالياً رائداً، مع تقديم قروضٍ فورية عالية القيمة، لتعيد تعريف الإقراض الاستهلاكي في المنطقة.

وفي خطوة رائدة ترسي معياراً جديداً لمشهد التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، تعيد شركة كاشيو تعريف مفهوم "الائتمان الصادق والشامل". وفي خطوة تنتقل إلى ما هو أبعد من الحدود النموذجية لمفهوم "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، والتي تلبي في الغالب عمليات الشراء التقديرية بفترات تتراوح بين 3 و4 أشهر، تعمل كاشيو على توسيع أفق هذا المفهوم بشكل طموح. وتستهدف الشركة الآن التعامل مع الأحداث الحياتية المهمة، حيث تتيح فترات أكبر لسداد القروض تتوافق بشكل أعمق مع احتياجات المستهلكين في القطاعات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم وتحسين المنازل.

وتمثل هذه المبادرة الجريئة من قبل كاشيو والمشرق نقلة نوعية كبيرة في مجال الإقراض الشخصي، كما أنها تساهم بدعم وتمكين المستهلكين من خلال تزويدهم بخيارات تمويل فورية عند نقطة البيع، للحصول على نفقات أكبر وذات مغزى.

وتتميز هذه المبادرة بمزيج غير مسبوق من المرونة والأسعار التنافسية، والتي لا تتوفر في قطاع الإقراض الشخصي في المنطقة حتى الآن. ولا تعد هذه المبادرة مجرد خطوة إلى الأمام على هذا الصعيد، بل قفزة حقيقية في مجال التمكين المالي للمستهلك في دولة الإمارات، ومن المحتمل أن تعيد تشكيل كيفية النظر إلى الائتمان واستخدامه في اتخاذ قرارات حياتية رئيسية. وتستهدف هذه الخدمة شريحة المستهلكين غير المخدومة في السوق في الإمارات من خلال توفير تمويل فوري، لا سيما مع قيام سلطة دبي للخدمات المالية بفرض لوائح وقوانين على مزودي خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً".

وتضع هذه الخدمة شركة كاشيو في طليعة صناعة الإقراض الاستهلاكي، كما أنها توسع نطاق الشركة إلى ما يتجاوز نظيراتها في المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية. وخلال مرحلة تجريبية لهذه الخدمة، ستتعاون كاشيو مع مزودي رئيسيين لخدمات الرعاية الصحية والاتصالات لتحسين وإكمال بناء هذا الحل التمويلي المبتكر.

وفي تعليقه على هذه الخدمة، قال عمار عفيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كاشيو: "أتاح لنا تعاوننا مع المشرق على مدى العامين الماضيين إطلاق منتج مالي يمنح المستهلكين قوة غير مسبوقة لتمويل طموحاتهم في التعليم والرعاية الصحية وغيرها. ونحن نقوم الآن برسم طريقٍ نحو مستقبل تتضاءل فيه الحواجز المالية، ويكون المستهلكون قادرين فيه على تحقيق تطلعاتهم".

من جانبه، قال كارتيك تانيجا، رئيس قسم المدفوعات والإقراض الاستهلاكي في المشرق: "نحن سعداء جداً للتعاون مع كاشيو في إطلاق هذا الحل المبتكر الذي يوفر للعملاء إمكانية الوصول بسرعة إلى التمويل. ويعد الارتقاء بتجربة العملاء جزءاً مهماً من استراتيجيتنا، إذ نسعى باستمرار لتطوير عروض أسرع وأكثر أماناً وملاءمة لعملائنا. ومن خلال الجمع بين الخبرات والموارد المشتركة لكلا الطرفين، فإننا نقوم بإعادة تشكيل مشهد الإقراض الاستهلاكي، مع الاهتمام بتوفير خيارات ائتمانية مبتكرة ويسهل الحصول إليها. وتتوافق هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية المشرق لتمكين الأفراد، مما يسمح لهم بالتعامل مع أي حالة إنفاق هامة يواجهونها في حياتهم دون قيود مالية. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة التحويلية التي تعيد تعريف كيفية الوصول إلى الائتمان والاستفادة منه في منطقتنا".

هذا وتختص شركة كاشيو بالسعي الدائم للتغلب على التحديات المالية التي يواجهها المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع تبني المنطقة لابتكارات التكنولوجيا المالية، فمن المتوقع أن تستحوذ خدمة كاشيو الجديدة على فرصة كبيرة في السوق. وفي سياق سعي الملايين في منطقة الشرق الأوسط إلى إيجاد حلول مالية أخلاقية وقابلة للتكيف، فإن سوق الائتمان الاستهلاكي ينطوي على إمكانات وفرص هائلة، مما يشير إلى أرضية خصبة للنمو والإبداع.

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نبذة عن كاشيو:

تأسست شركة كاشيو في عام 2019، لتمكين المستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط من المرونة المالية وطريقة دفع أكثر شمولاً وشفافية. تساعد منصة كاشيو الأفراد على إدارة أموالهم بشكل أفضل من خلال التمويل القصير والطويل الأجل في نقاط البيع. ويستخدم التجار كاشيو للوصول إلى عملاء جدد وتقديم حلول دفع بديلة لعملائهم الحاليين. على عكس مزودي الدفع المرنين الآخرين، تتعاون كاشيو مع البنوك الإقليمية وشركاء التوزيع الرقمي في مختلف المواقع التي تعمل فيها، لتعزيز قوة قدرات الإقراض الرقمي والمنصة التي تعتمد على التكنولوجيا.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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