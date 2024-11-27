دبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة كاسكو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر الثاني “ڤال باي كاسكو - VAL by KASCO”، بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق مشروع “أوندا - ONDA”، أول مشاريع الشركة العقارية قيد الإنشاء.

ويقع مشروع “ڤال باي كاسكو” في منطقة الجداف المائية الحيوية بدبي، ويتألف من 13 طابقًا ويشمل 121 وحدة سكنية ذات تصميم مبتكر ضمن مجمع سكني فاخر. يتضمن المشروع استوديوهات بمساحات تصل إلى 445 قدمًا مربعًا، وشققًا بغرفة نوم واحدة تصل مساحتها إلى 883 قدمًا مربعًا، بالإضافة إلى شقق بغرفتي نوم تصل مساحتها إلى 1694 قدمًا مربعًا، مع إطلالات بانورامية رائعة على الواجهة البحرية.

يتميز المشروع بموقعه المثالي في منطقة الجداف البحرية الهادئة، حيث يلتقي فيها الراحة الحضرية بالجمال الطبيعي. يوفر المشروع نمط حياة مميزًا يوازن بين الهدوء والراحة مع سهولة الوصول إلى معالم رئيسية مثل فندق بلازو فيرساتشي دبي، ودبي فستيفال سيتي مول (5 دقائق)، ومطار دبي الدولي (8 دقائق)، ومحمية رأس الخور للحياة البرية (10 دقائق)، جميعها توفر إطلالات ساحرة على خور دبي. كما يضم المشروع مجموعة من وسائل الراحة مثل صالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمام سباحة، ومنطقة لليوغا، وساونا، مع تصميم عصري مبتكر يعزز تجربة المعيشة.

وقد تم تصميم جميع الوحدات السكنية في المشروع بعناية لتوفير الراحة والرفاهية للسكان، حيث يتميز التصميم العصري بمساحات واسعة ونوافذ كبيرة تتيح إطلالات رائعة على المحيط.

وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: “نفخر بإطلاق مشروع “ڤال باي كاسكو - VAL by KASCO” الذي يعكس التزامنا المستمر بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة والاستدامة، وتحدد معايير جديدة لنمط الحياة الفاخر في منطقة الجداف. يتمتع المشروع بمزيج متوازن بين الهدوء ونمط الحياة العصري، ويتيح سهولة الوصول إلى قلب دبي النابض بالحياة.”

وأضاف مصطفى القيسي: “نتطلع إلى اكتمال مشروع “ڤال باي كاسكو” في الربع الرابع من عام 2026، وتقديمه كواحد من المشاريع الرائدة في دبي. في كاسكو، نؤمن أن السكان يبحثون عن مساحات معيشية تعزز نمط حياتهم، لذا حرصنا على تصميم المشروع ليوفر تجربة معيشية فريدة تجمع بين الراحة والتصميم العصري. كما نواصل استثمارنا في إطلاق مشاريع جديدة ترتقي بمستوى المعيشة في دبي.”

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع السكني الرائد خطة سداد مرنة بنسبة 40/60، تشمل دفعة أولى بنسبة 20%، دفعة ثانية بنسبة 10%، دفعة ثالثة بنسبة 5%، دفعة رابعة بنسبة 5%، والدفعة النهائية بنسبة 60%. يركز المشروع على تقديم أعلى معايير الجودة والفخامة، ليضمن للسكان أسلوب حياة راقٍ وتجربة معيشية عالمية المستوى.

ومن المقرر أن يكتمل المشروع، الذي تقدمه شركة “إفيليوشنز” - Evolutions حصريًا، في الربع الرابع من عام 2026. ومع رؤية لتطوير وبيع مليون قدم مربع من المشاريع السكنية بحلول عام 2025، لدى الشركة خطط واعدة لتقديم مفاهيم عقارية مستقبلية ومبتكرة مع التركيز على التصميم الراقي والجودة الفائقة التي تلبي احتياجات السكان وتعمل على ترسيخ معايير جديدة في قطاع العقارات.

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