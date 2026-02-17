

الرياض، وقّعت شركة كاسبرسكي اتفاقية تعاون مع جامعة القصيم، للتعاون في تعزيز تعليم الأمن السيبراني والتدريب المهني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يرتكز الاتفاق على التطوير والتنفيذ المشتركين لمبادرات تعليمية وعلمية تهدف إلى تطوير التعليم الأساسي والمهني في مجال الأمن السيبراني، وكجزء من هذا التعاون، ستتمكن جامعة القصيم من استخدام المواد التعليمية والمعلوماتية والبرمجيات الخاصة بشركة كاسبرسكي، بالإضافة إلى منتجات برمجية مختارة، ضمن برامجها التدريبية وأنشطتها الأكاديمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى إنشاء بيئة تعليمية محفزة تسهم في تكوين وتطوير مجموعة واسعة من الكفاءات المتعلقة بالأمن السيبراني لدى الطلاب، من خلال دعم تنمية المواهب وتيسير تبادل المعرفة عبر برامج متخصصة وورش عمل وتدريب مهنيين مؤهلين تأهيلًا عاليًا لتلبية احتياجات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني.

وتشمل مجالات التعاون الرئيسية رفع تعزيز الوعي بقضايا الأمن السيبراني بين طلبة الجامعة ومنسوبيها، ودعم الشباب الموهوبين في دراسة التقنيات والبرمجيات، وتطوير مواد تعليمية متخصصة ودمجها في البرامج الأكاديمية، وتوفير تدريب متقدم لأساتذة الجامعة، وتعزيز التفاعل المهني بين المتخصصين في هذا المجال.

من جهته، قال محمد هاشم، المدير العام لشركة كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية والبحرين: "إن بناء قدرات قوية في مجال الأمن السيبراني يبدأ بالتعليم، ومن خلال تعاوننا مع جامعة القصيم، نهدف إلى دعم تطوير المهارات والمعارف العملية التي تُسهم في إعداد الطلاب والمعلمين لمواجهة التحديات المتغيرة في مجال الأمن السيبراني. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتبادل المعرفة وبناء القدرات في المملكة على مدى الطويل".

نبذة عن كاسبرسكي:

تأسست كاسبرسكي عام 1997، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية. وفرت الشركة حلول الحماية لأكثر من مليار جهاز من التهديدات السيبرانية الناشئة والهجمات الموجهة، وتتطور خبرة الشركة العميقة دوماً في مجال معلومات التهديدات والأمن، وهي توظف خبرتها لتقديم حلول وخدمات مبتكرة لحماية الأفراد، والشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات، حول العالم. وتقدم محفظة الحلول الأمنية الشاملة للشركة حماية رائدة لحياة رقمية على الأجهزة الشخصية، وتوفر منتجات وخدمات أمنية مخصصة للشركات، وحلول المناعة السيبرانية لمكافحة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. تقدم الشركة خدماتها لملايين الأفراد ونحو 200,000 عميل من الشركات، وتساعدهم في حماية المعلومات المهمة لديهم. لمزيد من المعلومات: www.kaspersky.com

-انتهى-

#بياناتشركات