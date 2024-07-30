أعلنت كاسبرسكي عن إطلاق نموذج جديد يركز على الذكاء الاصطناعي ضمن منصة التوعية الأمنية المؤتمتة (ASAP) من كاسبرسكي. ويهدف هذا النموذج إلى تزويد العاملين بالمجال بالمهارات اللازمة لمكافحة التهديدات المتطورة للهجمات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

بسبب العدد المتزايد من الحوادث القائمة على الذكاء الاصطناعي، زادت الحاجة لفهم هذه التهديدات. ففي فبراير 2024، تعرض عامل مالي بإحدى الشركات للخداع لدفع 25 مليون دولار لمحتالين استخدموا تقنية التزييف العميق لانتحال صفة المدير المالي للشركة في مكالمة فيديو جماعية. لتنفيذ عملية الاحتيال، خدع المحتالون العامل لحضور مكالمة فيديو جماعية مع شخصيات اعتقد أنها موظفون آخرون في الشركة، لكنها كانت مولدة بالتزييف العميق.

لتلبية الطلب المتزايد على برمجيات تعزيز المهارات السيبرانية المتعلقة بمواضيع الذكاء الاصطناعي، أطلقت كاسبرسكي نموذج جديد لمنصة التوعية الأمنية المؤتمتة الخاصة بها. وتنقسم المنصة لمستويين يتكون كل منهما من سبعة دروس مفصلة:

يركز المستوى الأول على فهم كيفية استخدام المحتالين للذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة وطرق مكافحة هذه الأساليب. وتشمل المواضيع إنشاء مقاطع فيديو مزيفة (مثل سرقة الهوية في المؤتمرات عبر الإنترنت)، وصور مزيفة، وأصوات مقلدة، وخدمات احتيالية مقدمة بالذكاء الاصطناعي.

فيما يتعمق المستوى الثاني بالمخاطر الكامنة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في البيئات المهنية. ويشمل ذلك مخاطر إدخال البيانات السرية، وأخطاء صناعة القرار، وانتهاكات حقوق النشر، واختراقات الذكاء الاصطناعي، والتحيزات الأيديولوجية للشبكات العصبية ، والتلاعب بالمتغيرات، واختراق أنظمة الذكاء الاصطناعي.

صُممت الدورة للمستخدمين الذين لا يمتلكون معرفة مسبقة بالذكاء الاصطناعي، حيث تضمن سهولة الوصول وتوفر تدريباً شاملاً لممارسات الأمن السيبراني القوية.

علقت تاتيانا شوميلوفا، المديرة الأولى لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي، قائلةً: «مع استمرار تطور التهديدات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، فمن الضروري تزويد العاملين في المجال بالمعرفة والمهارات اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال. يمثل النموذج الجديد لمنصة التوعية الأمنية المؤتمتة من كاسبرسكي، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، خطوة هامة لتزويد مستخدمينا بفهم شامل لمشهد التهديدات السيبرانية الحالية وطرق مواجهتها. ومن خلال تعزيز اليقظة والحذر، يمكن لمستخدمينا مكافحة التهديدات الناشئة الجديدة في البيئة الرقمية، مع تعزيز المحيط الدفاعي لمنظمتهم.»

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 220,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

أمين منيمنة

شركة غولن، دبي

amneimne@golin-mena.com

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا