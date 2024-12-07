أعلنت كاسبرسكي اليوم عن انضمامها إلى التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع (AIM Global)، الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام الشركة بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي الآمن والمستدام لدفع الابتكار وخلق عالم أكثر استدامة.

تم إطلاق التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع في عام 2023، وكانت مهمته تعزيز التطوير والنشر المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الثورية. ويتماشى التحالف مع مبادرة «خطتنا المشتركة» للأمين العام للأمم المتحدة، ويهدف إلى تعزيز المسؤولية، والاستدامة، والتطبيق المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من خلال جمع الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، وقادة الصناعة، الذين يدركون إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية.

بفضل خبرتها الواسعة في الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة، والتي تستخدمها في حلولها منذ ما يقرب من 20 عاماً، فإن كاسبرسكي متحمسة للمساهمة في مهمة التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع لإطلاق الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في القطاع. وستمنح العضوية في التحالف العون لكاسبرسكي في تعزيز أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع والتصنيع من خلال مشاركة الخبرات التي جمعتها الشركة في مركز أبحاث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التابع لها، والذي يركز على أبحاث الذكاء الاصطناعي وأدوات الكشف عن التهديدات والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من شأن الشراكة مع التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع أن تمكّن كاسبرسكي من زيادة الوعي العالمي حيال الاستخدام المنضبط للذكاء الاصطناعي مع الجمهور ، بما يسلط الضوء على أخطار الأمن السيبراني المحتملة التي قد يجلبها الذكاء الاصطناعي إلى الحياة اليومية، من أجهزة المنزل الذكي إلى التصنيع الروبوتي والأعمال التجارية. ولطالما أجرت كاسبرسكي تحليلات تتناول التأثير المحتمل لأدوات الذكاء الاصطناعي على مشهد الأمن السيبراني، وكانت من المدعوين بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، وقد قدمت مبادئها الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة في عام 2023.

تتناغم هذه المبادئ مع مبادئ التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع ، متمثلة في الشفافية والمساءلة، والشمولية، والتعاون والابتكار، والموثوقية والسلامة، والخصوصية والأمن، وهي المبادئ التي تلتزم بها كاسبرسكي أيضاً كونها عضواً في التحالف.

حول ذلك، قال يوجين كاسبرسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاسبرسكي: «يُسعدنا جداً أن نصبح جزءاً من التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع – حيث يتعاون أصحاب الشركات العالميون ذوو الرؤية المشتركة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي بطابع مسؤول. وكجزء من هذا المجتمع، سنسهم في تشكيل شراكات استراتيجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو أخلاقي ومستدام، وبناء مستقبل حيث تعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز التغيير الإيجابي والابتكار.»

نبذة عن التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع

يشجع التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع على التعاون في سبيل الذكاء الاصطناعي المسؤول ضمن الصناعة والتصنيع. ويركز التحالف على البحث، وتطوير المهارات، والإرشادات الأخلاقية، وتوصيات السياسات لمعالجة التحديات والفرص في مشهد الذكاء الاصطناعي المتطور.

للمهتمين بمعرفة المزيد عن التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني: http://aim.unido.org

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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