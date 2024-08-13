الرياض- عينت كاسبرسكي شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، كشريك توزيع لكامل محفظة منتجات المستهلكين من كاسبرسكي في المملكة العربية السعودية.

تم المصادقة على الاتفاق رسمياً هذا العام، أصبح بإمكان شركة الفلك بيع حلول كاسبرسكي الحائزة على جوائز، والمصممة لضمان حماية متكاملة ضد جميع التهديدات الرقمية. وتتضمن هذه المنتجات كلاً من Kaspersky Standard، وKaspersky Plus، وKaspersky Premium. وبالإضافة لهذه المنتجات، تحتوي محفظة الخدمات أيضاً على أدوات مثل digital parenting assistant، وKaspersky Safe Kids، وKaspersky Password Manager، وهي أدوات مصممة لتخزين البيانات الحساسة.

مع مواجهة المنطقة لتحول رقمي، وارتفاع في تهديدات الأمن السيبراني، تقدم كاسبرسكي مساهمتها عبر مزيج شامل من الحماية المتقدمة في وجه التهديدات، وحلول ملائمة للمستخدم، وسمعة عالمية بالتميز.

قال الرئيس الإقليمي لأعمال المستهلكين في كاسبرسكي، سيف الله جديدي، موضحاً: «تحدد شراكتنا معياراً مهماً للأمن السيبراني في المنطقة، بما ينسجم مع النهج بعيد النظر لشركة الفلك. وتفتخر كاسبرسكي بإسهامها بمعرفتها العالمية في سبيل تمكين المستخدمين من التنقل بأمان في عالم يعتمد على التقنية الرقمية. وتعد مساعينا المشتركة خطوة واضحة إزاء مستقبل متماسك رقمياً في المملكة العربية السعودية.»

قال رئيس وحدة الأعمال في شركة الفلك، أنتوني فرنانديز : «إننا في غاية السعادة بالشراكة مع كاسبرسكي لنقدم إلى عملائنا حلولها المتميزة عالمياً للأمن السيبراني. ويتماشى هذا الاتفاق مع التزامنا بتوفير منتجات تكنولوجية رفيعة المستوى، تلبي الاحتياجات المتنامية للمستهلكين والشركات الصغيرة. وستعزز حلول كاسبرسكي الأمنية المبتكرة محفظة أعمالنا، وتساعد عملاءنا على حماية حياتهم الرقمية بثقة.»

من المقرر أن تُسخّر شركة الفلك مكانتها الإقليمية وشبكتها من الشركاء لتسهيل توزيع منتجات وحلول كاسبرسكي الاستهلاكية، ملبّية على نحو فعال متطلبات الأمن السيبراني المتنامية، للأفراد والشركات.

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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