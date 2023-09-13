أعلنت كاسبرسكي عن إطلاقها مؤخراً إصداراً مميزاً من تطبيقها SubsCrab المخصص للهواتف المحمولة، بهدف مساعدة المستخدمين على تتبع اشتراكاتهم، والتحكم في مواعيد الدفع الخاصة بهم. ويضمن التطبيق أيضاً القيام بعملية تتبع الاشتراكات بالكامل بطريقة شفافة وفعالة من حيث الكلفة، كما أنه يتوافق مع العديد من المنصات ونظامي التشغيل iOS و Android، ويحتوي على أكثر من 4,000 خدمة اشتراك و 11,000 خطة أسعار.

ويعد نموذج الاشتراك أداة مريحة وشفّافة للاستفادة من الخدمات الرقمية المنتشرة خلال السنوات الأخيرة. ويشير تقرير بعنوان "السوق العالمية للتجارة الإلكترونية عن طريق الاشتراك"، إلى أن هذا السوق تحديداً قد ارتفع من 119.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي 2022 ليصل إلى 196.35 مليار في العام الجاري 2023، أي ما يعادل نمواً سنوياً مركباً قدره 64.4%. وعلاوة على ذلك، كشف "استطلاع اتجاهات الوسائط الرقمية" الذي أجرته شركة "ديلويت" أن 20% من سكان العالم يسجلون في أكثر من 10 اشتراكات مدفوعة، يزيد إجمالي تكاليفها على 100 دولار أمريكي شهرياً.

وقامت كاسبرسكي بتطوير SubsCrab داخل استوديو المنتجات التابع لها، وهو قسم الأعمال المسؤول عن تطوير الشراكات والمنتجات الجديدة المبتكرة والتحقق من صحتها وصلاحيتها. ويعمل هذا التطبيق على العديد من المنصات، ويتوافق مع نظامي التشغيل iOS و Android. يضاف إلى ذلك أنه يحتوي على كتالوج كبير من الاشتراكات المتاحة، بما في ذلك أكثر من 4,000 خدمة اشتراك و 11,000 خطة أسعار. وعلى العكس تماماً من تطبيقات تتبع الاشتراكات الأخرى، لا يفرض هذا التطبيق أي قيود على عدد الاشتراكات التي يمكن للمستخدمين إضافتها.

وتوفر الشركة اصدارين مجانية وأخرى مميزة من تطبيقها، إذ يتضمن التطبيق المجاني أداة تعقب الاشتراكات الأساسية التي تتيح للمستخدم عرض جميع الاشتراكات النشطة وإضافتها يدوياً، إضافة إلى مواعيد الرسوم المستقبلية. وعلاوة على ذلك، يتلقى المستخدم إشعارات الدفع حول الرسوم القادمة المتاحة، كما يوفر خدمات بديلة ومعلومات مفيدة بخصوص الاشتراكات التي تحظى باهتمام متزايد.

وتكون الوظائف التي يوفرها الإصدار المميز المدفوع أوسع بكثير، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأدوات المفيدة الإضافية. وبفضل خيار فحص البريد الإلكترونيEmail Scan ، لا داعي إلى إدخال كل اشتراك نشط يدوياً في الخدمة، لأن التطبيق يتولى مهمة مسح صندوق بريد محدد، ويبحث تلقائياً عن الاشتراكات النشطة للمستخدم، ومن ثم يقوم بإضافتها.

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تحديد حسابات لفئات منفصلة. وعلى سبيل المثال، يمكن فصل الاشتراكات المتعلقة بالعمل (مثل خدمات الأعمال)، عن الاشتراكات الشخصية مثل (الألعاب وخدمات البث).

ويقول كيريل يوركين، مؤسس تطبيق SubsCrab معلقاً على أهميته: "تعمل معظم الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية وفق نماذج اشتراكات. ويمتاز هذا النهج بسهولة الاستخدام والفهم على حد سواء. ومع ذلك، قد يتراكم لدى المستخدمين في مرحلة ما عدد كبير من الاشتراكات، ما يجعل عملية تتبعها صعبة وربما مكلفة للغاية. لقد صممنا SubsCrab لدمج الاشتراكات النشطة لكل مستخدم في مكان واحد، لنتيح له تتبع جزء مهم من حياته، خاصة أن هذا الأمر قد يكون صعباً جداً بدون الاستعانة بهذا التطبيق".

للمزيد من المعلومات حول SubsCrab، يمكن الضغط على هذا الرابط.

يمكن قراءة المزيد حول الميزات المفيدة لبرنامج SubsCrab على مدونة كاسبرسكي.

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نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في العام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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