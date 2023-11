مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر من هذا العام، أتى موعد الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني اللذان يعدان من أكبر أحداث العروض والتخفيضات التجارية حول العالم، فعادة ما يجذب هذان الحدثان الملايين من المتسوقين. بالتحديد، نمت مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت عالمياً بنسبة 3.5% لتصل إلى 65.3 مليار دولار في عام 2022. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة Salesforce عن أحداث العروض، أنفق المستهلكون 1.14 تريليون دولار بالتسوق عبر الإنترنت خلال موسم العطل لعام 2022 على مستوى العالم. بالنظر إلى ذلك، قامت كاسبرسكي بدورها في البحث في سلوك المستهلكين وعاداتهم الشرائية المتعلقة بأحداث العروض الكبيرة مثل الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني.

كشف استطلاع1 جديد أجرته كاسبرسكي في الإمارات العربية المتحدة أن 93% من عمليات الشراء عالمياً تتم بشكل عفوي خلال الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني. اكتشفت كاسبرسكي أيضاً أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بشكل كبير وغير متوقع في نتائج المبيعات خلال أحداث العروض، حيث يحاول 71% المستهلكين الحصول على أي عروض خاصة يوصي بها المؤثرون المفضلون لديهم. بينما يقول 50% من المشاركين في الاستطلاع حول العالم أنهم مستعدون لشراء شيء دون تخطيط مسبق إذا قام أحد أصدقائهم أو فرد من عائلتهم بتوصيته لهم.

تعد النساء الفئة الأكثر استغلالاً للعروض الكبيرة، حيث قال 22% منهن أنهن سيقمن بعمليات شراء دون تخطيط مسبق خلال الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني، بينما شاركهم القول 17% من الرجال فقط. كما يجدر ذكر المشاركة البارزة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة: إذ يقول 23% منهم أنهم دائماً سيقومون بعملية شرائية دون تخطيط خلال هذه الأحداث، مما يُعد أكثر بكثير من أي فئة عمرية أخرى.

أما بالتطرق إلى أهمية أحداث العروض الكبيرة بالنسبة للمستهلكين، فيقول 71% أنهم مستعدون للانتظار حتى الأحداث الكبيرة مثل الجمعة السوداء أو الاثنين الإلكتروني للحصول على أفضل الصفقات الشرائية. بينما يقول 79% إنهم يستفيدون من الفترة التي تسبق هذه الأحداث للتخطيط لمشترياتهم الكبرى مسبقاً، وذلك على أمل الاستفادة القصوى من التخفيضات والعروض المميزة.

متحدثة عن هذا الاستطلاع، قالت «مارينا تيتوفا»، نائب رئيس تسويق منتجات المستهلكين في كاسبرسكي: «بالنسبة للكثيرين، تعد الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني فرصة رائعة لتوفير نسبة كبيرة من الأموال على مجموعة متنوعة من العمليات الشرائية، لذلك تتميز هذه الأيام كل عام بإثارة واهتمام غير مسبوقين في التسوق من المتاجر الإلكترونية والفعلية. كما يظهر بحثنا، يجري 90% من المستهلكين عمليات شرائية دون تخطيط مسبق أثناء أحداث العروض الكبيرة وربما لا يهتمون كثيراً بالسلامة والأمان في سبيل استغلال أفضل العروض. وهنا، قد تكون حلولنا للتسوق الآمن عبر الإنترنت، مثل Kaspersky Premium، مساعداً موثوقاً للحفاظ على أمان المدفوعات عبر الإنترنت، فهو يحمي بياناتك الشخصية ومعلوماتك المالية، وسيحذرك أيضاً قبل أن تزور موقع تصيد احتيالي.»

يمكنك قراءة استطلاع «The Super Sale Game: who’s the winner? A study on how we shop and pay» كاملاً عبر الرابط التالي.

