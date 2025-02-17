في إطار تعزيز الجهود العالمية الهادفة إلى تأمين العالم الرقمي وضمان سلامته، انضمت كاسبرسكي إلى صفوف المؤسسات التي تدعم رؤية الميثاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة. يحدد هذا الإطار الأهداف والمبادئ التي ستساعد الأطراف المشاركة على خلق مستقبل رقمي أكثر شمولاً وانفتاحاً واستدامة. وبصفتها من الداعمين للميثاق، ستواصل كاسبرسكي تنفيذ رسالتها المتمثلة في بناء عالم أكثر أماناً، يسمح للناس بالاستفادة من قوة التقنيات الرقمية لتحسين حياتهم.

يُعد الميثاق الرقمي العالمي إطاراً متكاملاً للحوكمة العالمية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتحدد الوثيقة خارطة طريق للتعاون بهدف تفعيل إمكانيات التكنولوجيا الرقمية، حيث تروّج لجهود عالمية وشاملة وتشجّع المنظمات والجمعيات على تبني رؤيتها ومبادئها.

يتمحور الميثاق حول خمسة أهداف رئيسية، وهي:

ضمان أن تسرّع الرقمنة التقدّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

توسيع نطاق الشمول في الاقتصاد الرقمي والاستفادة منه.

خلق فضاء رقمي يحترم ويحمي حقوق الإنسان.

تطوير نهج حوكمة البيانات المسؤولة.

تعزيز الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الجميع.

بانضمامها إلى الميثاق، تؤكد كاسبرسكي على التزامها بجعل عالمنا أكثر استدامة من خلال تقليل المخاطر الإلكترونية وقيادة المجتمع نحو المناعة ضد التهديدات الرقمية. ونظراً لأن تعزيز المهارات الرقمية يعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق هذا الهدف، ستواصل كاسبرسكي جهودها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني بين جميع شرائح المجتمع من خلال إصدار أبحاث الأمن السيبراني وتطوير مبادراتها التعليمية، بما في ذلك تلك التي تقدمها Kaspersky Academy. ولتقديم معرفة أعمق حول تقييم الأمن، ستواصل كاسبرسكي تطوير برامج تدريب الخبراء بما يتماشى مع احتياجات الأعمال والحكومات والمؤسسات الأكاديمية.

يتطلب بناء فضاء رقمي شامل ومفتوح وآمن، تبنّي نهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب، بدءاً من حوكمة الإنترنت وصولاً إلى تعزيز الثقة والأمن في البيئة الرقمية. وبصفتها رائدة في مجال الثقة الرقمية، تواصل كاسبرسكي قيادتها في هذا المجال من خلال توسيع مبادرة الشفافية العالمية (GTI) لإظهار مدى مصداقية منتجاتها وعملياتها الداخلية وأنشطتها التجارية. وعبر إتاحة الفرصة للشركاء والعملاء الموثوقين، إضافةً إلى الجهات التنظيمية، لفحص الكود المصدري لمنتجاتها وتحديثات البرمجيات وقواعد الكشف عن التهديدات، تساهم كاسبرسكي في بناء بيئة رقمية موثوقة وآمنة.

كما ساهمت كاسبرسكي باستمرار في عملية صياغة التشريعات والسياسات وغيرها من الوثائق التي تهدف إلى تضمين الاعتبارات المتعلقة بالأمن السيبراني في تطوير التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. ومؤخراً، كجزء من منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت لعام 2024، قدّمت كاسبرسكي«إرشادات للتطوير والنشر الآمن لأنظمة الذكاء الاصطناعي»، وقبل ذلك عرضت «مبادئ الاستخدام الأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني» لضمان استفادة الجميع من الابتكارات.

علّقت يوليا شليتشكوفا، نائبة رئيس الشؤون العامة لدى كاسبرسكي: ««لقد كانت كاسبرسكي داعماً كبيراً للمبادرات العالمية التي تشجّع على تعاون مختلف المؤسسات، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. يستعرض الميثاق الرقمي العالمي رؤية تتحول فيها التقنيات الرقمية إلى محركات رئيسية لعالم أكثر استدامة، وهي رؤية مترسخة في مهمة شركتنا التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة على الإنترنت من خلال إنشاء تقنيات مبنية على أساس الأمان منذ التصميم. شعرت كاسبرسكي بالفخر لمساهمتها في إعداد الميثاق، ويسرّها تأييده لتحقيق مستقبل رقمي يشمل الجميع.»

كذلك، شاركت كاسبرسكي بنشاط في الاستشارات غير الرسمية واجتماعات المؤسسات التي سبقت اعتماد الميثاق في قمة المستقبل بنيويورك في سبتمبر 2024. وشددت بشكل خاص على أهمية التحوّل الجذري في مجال الأمن السيبراني وتطوره نحو تقنيات آمنة منذ التصميم أو تقنيات المناعة السيبرانية، وذلك في سياق تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما دعت كاسبرسكي إلى النظر في ضرورة تمييز المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان أن يؤدي الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي إلى إحداث تغيير للأفضل.

إن إنشاء عالم رقمي أكثر أماناً كان ولا يزال مهمة كاسبرسكي وإحدى استراتيجياتها الرئيسية في التنمية المستدامة. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية مساهمة كاسبرسكي في جعل العالم الرقمي أكثر مرونة، وضمان تمكين الناس من استخدام التكنولوجيا لتحسين الحياة على الكوكب، في تقرير الاستدامة الصادر عن الشركة.

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم.

-انتهى-

#بياناتشركات