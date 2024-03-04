أعلنت كاسبرسكي اليوم عن حصولها على ترخيص المقر الإقليمي في المملكة العربية السعودية من وزارة الاستثمار في المملكة، تأكيداً على التزامها إزاء رفع القدرة التنافسية للأمن السيبراني للقطاعات الاقتصادية السعودية، كما أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهودها الرامية لتعزيز وجودها في المملكة.

ويتمثّل الهدف الرئيسي للمقر الإقليمي في تقديم الدعم الشامل لمختلف الأنشطة التشغيلية لمجموعة شركات كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ضمان تطوير أعمالها المستدامة في المملكة والمنطقة عموماً، مع التركيز على التطوير الاستراتيجي وإجراء الأبحاث المتعلقة بالتهديدات والعمل على تحليلها. وعلاوة على ذلك، ستتمكن الشركة من تقديم خدمات مصممة خصيصاً للمنطقة، ومن ذلك على سبيل المثال الكشف والاستجابة المُدارة المدعومة من قبل مركزها للعمليات الأمنية في المملكة فريق الاستجابة لحالات الطوارئ السيبرانية لأنظمة التحكم الصناعية (ICS CERT).

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كاسبرسكي تعمل في 200 دولة ومنطقة، ويوجد لديها 34 مكتباً منتشرة في أكثر من 30 دولة، وتمكنت في العام 2022 من تحقيق إنجاز بارز عندما افتتحت مكتباً جديداً لها في الرياض، وإضافة المملكة إلى شبكة مكاتبها العالمية التي تحرز توسعاً مستمراً. وأعقب ذلك في العام 2023 افتتاح أول مركز للشفافية لكاسبرسكي في الرياض، لتقدم خدماتها من خلاله لكافة منطقة الشرق الأوسط.

ونظراً لوجود العديد من المبادرات الحالية والمخطط لها لضمان الاستعداد المستقبلي بالتوافق مع "النهج الرقمي أولاً"، سيؤدي اعتماد المملكة للتقنيات المتقدمة، مثل شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي إلى زيادة اهتمام المجرمين السيبرانيين بالهجمات الموجهة والتهديدات السيبرانية. وإلى جانب جهود المملكة لبناء بنية تحتية قوية للأمن السيبراني، أطلقت كاسبرسكي برنامج الجيل السيبراني للتدريب العام والتدريب الداخلي في المملكة خلال العام الماضي 2023. ويستقطب هذا البرنامج التعليمي المواهب الشابة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات أو الأمن السيبراني أو المجالات الأخرى، كما يهدف إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني، وتمكين تبادل المهارات والمعرفة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.

وقال أندريه إفريموف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في كاسبرسكي: "يعد افتتاح مقرنا الإقليمي في المملكة إنجازاً مهماً على خريطة طريقنا لمواصلة النمو في المملكة لنواكب تحوّلها السريع إلى مركز اقتصادي للمنطقة. ويسرّني الإعراب عن فخري بعد أن أصبحنا جزءاً من هذا التحول، فضلاً عن تطور أعمالنا بنجاح في المملكة. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز قدراتنا حتى نتمكن من تقديم أرقى لخدمات لعملائنا وشركائنا والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، والاستفادة من القدرات الاستثنائية لمحفظتنا الشاملة من حلول الأمن السيبراني التي تعتبر بحق الأفضل في فئتها، والحائزة على الكثير من الجوائز تقديراً لإرسائها أعلى المعايير على مستوى الصناعة".

نبذة عن كاسبرسكي

كاسبرسكي هي شركة عالمية متخصصة في الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية تأسّست في عام 1997. وتقوم كاسبرسكي بترجمة خبرتها العميقة باستمرار إلى الجيل القادم من الحلول والخدمات الأمنية لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها من المنتجات الأمنية الخاصة بالشركات حماية النقاط الطرفية وعددًا من الحلول الأمنية والخدمات المتخصصة بمكافحة التهديدات الرقمية المتطورة والمتقدمة. وتعمل حلول كاسبرسكي التكنولوجية على حماية أكثر من 400 مليون مستخدم، كما تساعد 240,000 من العملاء من الشركات على حماية أصولهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

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