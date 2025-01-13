المملكة العربية السعودية، تقدم كاسبرسكي لعملاء شركة زين السعودية طريقةً مرنةً للحفاظ على أمانهم الرقمي من خلال اشتراكات شهرية في حلولها وأدواتها الأمنية الاستهلاكية الحائزة على جوائز، وهي Kaspersky Standard، وKaspersky Plus، وKaspersky Premium، وKaspersky Safe Kids.

من خلال مجموعة من خيارات الاشتراك، يمكن للعملاء الوصول بسلاسة لحلول كاسبرسكي الأمنية الحائزة على جوائز باشتراك شهري عبر تطبيق زين السعودية أو من خلال صفحة مخصصة. حيث يوفر تطبيق زين السعودية عروض اشتراك خاصة للعملاء عبر خدمات Kaspersky Standard، وKaspersky Plus، وKaspersky Premium، وKaspersky Safe Kids. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار حزم مجمعة من خلال صفحة مخصصة تجمع بين حل Kaspersky Plus أو حل Kaspersky Premium مع حل Kaspersky Safe Kids، مما يوفر أمناً قوياً للاستخدام الشخصي والعائلي على حد سواء.

سواء كان العملاء يبحثون عن حماية أساسية أو دعم عالي المستوى للعائلة بأكملها، توفر مجموعة حلول كاسبرسكي المتنوعة، بدايةً من حل Kaspersky Standard، ووصولاً لحل Kaspersky Premium، حمايةً شاملةً ضد التهديدات السيبرانية المتطورة، بما يشمل الفيروسات، ورسائل البريد التصيدية، ومواقع الويب المزيفة. صُمّمت حلول كاسبرسكي لتعزيز خصوصية وأمن العملاء، وتوفر لهم التصفح الآمن للويب بالإضافة لحماية حياتهم الرقمية. وسيتمكن مستخدمو حلي Kaspersky Plus وKaspersky Premium من الاستفادة من ميزات مثل أداة التحقق من تسرب البيانات وحل Kaspersky Safe Kids. حيث تقوم أداة التحقق من تسرب البيانات بتنبيه المستخدمين في حال تسربت بياناتهم الخاصة، مثل كلمات المرور والتفاصيل المصرفية، عبر الويب أو الإنترنت المظلم، مع تقديم نصائح بشأن كيفية منع التسريبات المستقبلية.

يتيح خيارا الاشتراك لمستخدمي زين السعودية الاستفادة من حل Kaspersky Safe Kids المُصمم خصيصاً لغايات الأبوة الرقمية. وتقدم هذه الأداة مجموعةً من الميزات، مثل إدارة وقت الشاشة، ونظام تحديد المواقع العالمي، وفلاتر المحتوى عبر الإنترنت، مما يساعد الأطفال وأولياء أمورهم على تأسيس عادات رقمية صحية واستكشاف عالم الإنترنت بثقة.

قال سيف الله جديدي، رئيس قنوات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: «من خلال الشراكة مع شركة زين السعودية، نجعل الأمن السيبراني المتقدم أكثر سهولةً وقابليةً للتكيف للجميع. وتتيح لنا هذه الشراكة العمل بجد على تمكين مستخدمي زين السعودية من حماية أنفسهم وعائلاتهم من خلال أدوات موثوقة ومجموعة شاملة من الحلول الأمنية، والمتاحة الآن بسهولة من خلال اشتراكات شهرية. نحن متحمسون لتقديم هذا المستوى الجديد من الأمن الرقمي لعملاء زين السعودية، مما يمنحهم راحة البال في عالم اليوم المتصل.»

يمكن لمستخدمي زين السعودية الاشتراك في حلول كاسبرسكي الأمنية عبر تطبيق زين السعودية أو الصفحة المخصصة للاستمتاع بخطط شهرية مرنة مصممة لتلبية احتياجات الأمن الرقمي خاصتهم.

نبذة عن كاسبرسكي

تعدّ كاسبرسكي التي تأسّست في العام 1997، شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني والخصوصية الرقمية. مع وجود أكثر من مليار جهاز محمي حتى الآن من التهديدات السيبرانية الطارئة والهجمات الموجهة، فإنّ خبرة كاسبرسكي في مجال المعلومات المتعلقة بالتهديدات العميقة والأمن تتحوّل على الدوام لى حلول وخدمات مبتكرة لحماية الشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. تشتمل المحفظة الأمنية الشاملة للشركة على حماية رائدة للنقاط الطرفية، ومنتجات وخدمات أمنية مخصصة، بالإضافة إلى حلول المناعة السيبرانية لمحاربة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. إننا نساعد أكثر من 200,000 عميل من الشركات على حماية أكثر الأمور أهمية لديهم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.kaspersky.com.

نبذة عن زين السعودية

تُعد زين السعودية شركةً رائدةً في تقديم الخدمات والحلول الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم لزبائنها خدمات حائزة على جوائز وذات قيمة مضافة بما يشمل خدمات الاتصالات، وشبكة 5G وتطبيقاتها، وخدمات التقنية المالية، والحوسبة السحابية، وحلول إنترنت الأشياء، وخدمات الألياف الضوئية، والطائرات المسيرة، والترفيه الرقمي، وغيرها من الخدمات، كما تضع دعم استدامة الشركات وضمان بقاء أهداف ومبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في صميم أعمالها.

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