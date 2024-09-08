الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت كاريير جلوبال كوربوريشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: CARR)، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، عن افتتاح مكتبها الإقليمي في مدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية،

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية كاريير والتزامها بتمكين وتعزيز عملياتها في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع طموحات النمو والتنمية المستدامة للشركة في المنطقة.

وتعليقاً على افتتاح المكتب الإقليمي قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة كاريير CHVAC في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ديدييه جينوا: "إن إنشاء مكتبنا الإقليمي في الرياض هو قرار استراتيجي يتماشى مع رؤيتنا لنكون أقرب إلى عملائنا وشركائنا في هذه المنطقة سريعة النمو. إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتركيزها على الاستدامة والابتكار تجعل من الرياض موقعاً مثالياً لمقرنا الإقليمي". وأضاف: "ستتيح لنا هذه الخطوة تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل وتسريع نشر حلولنا الذكية المتطورة للمناخ والطاقة في جميع أنحاء المنطقة".

بدوره قال العضو المنتدب لشركة HVAC الشرق الأوسط طوني جبور: "يؤكد إنشاء مقرنا الإقليمي في المملكة العربية السعودية على التزامنا الدائم اتجاه المنطقة، ويعكس ثقتنا في قدراتها ونمو أسواقها المستقبلي". وأضاف:"نحن متحمسون للفرص التي سيوفرها افتتاح المكتب وجاهزون لمواكبة النمو الحاصل وتلبية متطلبات عملائنا".

لمزيد من المعلومات حول شركة كاريير، تفضلوا بزيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.carrier.com

نبذة عن كاريير

تلتزم كاريير جلوبال كوربوريشن، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، بإيجاد حلول مبتكرة تهم الناس وتلبي احتياجاتهم، وتحافظ على كوكبنا للأجيال المقبلة.

منذ البداية، كنا رائدين في اختراع تقنيات وصناعات جديدة تماماً. اليوم، نواصل الريادة من خلال قدرات بشرية عالمية المستوى ومتنوعة تضع العميل في صلب اهتماماتها، وفي كل ما نقوم به.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع كارير: www.carrier.com، أو متابعتنا من خلال كاريير الشرق الأوسط على لينكد إن.

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